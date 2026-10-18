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'सीधे पाताल लोक जाती है हवनकुंड की हर आहुति..' 51 शक्तिपीठों में से एक है माता का रहस्यमयी मंंदिर

रहस्यमयी हवन कुंड की हजारों साल से नहीं हुई सफाई ( ETV Bharat )

पटना : देशभर में मां दुर्गा के आठवें स्वरूप महागौरी की पूजा हो रही है. आज के दिन हम एक ऐसे रहस्यमयी मंदिर की बात करेंगे जो कि पटना में स्थित है और बड़ी पटन देवी के नाम से विख्यात है. ये मंदिर मां दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में से एक है. मान्यता है कि यहां पर माता सती के पैर की जांघ गिरी थी. बड़ी पटन देवी मंदिर का इतिहास काफी पुराना है. खासकर इसके हवन कुंड को लेकर बड़ी मान्यता है.

बड़ी पटन देवी का रहस्यमयी हवन कुंड