ETV Bharat / bharat

आस्था पर विज्ञान की मुहर, हॉट स्प्रिंग के बैक्टीरिया स्किन रोगों के इलाज में बेहद इफेक्टिव

बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल की एसोसिएट प्रोफेसर और माइक्रो बायोलॉजी विभाग की साइंटिस्ट डॉ. अनीता तिलवारी का रिसर्च. फॉर्म्यूलेशन एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल दोनों रूपों में असरदार.

skin Treatment hot springs bacteria
हॉट स्प्रिंग के पानी में त्वचा रोगों से लड़ने की प्राकृतिक क्षमता मौजूद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 10:50 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश के हॉट स्प्रिंग या गर्म कुंडो से निकलने वाले पानी को लेकर पीढ़ियों से यह विश्वास रहा है कि यह त्वचा रोगों को ठीक करता है. अब यह भरोसा वैज्ञानिक प्रमाण में बदल गया है. मध्य प्रदेश के हॉट स्प्रिंग्स में मौजूद सूक्ष्म बैक्टीरिया पर किए गए गहन अध्ययन से यह साबित हुआ है कि इनमें स्किन डिजीज, घाव और फंगल इंफेक्शन से लड़ने की प्राकृतिक क्षमता मौजूद है.

बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल की एसोसिएट प्रोफेसर और माइक्रो बायोलॉजी विभाग की साइंटिस्ट डॉ. अनीता तिलवारी ने 7 साल की रिसर्च के बाद ऐसा फॉर्म्यूलेशन विकसित किया है, जो एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल दोनों रूपों में असरदार है. यह शोध अब पेटेंट के अंतिम चरण में पहुंच चुका है.

बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय के माइक्रो बायोलॉजी विभाग की साइंटिस्ट डॉ. अनीता तिलवारी (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश के हॉट स्प्रिंग को बनाया रिसर्च का आधार

डॉ. अनीता तिलवारी ने बताया कि मध्य प्रदेश में कुल 13 हॉट स्प्रिंग मौजूद हैं. उनकी रिसर्च टीम ने इनमें से दो प्रमुख हॉट स्प्रिंग्स पर काम किया. इनमें पिपरिया के पास मटकुली गांव के पास स्थित छोटी अनहोनी और बड़ी अनहोनी हॉट स्प्रिंग शामिल हैं. ये सल्फर वाटर हॉट स्प्रिंग्स हैं, जहां सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया के साथ ही कई तरह के बैक्टीरिया और फंगस पाए जाते हैं.

skin Treatment hot springs bacteria
पिपरिया हॉट स्प्रिंग एरिया (ETV Bharat)

आस्था के पीछे छुपे विज्ञान की हुई पहचान

दरअसल लंबे समय से यह धारणा रही है कि गर्म कुंड के पानी से नहाने से स्किन डिजीज अपने आप ठीक हो जाती है. डॉ. अनीता तिलवारी ने बताया कि इसी पुरातन आस्था के वैज्ञानिक सत्यापन के लिए यह रिसर्च की गई. इस अध्ययन से पुष्टि हुई कि इन हॉट स्प्रिंग्स के पानी में ऐसे बैक्टीरिया मौजूद हैं, जो स्किन पर होने वाले फंगल और बैक्टीरियल इंफेक्शन को खत्म करने की क्षमता रखते हैं.

बैक्टीरिया से तैयार किया खास फॉर्म्यूलेशन

डॉ. अनीता के बताया कि सीधे गर्म कुंड के पानी का बार-बार इस्तेमाल संभव नहीं है. इसी वजह से पानी में मौजूद उपयोगी बैक्टीरिया को आइसोलेट किया गया. इन्हीं बैक्टीरिया से एक विशेष फॉर्म्यूलेशन तैयार किया गया है, जो घाव, स्किन डिजीज, एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल इंफेक्शन में प्रभावी पाया गया है.

डॉ. तिलवारी ने बताया कि इस रिसर्च में बैक्टीरिया द्वारा बनाए जाने वाले सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पर भी काम किया गया. इनमें से पॉलीसैकराइड को आइसोलेट किया गया, जो स्किन इंफेक्शन को खत्म करने के साथ-साथ त्वचा को मॉइस्चराइज भी करता है. इसी पॉलीसैकराइड के आधार पर तैयार फॉर्म्यूलेशन को पेटेंट के लिए भेजा गया है.

पेटेंट के बाद टेक्नोलाजी ट्रांसफर की तैयारी

डॉ. अनीता तिलवारी ने बताया कि भारत में देहरादून और हरिद्वार समेत अन्य राज्यों में भी कई हॉट स्प्रिंग्स मौजूद हैं. हालांकि हर हॉट स्प्रिंग में बैक्टीरिया एक जैसे नहीं होते, लेकिन उनकी वैरायटी लगभग हर जगह पाई जाती है. इसी वजह से अलग-अलग हाट स्प्रिंग्स में मौजूद बैक्टीरिया पर रिसर्च की संभावनाएं बनी रहती हैं. डॉ. अनीता ने बताया कि यह उनका 7 साल का रिसर्च वर्क है और इसे पेटेंट के लिए भेजा जा चुका है. पेटेंट मिलने के बाद इस टेक्नोलाजी को ट्रांसफर किया जाएगा. जिससे भविष्य में इसके जरिए स्किन क्रीम और अन्य डर्मेटोलॉजिकल प्रोडक्ट तैयार किए जा सकते हैं.

अब तक कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया

डॉ. तिलवारी ने बताया कि इस फॉर्म्यूलेशन का अब तक के प्रयोगों में कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है. फिलहाल यह एंटी-फंगल और एंटी-बैक्टीरियल रूप में बेहतर तरीके से काम कर रहा है और इंफेक्शनल स्किन डिजीज को ठीक करने में प्रभावी साबित हो रहा है. उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के गर्म कुंडों से निकली यह खोज आस्था और विज्ञान के बीच की दूरी को खत्म करती है. यह रिसर्च पारंपरिक विश्वासों को वैज्ञानिक आधार देती है, साथ ही स्किन डिजीज के इलाज में एक सुरक्षित और प्राकृतिक विकल्प की उम्मीद भी जगाती है.

TAGGED:

BHOPAL NEWS
SKIN TREATMENT HOT SPRINGS BACTERIA
SCIENTIST DR ANITA TILWARI
DR ANITA TILWARI RESEARCH
SKIN DISEASES TREATMENT HOT SPRINGS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.