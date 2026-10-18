'सीधे पाताल लोक जाती है हवनकुंड की हर आहुति..' 51 शक्तिपीठों में से एक है माता का रहस्यमयी मंंदिर
51 शक्तिपीठों में से भगवान विष्णु के सुदर्शन से कटकर जहां माता सती की जंघा गिरी वहां के हवनकुंड की रहस्यमयी मान्यता है. रिपोर्ट-रंजीत
Published : October 18, 2026 at 8:37 AM IST
पटना : देशभर में मां दुर्गा के आठवें स्वरूप महागौरी की पूजा हो रही है. आज के दिन हम एक ऐसे रहस्यमयी मंदिर की बात करेंगे जो कि पटना में स्थित है और बड़ी पटन देवी के नाम से विख्यात है. ये मंदिर मां दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में से एक है. मान्यता है कि यहां पर माता सती के पैर की जांघ गिरी थी. बड़ी पटन देवी मंदिर का इतिहास काफी पुराना है. खासकर इसके हवन कुंड को लेकर बड़ी मान्यता है.
बड़ी पटन देवी का रहस्यमयी हवन कुंड
यहां का हवन कुंड इसलिए भी खास है क्योंकि ये जब से बना तब से लेकर आज तक लाखों-करोड़ों की संख्या में हवन हुए और हविश सामग्री अर्पित की गई लेकिन चार फीट गहरा ये कुंड आज तक नहीं भरा. दावा किया जाता है कि इस हवन कुंड की आज तक सफाई भी नहीं की गई है. तो आखिर ऐसा क्या है? और इस मंदिर के पीछे कौन सा रहस्य है जिसे आज हम जानेंगे.
बड़ी पटन देवी मंदिर का 2000 साल पुराना इतिहास
बड़ी पटन देवी मंदिर का उल्लेख मुख्य रूप से 'देवी भागवत पुराण में मिलता है. इसके आलावा 'तंत्र चूड़ामणि' जैसे प्राचीन ग्रंथों में बड़ी पटन देवी मंदिर का उल्लेख शक्तिपीठ के रूप में मिलता है. बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के मुताबिक, यह मंदिर सम्राट अशोक के शासनकाल से भी पहले से मौजूद माना जाता है. इस मान्यता के आधार पर मंदिर की प्राचीनता दो हजार साल से अधिक मानी जाती है.
शक्तिपीठ के नाम पर पटना शहर का हुआ नामकरण
हिन्दू धर्म ग्रंथों के अनुसार देश में कुल 51 शक्ति पीठ हैं, जहां माता सती के विभिन्न अंग गिरे थे. पटना की बड़ी पटन देवी (मां पटनेश्वरी) का मंदिर इन्हीं 51 शक्ति पीठों में से एक महत्वपूर्ण सिद्ध पीठ है. पौराणिक मान्यताओं और 'तंत्र चूड़ामणि' के अनुसार, यहां माता सती की दाहिनी जांघ गिरी थी. इस प्राचीन मंदिर में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती- तीनों देवियों के दिव्य विग्रह स्थापित हैं. ऐसी मान्यता है कि इसी शक्ति पीठ के नाम पर पटना शहर का नामकरण हुआ है.
''पाटन देवी मंदिर एक सिद्ध शक्तिपीठ है, जिसकी गिनती 51 शक्तिपीठों में होती है. नवरात्रि के दौरान यहां पूजा अर्चना करने से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है. यह एक ऐतिहासिक मंदिर है और इस मंदिर का इतिहास भी बेहद पुराना है. इस मंदिर का महत्व इसलिए भी है कि यहां माता तीनों रूप में मौजूद है. मां सरस्वती, महाकाली और दूसरों रूप में भगवती मंदिर में साक्षात मौजूद है. पूरे देश में यह मंदिर अपने आप में अनोखा है.''-विजय शंकर गिरी, मंदिर के पुजारी
शक्तिपीठ के रूप में बड़ी पटनदेवी की पहचान
बड़ी पटनदेवी मंदिर को देश के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होने के बाद आत्मदाह किया, तब भगवान शिव उनके पार्थिव शरीर को लेकर विचरण करने लगे. मान्यता है कि सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को खंडित किया. उनके शरीर के अंग जहां-जहां गिरे, वे स्थान शक्तिपीठ के रूप में प्रतिष्ठित हुए.
पटन देवी में माता सती की दाहिनी जांघ गिरी थी
बिहार पर्यटन विभाग की जानकारी के मुताबिक, बड़ी पटनदेवी के संबंध में मान्यता है कि यहां माता सती की दाहिनी जांघ गिरी थी. इसी धार्मिक विश्वास के कारण मंदिर को विशेष शक्ति स्थल का दर्जा प्राप्त है. हालांकि, सती के अंग गिरने की कथा धार्मिक मान्यता का हिस्सा है. यह मंदिर सम्राट अशोक के शासनकाल से भी पहले से मौजूद था. अशोक का शासनकाल तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है. इस मान्यता के आधार पर मंदिर की परंपरा 2,300 साल से भी अधिक पुराना हो सकता है.
हवन कुंड है मंदिर की सबसे खास पहचान
बड़ी पटनदेवी मंदिर के गर्भगृह के सामने स्थित विशाल हवन कुंड श्रद्धालुओं के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है. इसकी गहराई लगभग चार से पांच फीट बताई गई है. यहां अग्नि में हवन सामग्री अर्पित की जाती है और सिंदूर तथा फूलों के साथ धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं. नवरात्र के दौरान हवन और विशेष पूजा-अर्चना का महत्व और बढ़ जाता है. बताया जाता है कि हवन कुंड में हवन सामग्री सैकड़ों साल से डाले जाते हुए लेकिन यह आज तक किसी को पता नहीं चला की सामग्री कहां चली जाती है. ना ही आज तक हवन कुंड की सफाई की गई है.
'सीधे पाताल लोक जाती है हवन सामग्री'
मंदिर परिसर में इस हवन कुंड को लेकर एक और मान्यता प्रचलित है. इसे योनिकुंड भी कहा जाता है. स्थानीय धार्मिक विश्वास के अनुसार, इसमें डाली गई हवन सामग्री भूगर्भ में समा जाती है. यह मान्यता मंदिर की विशिष्ट धार्मिक पहचान का हिस्सा है.
''मंदिर परिसर में बना कुंड अपने आप में अनोखा है. सैकड़ों साल से हवन कुंड में सामग्री डाले जा रहे हैं और श्रद्धालु हवन करते हैं. हवन कुंड की अग्नि आज भी कभी शांत नहीं होती है. खास बात यह है कि कभी भी हवन कुंड की सफाई नहीं हुई है. हवन कुंड की सामग्री पाताल लोक तक चली जाती है. ऐसा कहा जाता है.''- राजन गिरी, मंदिर के पुजारी
गर्भगृह में विराजमान हैं शक्ति के तीन स्वरूप
बड़ी पटनदेवी मंदिर के गर्भगृह में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की काले पत्थर की प्रतिमाएं स्थापित हैं. इनके साथ भगवान शिव के स्वरूप माने जाने वाले व्योम भैरव की भी पूजा होती है. शक्ति के इन तीन स्वरूपों को क्रमशः शक्ति, समृद्धि और ज्ञान से जोड़कर देखा जाता है. मंदिर में इन प्रतिमाओं की उपस्थिति इसकी धार्मिक विशिष्टता को बढ़ाती है.
''पहली बार मां पाटन देवी के दर्शन के लिए आए हैं और माता के दर्शन कर शांति मिली. माता के दर्शन से मुझे बेहद प्रसन्नता हुई है और सुखद अनुभूति हो रही है.''- सावित्री देवी, श्रद्धालु
दर्शन पूजन और हवन से पूरी होती है मनोकामना
गौरी देवी पिछले 20 साल से नवरात्र के दौरान मां पटन देवी के मंदिर में आती हैं. श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना और हवन करती हैं. गौरी देवी कहती हैं कि ''मां पटन देवी ने मेरी मनोकामनाएं पूरी की है और मां मेरे कष्ट को भी हर लेती हैं. इस वजह से माता के प्रति मेरी गहरी आस्था है.'' ममता देवी भी माता के भक्त हैं और कई साल से पूजा अर्चना के लिए मंदिर आती है. नवरात्र के दौरान पूजा और हवन करने से मनोकामनाएं भी पूरी हुई हैं.
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