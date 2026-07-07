बदरीनाथ चढ़ावा चोरी मामला, सीएम ने बनाई हाई लेवल कमेटी, गढ़वाल कमिश्नर करेंगे लीड
बदरीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में सीएम धामी ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 7, 2026 at 10:27 PM IST
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर बदरीनाथ धाम में दान-चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच के लिए तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है. ये समिति 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी.
श्री बदरीनाथ धाम में दान-चढ़ावे को लेकर सामने आए कथित अनियमितताओं के मामले ने अब शासन स्तर पर गंभीर रूप ले लिया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड शासन ने पूरे प्रकरण की गहन जांच के लिए तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है. समिति को 15 दिनों के भीतर जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट और संस्तुतियां शासन को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं.
पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल की ओर से जारी आदेश के अनुसार गठित समिति मंदिर में प्राप्त होने वाले दान-चढ़ावे और उसके प्रबंधन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जांच करेगी. शासन का कहना है कि हाल के दिनों में इस संबंध में प्राप्त शिकायतों और मामले की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष तथा तथ्यपरक जांच सुनिश्चित करने के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है.
आयुक्त गढ़वाल मंडल को सौंपी गई समिति की जिम्मेदारी: शासन द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता आयुक्त गढ़वाल मंडल करेंगे. समिति में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के प्रबंध निदेशक संदीप तिवारी तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय महानिदेशक के निदेशक (वित्त) जगत सिंह चौहान को सदस्य बनाया गया है. समिति को सभी उपलब्ध अभिलेखों, वित्तीय दस्तावेजों और संबंधित पक्षों से जानकारी जुटाकर मामले की जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है.
आदेश के मुताबिक समिति यह भी परीक्षण करेगी कि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए जाने वाले दान और चढ़ावे के संग्रहण, लेखांकन और प्रबंधन की वर्तमान व्यवस्था किस प्रकार संचालित हो रही है. कहीं किसी स्तर पर प्रक्रिया में कमी या अनियमितता तो नहीं है. जांच के दौरान समिति आवश्यक समझे जाने पर संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य पक्षों के बयान भी दर्ज कर सकेगी.
शिकायतों के बाद बढ़ी जांच की मांग:बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) से जुड़े इस प्रकरण को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चाएं चल रही थीं. दान-चढ़ावे के प्रबंधन और रिकॉर्ड से संबंधित कुछ शिकायतें सामने आने के बाद मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही थी. इसी बीच बीकेटीसी ने भी प्रथम दृष्टया सामने आए तथ्यों के आधार पर एक कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित किया. साथ ही विभागीय स्तर पर जांच शुरू की गई है.
हालांकि शासन ने स्पष्ट किया है कि उच्चस्तरीय समिति की जांच स्वतंत्र रूप से की जाएगी. समिति उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजों तथा संबंधित पक्षों से प्राप्त जानकारी के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी. समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.
पारदर्शी व्यवस्था के लिए भी देगी सुझाव: सरकार ने समिति को केवल कथित अनियमितताओं की जांच तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि दान-चढ़ावे के प्रबंधन तंत्र को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के लिए सुझाव देने की जिम्मेदारी भी सौंपी है. समिति यह आकलन करेगी कि वर्तमान व्यवस्था में किन सुधारों की आवश्यकता है. भविष्य में इस तरह की शिकायतों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कौन-कौन से संस्थागत उपाय अपनाए जा सकते हैं.
जांच के दौरान समिति आवश्यकता पड़ने पर किसी भी विशेषज्ञ, वित्तीय सलाहकार अथवा संबंधित क्षेत्र के जानकारों का सहयोग और परामर्श भी ले सकेगी. शासन का मानना है कि धार्मिक संस्थानों में श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े दान और चढ़ावे के प्रबंधन में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होना आवश्यक है.
चारधाम यात्रा के प्रमुख केंद्रों में शामिल बदरीनाथ धाम में हर वर्ष देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में दान-चढ़ावे से जुड़ी किसी भी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने त्वरित जांच के निर्देश दिए हैं. अब सभी की निगाहें उच्चस्तरीय समिति की जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं. जिससे पूरे प्रकरण की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है.
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