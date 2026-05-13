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हर घर जल! फिर भी 'पानी' संकट से जूझ रहे लोग, उठ रही हाई लेवल जांच की मांग

पलामू के ग्रामीण इलाकों में हर घर जल योजना फेल होती नजर आ रही है. यहां नल कनेक्शन तो दिया गया लेकिन पानी नहीं.

HAR GHAR JAL YOJANA
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 13, 2026 at 4:32 PM IST

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पलामू: हर घर जल योजना या जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे 2019 में शुरू किया गया था. इसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में पाइप के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है, लेकिन अफसोस की बात है कि ग्रामीण इलाकों में इसकी हकीकत कुछ और ही है.

हम बात कर रहे हैं पलामू जिले की. झारखंड का पलामू जिला इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है. यहां कई गांव ऐसे हैं, जो पेयजल के संकट से जूझ रहे हैं. यहां हर घर जल योजना को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. इस योजना को लेकर सवाल भी उठे हैं. इसे लेकर लोकसभा में हाई लेवल जांच की मांग भी की गई है.

जानकारी देते ग्रामीण, सांसद और कार्यपालक अभियंता (ETV BHARAT)

ग्रामीण इलाकों में योजना की हकीकत

दरअसल, पलामू में हर घर जल योजना के तहत जल मीनार का निर्माण किया गया. घरों में नल का कनेक्शन दिया गया. लेकिन कई इलाकों में इस योजना के फेल होने की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें पलामू के छतरपुर, चैनपुर, हुसैनाबाद, पांडू, पाटन, सदर मेदिनीनगर शामिल हैं. योजना के क्रियान्वयन को लेकर भी सवाल उठे हैं. लोगों का कहना है कि यह योजना कागजों पर ही सिर्फ पूर्ण है. इसे लेकर मार्च महीने में पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम ने लोकसभा में सवाल उठाया था और केंद्र सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी.

HAR GHAR JAL YOJANA
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केंद्र सरकार के द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए हर घर जल योजना बेहद ही महत्वपूर्ण है. कई जगहों पर देखा जा सकता है कि हर घर जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाया गया है. नल भी लगाया गया है लेकिन जिस घर को पानी मिलना चाहिए था, उसे पानी नहीं मिल पाया है. जल मीनार बनाए गए हैं लेकिन पानी का स्रोत नहीं है. योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता बरती गई है, कई बोरिंग में पानी नहीं है और लिखकर दे दिया गया है कि योजना पूर्ण हो गई है. कार्य 32 प्रतिशत हुआ है, लेकिन 52 प्रतिशत कार्य का प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया है और निकासी भी कर ली गई है. केंद्र सरकार का साफ कहना है कि जितना कार्य हुआ है, उतना ही पैसा मिलेगा:- विष्णुदयाल राम, पलामू सांसद

3.65 लाख घरों को हर घर जल योजना से जोड़ा जाना था

पलामू में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा 3,65,812 घरों को हर घर जल योजना से जोड़ा जाना था, जिसमें अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक 193575 घरों को योजना से जोड़ा गया. हालांकि योजना पूर्ण होने के बावजूद कई घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे लोगों को चापाकल पर निर्भर होना पड़ रहा है. विभाग के अनुसार मात्र 52.91 प्रतिशत ही लक्ष्य हासिल हुआ है. कुल मिलाकर 1,72,237 घरों को अब तक योजना से नहीं जोड़ा जा सका है. पलामू में इस योजना को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

HAR GHAR JAL YOJANA
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पलामू में हर घर जल योजना के तहत 52 प्रतिशत टारगेट पूरा कर लिया गया है. इस स्कीम को 2027 तक पूरा करने का टारगेट है. लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. इसके लिए कई कदम भी उठाए गए हैं:- जेसन होरो, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

जलमीनार के बावजूद लोगों को नहीं मिला रहा पानी

हर घर जल योजना के तहत पलामू के ग्रामीण इलाकों में जलमीनार बनाए गए. घरों में पाइपलाइन से नल कनेक्शन भी दिए गए. लेकिन, लोगों को अब तक इस योजना का पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल रहा है. ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट में यह योजना कई गांवों में फेल होती दिख रही है.

पलामू के पाटन के पचकेडिया इलाके में इस योजना के तहत जलमीनार बनाया गया और पाइपलाइन बिछाई गई. फिर भी, यह इलाका पीने के पानी के संकट से जूझ रहा है. पचकेडिया का धांगरडीह सबसे अधिक पेयजल संकट वाला इलाका है. पेयजल की सुविधा नहीं रहने के कारण यहां के लोग तालाब एवं आहर के पानी का इस्तेमाल करते हैं.

Bad condition of Har Ghar Jal Yojana in rural areas of Palamu
बंद पड़ा चापाकल (ETV BHARAT)

क्या कहते हैं ग्रामीण

धांगरडीह के रहने वाले प्रभु भगवान महतो बताते हैं कि यहां 60-70 घर पेयजल की संकट से जूझ रहा है. इलाके में पाइपलाइन बिछाई गई और नल का कनेक्शन भी दिया गया है, लेकिन पानी ही नहीं मिल पा रहा है. वहीं, धांगरडीह निवासी अनुज कुमार मेहता बताते हैं कि जलमीनार की स्थिति देखने लायक है.

Bad condition of Har Ghar Jal Yojana in rural areas of Palamu
योजना के तहत लगा जलमीनार (ETV BHARAT)

उन्होंने बताया कि किसी के घर पीने के लिए पानी खोजा जाए तो संकट हो जाएगा. जलमीनार से लोगों के घरों में कनेक्शन दिया गया था. कुछ दिनों तक पानी भी आया, लेकिन उसके बाद पानी आना बंद हो गया. कई महीनों से इलाके की स्थिति यही है. कोई देखने भी नहीं आता है. उन्होंने बताया कि किसी तरह ग्रामीणों ने आहर इलाके में बोरिंग कराया. अब उसी से लोग पानी पीने को मजबूर हैं.

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