ETV Bharat / bharat

बदरीनाथ धाम की चोटियों पर बर्फबारी, श्रद्धालुओं के खिले चेहरे, निचले इलाकों में बढ़ी ठंड

बदरीनाथ धाम की चोटियों पर बर्फबारी ( Etv Bharat )

बृहस्पतिवार सुबह चमोली जनपद के साथ ही प्रदेश के कई अन्य इलाकों में मौसम में बदलाव देखने को मिला. राजधानी देहरादून में भी सुबह से बारिश होने की खबर है. बारिश और ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट महसूस की गई. जिससे लोगों को एक बार फिर ठंड का अहसास होने लगा है. वहीं, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी का असर बढ़ने लगा है. बदरीनाथ धाम की चोटियों पर हुई बर्फबारी ने जहां मौसम को सर्द बना दिया. यहां पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए यह नजारा आकर्षण का केंद्र बन गया.