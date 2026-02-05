ETV Bharat / bharat

यूपी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पद पर विवाद के बीच बद्रीनाथ धाम से मिला बतौर शंकराचार्य आने का निमंत्रण

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने आमंत्रण पत्र को स्वीकार करते हुए ऋषिकेश में गाडू घड़ा तेल कलश यात्रा में शामिल होने की बात कही.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बतौर शंकराचार्य बद्रीनाथ आने का आमंत्रण
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बतौर शंकराचार्य बद्रीनाथ आने का आमंत्रण (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 3:03 PM IST

Updated : February 5, 2026 at 3:13 PM IST

वाराणसी: यूपी सरकार ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को भले ही शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया हो, लेकिन उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने उनको शंकराचार्य मानने के साथ ही बद्रीधाम में आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रित किया है.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया है, गुरुवार को शंकराचार्य घाट स्थित श्री विद्यामठ में बदरीनाथ धाम के पुजारी समुदाय की शीर्ष पंचायत श्री बदरीनाथ डिमरी धार्मिक, केंद्रीय पंचायत के अध्यक्ष आशुतोष डिमरी एक प्रतिनिधि मंडल के साथ आए थे.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बतौर शंकराचार्य बद्रीनाथ आने का आमंत्रण (ETV Bharat)

आश्रम के मीडिया प्रभारी संजय पांडेय ने बताया कि उस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए सभी ने आग्रह किया है. शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने आमंत्रण पत्र को स्वीकार करते हुए ऋषिकेश में गाडू घड़ा तेल कलश यात्रा में शामिल होने की बात कही.

संजय पाण्डेय ने बताया, बदरीनाथ धाम से जुड़ी महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा वाले धार्मिक उत्सव गाडू घड़ा शोभायात्रा में महाराज को शंकराचार्य के रूप में आमंत्रित किया जाना महत्वपूर्ण माना जा रहा है. क्योंकि इस महत्वपूर्ण उत्सव में बदरीनाथ के शंकराचार्य जी को परम्परा से आमंत्रित किया जाता रहा है.

यह गाडू घड़ा दो चरणों में शोभा यात्रा के साथ श्री बदरीनाथ धाम के पुजारी समुदाय डिमरियों के मूल ग्राम डिम्मर स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना के बाद कपाट खुलने पर डिमरी पुजारियों द्वारा बद्रीनाथ धाम पहुंचाया जाता है.

