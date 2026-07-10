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बदरीनाथ धाम चढ़ावा चोरी मामला, हाईकोर्ट पहुंचा मुख्य आरोपी, FRI और निलंबन को दी चुनौती

बदरीनाथ धाम चढ़ावा चोरी मामला ( ETV Bharat )