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बदरी-केदार QR कोड विवाद पर घमासान! चर्चाओं में 2 करोड़ का संदिग्ध लेनदेन, SIT जांच की मांग

बदरी केदार क्यूआर कोड विवाद ( ETV Bharat )

2023 में कपाट खुलने के दिन लगे थे क्यूआर कोड: इस पूरे विवाद की शुरुआत साल 2023 में हुई थी. बदरीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के दिन ही मंदिर परिसरों में दान और चढ़ावे के लिए अचानक क्यूआर कोड के बोर्ड लगाए गए. तत्कालीन BKTC अध्यक्ष अजेंद्र अजय के मुताबिक, जब उन्हें इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की. इस व्यवस्था से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी जुटाने की कोशिश की. अधिकारियों ने क्यूआर कोड लगाए जाने को लेकर अनभिज्ञता जताई. किसी को यह जानकारी नहीं थी कि ये बोर्ड किसने और किसके आदेश पर लगवाए हैं.