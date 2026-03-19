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अब बैक्टीरिया रोकेंगे कोस्टल एरिया का कटाव, इंदौर आईआईटी से निकला समाधान

आईआईटी इंदौर की प्रोफेसर नीलिमा सत्यम ने अपने रिसर्च में पाया कि स्पोरोसोर्सिना पेस्ट्यूरी नामक बैक्टीरिया माइक्रोबियल इंड्यूस्ड कैल्साइट पर्सिपेशन

IIT INDORE
आईआईटी इंदौर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 11:06 PM IST

3 Min Read
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इंदौर: जलवायु परिवर्तन से दुनिया भर के तटीय क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं और हर साल समुद्र तटों का तेजी से क्षरण हो रहा है. भारतीय तटरेखाएँ भी इससे अछूती नहीं हैं. इसका समाधान ढ़ूंढ़ने में दुनिया भर के विशेषज्ञ जुटे हैं. इस क्रम में आईआईटी इंदौर की प्रोफेसर नीलिमा सत्यम के एक अनूठे शोध से समुद्री तटों को कटाव से बचाने की उम्मीद जगी है.

दरअसल, भारत का तटीय क्षेत्र लगभग 7516 किलोमीटर लंबा है, जो बढ़ते समुद्री जलस्तर, ग्लोबल वार्मिंग और बंदरगाहों पर विभिन्न विकास गतिविधियों के कारण लगातार कटाव का सामना कर रहा है. इस स्थिति का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ वर्षों में ही समुद्री सीमा पर तटीय क्षेत्र का कटाव 33 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया है. यह स्थिति देश के नौ तटीय राज्यों में व्याप्त है.

Bacteria to prevent coastal erosion
आईआईटी इंदौर की प्रोफेसर नीलिमा सत्यम (ETV Bharat)

देश के नौ तटीय राज्यों के 66 जिले समुद्री तटों को कटाव से प्रभावित

इससे आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों के लगभग 66 जिलों को प्रभावित करते हुए, तटीय क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया है. अब तक, इस वैश्विक समस्या से निपटने के लिए कोई पर्यावरण अनुकूल उपाय नहीं था.

अपने गृह राज्य आंध्र प्रदेश में इस स्थिति को देखकर, आईआईटी इंदौर की प्रोफेसर नीलिमा सत्यम को प्राकृतिक समुद्री बैक्टीरिया द्वारा समुद्री कटाव को रोकने की दिशा में वर्षों के शोध के बाद इस दिशा में अहम सफलता हाथ लगी है. अपने रिसर्च में उन्होंने पाया कि केवल स्पोरोसोर्सिना पेस्ट्यूरी नामक बैक्टीरिया में ही यह अनूठा गुण होता है, जो माइक्रोबियल इंड्यूस्ड कैल्साइट पर्सिपेशन (एमआईसीपी) की प्रक्रिया के दौरान रेत या मिट्टी के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है.

स्पोरोसोर्सिना पेस्ट्यूरी नामक बैक्टीरिया से समस्या का समाधान मिलने की उम्मीद

इसके लिए, पुणे स्थित केंद्रीय प्रयोगशाला से यह बैक्टीरिया प्राप्त करके, उन्होंने उनके कल्चर और बैक्टीरियल सॉल्यूशन का उपयोग करते हुए, ऐसे बैक्टीरिया विकसित किए जो मिट्टी या रेत की आणविक संरचना में मौजूद खाली स्थानों में कैल्शियम कार्बोनेट तैयार करने में सक्षम होते हैं. जिसके कारण मिट्टी या रेत के कण एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं. ये क्रिस्टल 10 से 15 दिनों में विकसित होकर सैंड स्टोन के रूप में बदल जाते हैं, जिसे सेल्फ हीलिंग कंक्रीट भी कहा जाता है.

ईटीवी भारत से चर्चा में, प्रोफेसर नीलिमा सत्यम ने बताया, यदि इन जीवाणुओं को तटीय क्षेत्रों में बायोग्राउटिंग विधि से डाला जाए, तो यह पर्यावरण के अनुकूल एकमात्र सुरक्षित विधि है, जो समुद्र तट के कटाव को काफी हद तक रोक सकती है. आईआईटी इंदौर की प्रयोगशाला में सफल प्रयोग के बाद, उनके शोध का पेटेंट कराया जा चुका है. इसके अलावा, इस क्षेत्र में काम कर रही एक टीम ने परीक्षण भी शुरू कर दिए हैं.

प्रोफेसर नीलिमा सत्यम के शोध से बंदरगाह व्यापार सहित रक्षा क्षेत्र को भी होगा लाभ

प्रोफेसर नीलिमा सत्यम का कहना है कि आंध्र प्रदेश जैसे राज्य का तटीय क्षेत्र काफी लंबा है और वहां की सरकार भी इस समस्या से जूझ रही है. इसके अलावा, उनके शोध से बंदरगाह व्यापार सहित रक्षा क्षेत्र को भी लाभ होगा. वहीं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत तटीय क्षेत्र का संरक्षण भी वैश्विक प्राथमिकता का विषय है, जिससे देश की ब्लू इकोनामी में क्रांति आ सकती है.

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SPOROSORCINA PASTEURI BACTERIA
PROFESSOR NEELIMA SATYAM IIT INDORE
PROTECTING COASTAL EROSION RESEARCH
IIT INDORE RESEARCH ON EROSION
BACTERIA TO PREVENT COASTAL EROSION

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