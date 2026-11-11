बदरी-केदार QR कोड विवाद पर घमासान! चर्चाओं में 2 करोड़ का संदिग्ध लेनदेन, SIT जांच की मांग
BKTC QR Code Controversy:बदरी-केदार धाम QR कोड विवाद मामला एक बार फिर से चर्चाओं में है. अजेंद्र अजय ने इस पर सवाल खड़े किये हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 11, 2026 at 1:55 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के विश्वप्रसिद्ध बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं से दान और चढ़ावा लेने के लिए लगाए गए क्यूआर कोड का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. मंदिर परिसरों में डिजिटल भुगतान के लिए लगाए गए क्यूआर कोड को लेकर अब वित्तीय अनियमितताओं और कथित फर्जीवाड़े के सवाल उठ रहे हैं. मामला इसलिए भी गंभीर हो गया है क्योंकि बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने खुद इस प्रकरण में नए सिरे से जांच कराने की मांग की है.
2023 में कपाट खुलने के दिन लगे थे क्यूआर कोड: इस पूरे विवाद की शुरुआत साल 2023 में हुई थी. बदरीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के दिन ही मंदिर परिसरों में दान और चढ़ावे के लिए अचानक क्यूआर कोड के बोर्ड लगाए गए. तत्कालीन BKTC अध्यक्ष अजेंद्र अजय के मुताबिक, जब उन्हें इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की. इस व्यवस्था से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी जुटाने की कोशिश की. अधिकारियों ने क्यूआर कोड लगाए जाने को लेकर अनभिज्ञता जताई. किसी को यह जानकारी नहीं थी कि ये बोर्ड किसने और किसके आदेश पर लगवाए हैं.
अजेंद्र अजय का कहना है कि पेटीएम या किसी अन्य डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के साथ हुए समझौते की जानकारी भी कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित रखी गई थी. इस संबंध में ईमेल के जरिए बातचीत हुई थी. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि मंदिर समिति की आधिकारिक अनुमति और जानकारी के बिना श्रद्धालुओं से डिजिटल माध्यम से चढ़ावा लेने की व्यवस्था कैसे शुरू हो गई?
लेखा विभाग के पास नहीं था समझौते का रिकॉर्ड: इस मामले में सबसे गंभीर सवाल मंदिर समिति के लेखा विभाग के रिकॉर्ड को लेकर सामने आए. अजेंद्र अजय के अनुसार, केदारनाथ धाम के जिम्मेदार लेखा अधिकारियों ने पुलिस को लिखित रूप में बताया था कि मंदिर समिति और पेटीएम के बीच किसी आधिकारिक अनुबंध या लेनदेन की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी. लेखा विभाग के पास भी इस संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं था. ऐसे में सवाल है कि जब मंदिर समिति के लेखा विभाग को ही इस व्यवस्था की जानकारी नहीं थी, तो QR कोड के जरिए आने वाली धनराशि किस खाते में जमा हो रही थी? उसका हिसाब-किताब कौन रख रहा था? इस प्रकरण में अनौपचारिक तौर पर करीब 2 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन की चर्चा भी सामने आई है, हालांकि इस रकम की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
As pioneers of QR and mobile payments in India, we have enabled digital donations at the doors of the #Kedarnath temple & devotees can be seen scanning the Paytm QR code giving 'digital daan'. We are continuously dedicated towards driving #financialInclusion in the country by enabling #innovative mobile payment solutions in every nook and corner. Ye hamare Bharat ka payment hai! 🇮🇳 🙏🏼 Ye Paytm hai. 🚀 #PaytmKaro #HarPaymentDigital #PaytmSeUPI Read more https://t.co/WMjPTNbcYc— Paytm (@Paytm) April 26, 2023
सवालों में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट: अजेंद्र अजय के मुताबिक, इस मामले में पहले बदरीनाथ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई. पुलिस ने जांच के बाद अदालत में फाइनल रिपोर्ट दाखिल करते हुए मामले में कोई गड़बड़ी नहीं पाई. हालांकि, बाद में दस्तावेजों का दोबारा अध्ययन करने पर उन्हें कई ऐसे बिंदु मिले, जिनकी जांच नहीं किए जाने का दावा उन्होंने किया है. उन्होंने अदालत के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सुनवाई के दौरान मंदिर समिति की ओर से कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था, जिसके चलते पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई.
अजेंद्र अजय ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर पूरे मामले की SIT जांच कराने की मांग की है. अब शासन ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए चमोली और रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारियों से विस्तृत आख्या मांगी है. दोनों जिलों से रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई तय की जाएगी.
मामले पर क्या बोले बीकेटीसी अध्यक्ष: पूर्व अध्यक्ष की ओर से उठाए गए सवालों पर BKTC के वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा यह मामला उनके कार्यकाल से पहले का है. उन्हें इस संबंध में कोई व्यक्तिगत या आधिकारिक जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, वही इसके बारे में बेहतर जानकारी दे सकते हैं. SIT जांच की मांग पर भी उन्होंने कोई सीधी टिप्पणी नहीं की. उन्होंने पुराने विवाद को यात्रा सीजन और मंदिरों की व्यवस्थाओं के बीच उठाए जाने पर सवाल खड़े किए. उनका कहना है कि इस तरह के मामलों को तूल देने के पीछे राजनीतिक मंशा भी हो सकती है. जिससे धामों और मंदिर समिति की छवि प्रभावित होती है.
कांग्रेस ने सरकार को घेरा, जांच की मांग तेज: वहीं, कांग्रेस ने इस मामले को लेकर सरकार पर सीधा हमला बोला है. पार्टी के संगठन महामंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी ने कहा बदरीनाथ और केदारनाथ धाम करोड़ों सनातनियों की आस्था के केंद्र है. यहां श्रद्धालुओं के चढ़ावे को लेकर किसी भी तरह की गड़बड़ी बेहद गंभीर मामला है. उन्होंने कहा यह अपने आप में बड़ा सवाल है कि मंदिर समिति के तत्कालीन अध्यक्ष को ही कथित अनियमितताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी पड़ी. कांग्रेस ने पुलिस की जांच और क्लोजर रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए.
उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में दोषियों को बचाने की कोशिश की गई. भंडारी ने दावा किया कि QR कोड के जरिए श्रद्धालुओं से लाखों-करोड़ों रुपये की धनराशि जुटाई गई, लेकिन उसका हिसाब मंदिर समिति के खातों में नहीं पहुंचा. कांग्रेस ने मांग की है कि पूरे प्रकरण की किसी स्वतंत्र एजेंसी से या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में SIT जांच कराई जाए.
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