'पिछले दरवाजे से एंट्री मंजूर नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने UPSC से ओडिशा DGP के चयन को अंतिम रूप देने से रोका
सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के डीजीपी की नियुक्ति के लिए यूपीएससी से नामों को अंतिम रूप न देने को कहा है.
By Sumit Saxena
Published : August 13, 2026 at 7:16 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से कहा कि वह ओडिशा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के पद पर नियुक्ति के लिए संभावित अधिकारियों के नामों को 18 अगस्त तक अंतिम रूप न दे. वह इसलिए क्योंकि, उस दिन डीजीपी चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि पिछले दरवाजे से एंट्री (बिना सही प्रक्रिया के नियुक्ति) मंजूर नहीं है. सीनियर वकील पी. चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच के सामने यह याचिका रखी.
याचिका में DGP चयन प्रक्रिया को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करके किया जा रहा था. बेंच को बताया गया कि यूपीएससी आज उम्मीदवार को अंतिम रूप देने के लिए बैठक करने वाला था.
सुनवाई के दौरान, चिदंबरम ने इस मामले में अंतरिम आदेश की मांग की. चिदंबरम ने बेंच से मामले को कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आग्रह किया. मामले में एमिकस क्यूरी (न्यायालय मित्र) सीनियर वकील राजू रामचंद्रन ने चिदंबरम की अर्ज़ी का समर्थन करते हुए कहा, "यह फैसले को दरकिनार करने की कोशिश है..."
चिदंबरम ने तर्क दिया, "वे कानून का उल्लंघन करने के कितने तरीके ढूंढ सकते हैं. उन्होंने कल ही पद खाली होने और केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने से पहले ही पदोन्नति करके इसका उल्लंघन किया. यह सब मेरे मामले का जिक्र करने के बाद हुआ. इसलिए, संघ लोकसेवा आयोग को ऐसा करने से रोकना होगा."
सीजेआई ने कहा कि प्रभावित अधिकारी कोर्ट के सामने नहीं है और उस अधिकारी को कोर्ट के सामने आना चाहिए. एक वकील ने तर्क दिया कि चिदंबरम का मुवक्किल इस मामले से जुड़ा नहीं है और इस याचिका के बहाने वह असल में चयन प्रक्रिया को चुनौती दे रहा है. जस्टिस बागची ने साफ किया कि कोर्ट को चिदंबरम के मुवक्किल की योग्यता से कोई लेना-देना नहीं है और उन्होंने 'एमिकस' (कोर्ट की मदद करने वाले वकील) के जवाब का जिक्र किया.
बेंच ने यूपीएससी के वकील से कहा, "हम इस मामले पर 18 अगस्त को सुनवाई करेंगे. आप उस दिन हमारी सहायता करें, लेकिन इस बीच कोई अंतिम फैसला न लें." अदालत को बताया गया कि यूपीएससी गुरुवार को एक बैठक करने वाला था. मौजूदा डीजीपी, वाई बी खुरानिया, इस साल 16 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले हैं. वकील ने कहा, "हमें रेगुलर डीजीपी की नियुक्ति करनी होगी."
आयोग की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया कि सुनवाई की अगली तारीख तक इस मुद्दे पर कोई बैठक नहीं बुलाई जाएगी. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम ने पीठ को बताया कि बुधवार को ओडिशा में एडीजीपी (अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक) रैंक के एक अधिकारी को पदोन्नति दी गई.
इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि ओडिशा सरकार 2006 के प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, डीजीपी पद के लिए संभावित उम्मीदवारों की सूची में एक कनिष्ठ अधिकारी को शामिल करने की कोशिश कर रही है.
बेंच ने इस बात पर गौर किया कि मामले में किसी भी प्रभावित अधिकारी ने अदालत का रुख नहीं किया है. राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है.
प्रकाश सिंह मामले में न्याय मित्र के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की मदद कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने कहा कि वह इस याचिका का समर्थन कर रहे हैं. बेंच ने यूपीएससी के वकील से कहा, "आप अपना फैसला टाल दें." सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "अगर पिछले दरवाजे से नियुक्ति होती है, तो यह मंजूर नहीं है." राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने जब कहा कि अदालत के निर्देशों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है तो बेंच ने कहा, "न्याय मित्र ने भी चिंता जताई है. आप इसे स्पष्ट करें." बेंच ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 अगस्त की तारीख तय की है.
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