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'पिछले दरवाजे से एंट्री मंजूर नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने UPSC से ओडिशा DGP के चयन को अंतिम रूप देने से रोका

सुप्रीम कोर्ट ( ETV Bharat )

By Sumit Saxena 4 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से कहा कि वह ओडिशा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के पद पर नियुक्ति के लिए संभावित अधिकारियों के नामों को 18 अगस्त तक अंतिम रूप न दे. वह इसलिए क्योंकि, उस दिन डीजीपी चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि पिछले दरवाजे से एंट्री (बिना सही प्रक्रिया के नियुक्ति) मंजूर नहीं है. सीनियर वकील पी. चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच के सामने यह याचिका रखी. याचिका में DGP चयन प्रक्रिया को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करके किया जा रहा था. बेंच को बताया गया कि यूपीएससी आज उम्मीदवार को अंतिम रूप देने के लिए बैठक करने वाला था. सुनवाई के दौरान, चिदंबरम ने इस मामले में अंतरिम आदेश की मांग की. चिदंबरम ने बेंच से मामले को कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आग्रह किया. मामले में एमिकस क्यूरी (न्यायालय मित्र) सीनियर वकील राजू रामचंद्रन ने चिदंबरम की अर्ज़ी का समर्थन करते हुए कहा, "यह फैसले को दरकिनार करने की कोशिश है..." चिदंबरम ने तर्क दिया, "वे कानून का उल्लंघन करने के कितने तरीके ढूंढ सकते हैं. उन्होंने कल ही पद खाली होने और केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने से पहले ही पदोन्नति करके इसका उल्लंघन किया. यह सब मेरे मामले का जिक्र करने के बाद हुआ. इसलिए, संघ लोकसेवा आयोग को ऐसा करने से रोकना होगा." सीजेआई ने कहा कि प्रभावित अधिकारी कोर्ट के सामने नहीं है और उस अधिकारी को कोर्ट के सामने आना चाहिए. एक वकील ने तर्क दिया कि चिदंबरम का मुवक्किल इस मामले से जुड़ा नहीं है और इस याचिका के बहाने वह असल में चयन प्रक्रिया को चुनौती दे रहा है. जस्टिस बागची ने साफ किया कि कोर्ट को चिदंबरम के मुवक्किल की योग्यता से कोई लेना-देना नहीं है और उन्होंने 'एमिकस' (कोर्ट की मदद करने वाले वकील) के जवाब का जिक्र किया.