यूपी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पद पर विवाद के बीच बद्रीनाथ धाम से मिला बतौर शंकराचार्य आने का निमंत्रण
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने आमंत्रण पत्र को स्वीकार करते हुए ऋषिकेश में गाडू घड़ा तेल कलश यात्रा में शामिल होने की बात कही.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 5, 2026 at 3:03 PM IST|
Updated : February 5, 2026 at 3:13 PM IST
वाराणसी: यूपी सरकार ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को भले ही शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया हो, लेकिन उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने उनको शंकराचार्य मानने के साथ ही बद्रीधाम में आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रित किया है.
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया है, गुरुवार को शंकराचार्य घाट स्थित श्री विद्यामठ में बदरीनाथ धाम के पुजारी समुदाय की शीर्ष पंचायत श्री बदरीनाथ डिमरी धार्मिक, केंद्रीय पंचायत के अध्यक्ष आशुतोष डिमरी एक प्रतिनिधि मंडल के साथ आए थे.
आश्रम के मीडिया प्रभारी संजय पांडेय ने बताया कि उस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए सभी ने आग्रह किया है. शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने आमंत्रण पत्र को स्वीकार करते हुए ऋषिकेश में गाडू घड़ा तेल कलश यात्रा में शामिल होने की बात कही.
संजय पाण्डेय ने बताया, बदरीनाथ धाम से जुड़ी महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा वाले धार्मिक उत्सव गाडू घड़ा शोभायात्रा में महाराज को शंकराचार्य के रूप में आमंत्रित किया जाना महत्वपूर्ण माना जा रहा है. क्योंकि इस महत्वपूर्ण उत्सव में बदरीनाथ के शंकराचार्य जी को परम्परा से आमंत्रित किया जाता रहा है.
यह गाडू घड़ा दो चरणों में शोभा यात्रा के साथ श्री बदरीनाथ धाम के पुजारी समुदाय डिमरियों के मूल ग्राम डिम्मर स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना के बाद कपाट खुलने पर डिमरी पुजारियों द्वारा बद्रीनाथ धाम पहुंचाया जाता है.
यह भी पढ़ें: अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुई घटना की CBI जांच की मांग, चीफ जस्टिस के समक्ष लेटर पिटीशन दखिल
यह भी पढ़ें: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर ओमप्रकाश राजभर बोले- सरकार से न टकराइए, गंगा स्नान कर घर जाइए