ETV Bharat / bharat

फ्लाइट के अंदर बैठे यात्री अचानक घबरा गए और रोने लगे, फ्लाई91 में 4 घंटे की वह डराने वाली उड़ान!

फ्लाई91 के यात्री अचानक घबरा गए, (विमान की फाइल फोटो) ( ETV Bharat and IANS )

बेंगलुरु: तेलंगाना के हैदराबाद से कर्नाटक के हुबली जा रही क्षेत्रीय विमानन कंपनी फ्लाई91 की एक उड़ान को खराब मौसम के कारण बेंगलुरु की ओर मोड़ दिया गया. अधिकारियों ने बताया कि विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं. प्लेन करीब चार घंटे तक आसमान में चक्कर लगाती रही और आखिरकार रविवार रात बेंगलुरु में सुरक्षित लैंड कर गई. खबर के मुताबिक, हैदराबाद से हुबली जा रही Fly91 एयरलाइंस की IC3401 (ATRTURBOPROP AT7) को रविवार शाम 4.30 बजे लैंड करना था. खराब मौसम की वजह से प्लेन लैंड नहीं कर पाया और मुंडागोड़ा, दावणगेरे और शिवमोग्गा के पास आसमान में चक्कर लगाता रहा. हुबली एयरपोर्ट के डायरेक्टर रूपेश कुमार ने ईटीवी भारत को बताया, 'आसमान में चक्कर लगाने की वजह से ​​प्लेन में सवार 18 पैसेंजर परेशान हो गए. आखिरकार, प्लेन शाम 7.30 बजे बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंड कर गया. हालांकि, प्लेन में कोई टेक्निकल खराबी नहीं मिली.' विमान के करीब 4 घंटे तक हवा में रहने से यात्री घबरा गए. प्लेन की मूवमेंट को लेकर परेशान पैसेंजर ने अपने परिवार को रोते हुए एक वीडियो मैसेज भेजा. कुछ पैसेंजर का डर से रोते हुए वीडियो वायरल हो गया है. बाद में, बेंगलुरु से वही प्लेन कल रात 9.30 बजे हुबली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ. एयरपोर्ट डायरेक्टर ने बताया कि हुबली से हैदराबाद जा रहे यात्रियों को सुरक्षित ले जाया गया. हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने कहा, "हैदराबाद से हुबली जा रही उड़ान को खराब मौसम के कारण बेंगलुरु की ओर मोड़ दिया गया." उन्होंने कहा कि इस प्रकार मार्ग परिवर्तित करना मानक सुरक्षा प्रक्रिया है. अधिकारी के अनुसार, मौसम बेहतर होने की उम्मीद में विमान हुबली के ऊपर करीब एक घंटे तक चक्कर लगाता रहा जिसके बाद उसे बेंगलुरु भेज दिया गया.