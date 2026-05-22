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फरीदाबाद में राजस्थान के बैडमिंटन खिलाड़ी की हत्या, किडनैप कर तीन दिन तक पीटने का आरोप, जानें पूरा मामला

तीन दिन तक पीटने का आरोप: मोनू के चाचा ने बताया 20 मई को फरीदाबाद पुलिस का उनके पास कॉल आया कि मोनू घायल हालत में कुलभूषण (लड़की के घर) के घर के बाहर मिला है. जिसको वो इलाज के लिए लेकर जा रहे हैं. सूचना मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंच गए और मोनू को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया.

फरीदाबाद में बैंडमिंटन खिलाड़ी की हत्या: मोनू के चाचा नरेंद्र ने बताया "17 मई को मोनू घर से ये कहकर निकला था कि 'मैं तिंगाव थाना में तफ्तीश में शामिल होने के लिए जा रहा हूं', लेकिन लड़की के परिवार के लोगों ने उसका किडनैप कर लिया और उसके साथ मारपीट की. 3 दिन तक लड़की के परिजन उसको टॉर्चर करते रहे. देर रात उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई.

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में बैंडमिंटन खिलाड़ी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. भिवाड़ी के सैदपुर गांव (राजस्थान) निवासी 21 वर्षीय मोनू स्टेट लेवल का बैंडमिंटन खिलाड़ी था. बताया जा रहा है कि मामला प्रेम-प्रसंग का है. मोनू के परिजनों के मुताबिक लड़की के परिजनों ने मोनू का किडनैप किया और उसके साथ बेहरमी से मारपीट की. तीन दिन बाद जब उनको मोनू घायल हालत में मिला, तो उसके इलाज के लिए निजी अस्पाल में भर्ती कराया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

इलाज के दौरान बैंडमिंटन खिलाड़ी की मौत: चाचा नरेंद्र ने बताया कि उन्होंने 20 मई को इलाज के लिए मोनू को निजी अस्पताल में एडमिट करा दिया था, लेकिन आज इलाज के लिए दौरान उसकी मौत हो गई. परिजनों का आरोप है तीन दिनों तक इसको किडनेप करके उसके साथ मारपीट की गई. जिससे उसकी मौत हुई है. मोनू के चाचा नरेंद्र ने बताया कि "मोनू ने हाल में ही 12वीं क्लास के पेपर दिए थे. उसने परीक्षा 70 फीसदी अंक से पास की थी. उसने स्कूल की तरफ से स्टेट लेवल पर बैडमिंटन चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था. जिला स्तर पर उसके पास कई मेडल भी हैं. मोनू के दो भाई है. उनके पिता भीम सिंह ड्राइवर हैं."

प्रेम प्रसंग का मामला: पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है. मिली जानकारी के मुताबिक मोनू तिगांव में प्रैक्टिस के लिए आता था. वहां तिगांव निवासी कुलभूषण की नाबालिग बेटी भी प्रैक्टिस के लिए आती थी. इस बीच दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी. इस बीच कुलभूषण ने तिगांव पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई की मोनू उनकी बेटी को भगा कर ले गया. पुलिस ने कुलभूषण की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया. लड़की कुलभूषण के घर मिली, जबकि मोनू फरार बताया गया. इसी केस के सिलसिले में मोनू तिगांव आया था.

मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस: पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने कि "लड़की नाबालिग है. अप्रैल महीने में मोनू कुलभूषण की नाबालिग बेटी को भगाकर ले गया था. जिसको लेकर तिंगाव थाना में उसके खिलाफ कुलभूषण ने मामला दर्ज कराया गया था. पुलिस ने लड़की को उसके घर से बरामद कर लिया था, लेकिन मोनू फरार चल रहा था. अचानक कुलभूषण पुलिस थाने में आया और बताया की मोनू उनके घर में हैं. जब पुलिस कुलभूषण के घर पहुंची तो मोनू गंभीर रूप से घायल मिला. जिसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया. मामले में परिजनों की शिकायत पर कुलभूषण के परिवार पर किडनैपिंग, हत्या की धाराएं सहित दूसरी धारा लगाई हैं. दो को हिरासत में लिया गया है. पूरे मामले की जांच जारी है."

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