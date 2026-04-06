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उत्तर भारत में ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश ने फसलों को किया बर्बाद, पश्चिमी विक्षोभ से हुआ बड़ा नुकसान

उत्तर भारत में लगातार आए पश्चिमी विक्षोभों ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया और जलवायु संबंधी चिंताओं को फिर से बढ़ा दिया.

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सांकेतिक तस्वीर (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 6, 2026 at 6:02 PM IST

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Updated : April 6, 2026 at 8:18 PM IST

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सुरभि गुप्ता

नई दिल्ली : अप्रैल 2026 में भारत भर में मौसम बेहद अनियमित और बेमौसम रहा. लगातार पश्चिमी विक्षोभों (डब्ल्यूडी) के कारण व्यापक ओलावृष्टि, गरज के साथ बारिश और भारी वर्षा हुई. यह इस समय के सामान्य मौसम से कहीं अधिक थी. इस असामान्य मौसम ने न केवल उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया, बल्कि कटाई से ठीक पहले खड़ी रबी की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचाया.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, अस्थिरता अभी समाप्त नहीं हुई है. आईएमडी ने बताया, “इस सप्ताह दो पश्चिमी विक्षोभों के उत्तर-पश्चिमी भारत को प्रभावित करने की संभावना है, जिनकी चरम गतिविधि 7 और 8 अप्रैल को होगी. चक्रवाती परिसंचरण के रूप में पश्चिमी विक्षोभ मध्य पाकिस्तान और उससे सटे पंजाब के निचले क्षोभमंडलीय स्तरों पर स्थित है, जबकि इसका गर्त मध्य और ऊपरी क्षोभमंडलीय स्तरों पर लगभग 71° पूर्व देशांतर के अनुदिश, अक्षांश 28° उत्तर में स्थित है.”

मौसम विभाग ने एक और भीषण बारिश का पूर्वानुमान लगाया है, जिसमें 7 और 8 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में तथा 7 से 9 अप्रैल के बीच हिमाचल प्रदेश में "विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी के साथ छिटपुट गरज, बिजली और तेज हवाएं (गति 30-50 किमी प्रति घंटा और 60 किमी प्रति घंटा तक के झोंके)" चलने की संभावना है. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों सहित मैदानी इलाकों में भी छिटपुट से व्यापक बारिश के साथ 50 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाएं चलने की आशंका है.

इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने चेतावनी दी है कि "जम्मू-कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 7 अप्रैल को और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 7 और 8 अप्रैल को छिटपुट ओलावृष्टि की संभावना है."फसलें बर्बाद, नुकसान बढ़ाकिसानों के लिए यह समय इससे बुरा नहीं हो सकता था. 3-4 अप्रैल को ओलावृष्टि के समय गेहूं, चना, सरसों, फल और सब्जियों की बड़ी फसलें कटाई के चरण में थीं, जिससे फसलें बर्बाद हो गईं और उपज को नुकसान पहुंचा.

अंतरराष्ट्रीय कृषि परामर्श समूह के अध्यक्ष डॉ. एम.जे. खान ने संकट की भयावहता पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा, "पश्चिमी विक्षोभ के इस लगातार चक्र में सबसे अधिक प्रभावित फसलें कटाई के चरण में गेहूं, चना, सरसों और जल्दी खराब होने वाले फल और सब्जियां हैं. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में, मुख्य नुकसान ओलावृष्टि से हुई क्षति, तेज हवाओं के कारण खड़ी गेहूं की फसल के गिरने और पके हुए अनाज के बार-बार भीगने से हो रहा है."

उन्होंने आगे कहा, “मध्यम रूप से प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान 20-30% के दायरे में रह सकता है, लेकिन गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में क्षति कहीं अधिक हो सकती है, खासकर जहां कटाई में देरी हुई हो और फसल पूरी तरह पक चुकी हो.”

मौसम प्रणालियों के तेजी से बदलते रहने से समस्या और भी बढ़ गई है. खान ने कहा, “इस स्थिति को और भी गंभीर बनाने वाली बात यह है कि दो विनाशकारी मौसम प्रणालियों के बीच का अंतराल बहुत कम है. किसानों को पहली आपदा से उबरने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता, इससे पहले ही दूसरी आपदा आ जाती है.”

बार-बार नमी के संपर्क में आने से अनाज की गुणवत्ता भी खराब हो गई है. उन्होंने बताया, “गेहूं के मामले में, बार-बार फसल गिरने और उसके बाद नमी के संपर्क में आने से समय से पहले अंकुरण, फफूंद लगने और उच्च नमी के स्तर के कारण अनाज की गुणवत्ता में काफी कमी आ सकती है, जिससे उपज और खरीद स्वीकृति दोनों प्रभावित हो सकती हैं.”

किसान संकट से जूझ रहे हैं. किसानों ने समय से पहले कटाई, तिरपाल से ढकना, जल निकासी और बागों में जाल लगाने जैसे आपातकालीन उपाय किए हैं. हालांकि, जैसा कि खान ने कहा, "खुले खेतों में उगाई जाने वाली बड़ी अनाज फसलों के लिए, तूफान के आने के बाद बचाव के उपाय सीमित रह जाते हैं."

अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) ने व्यापक तबाही पर गहरी चिंता व्यक्त की है. इसके अध्यक्ष अशोक धवले ने कहा, "अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) उत्तर भारतीय राज्यों में जारी बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण खड़ी रबी फसलों को हुए भारी नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त करती है... गेहूं, चना, मक्का, सब्जियां, फल आदि कटाई से ठीक पहले बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं."

उन्होंने आगे कहा, "फसलों की इस ताजा तबाही ने लाखों किसानों और कृषि मजदूरों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, जो इस बार बंपर फसल की उम्मीद कर रहे थे."पिछले नुकसानों को याद करते हुए धवाले ने कहा, “यह याद रखना चाहिए कि पिछली खरीफ फसल में भी 2025 की अभूतपूर्व बाढ़ के कारण फसलें क्षतिग्रस्त हो गई थीं और किसानों को पर्याप्त मुआवजे के लिए आंदोलन करना पड़ा था, लेकिन अभी तक वह मुआवजा नहीं मिला है.”

एआईकेएस के महासचिव विजू कृष्णन ने फसल बीमा को लेकर चिंता जताई. उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) तेजी से कॉरपोरेट कंपनियों के भारी मुनाफे को सुनिश्चित करने का एक जरिया बन गई है, जबकि प्रभावित किसानों को समय पर और पर्याप्त मुआवजा देने में यह विफल रही है.”

उन्होंने तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा, “एआईकेएस तत्काल क्षेत्र-आधारित सर्वेक्षण, पूर्ण मुआवज़ा, ऋण माफी और खरीद पर बोनस की मांग करता है. मानदंडों में न केवल वास्तविक नुकसान बल्कि संभावित आय हानि को भी शामिल किया जाना चाहिए.”

जलवायु परिवर्तन के बढ़ते संकेतपर्यावरणविदों का कहना है कि अप्रैल का मौसम पैटर्न छिटपुट असामान्यताओं के बजाय गहरे जलवायु परिवर्तन को दर्शाता है.पर्यावरणविद मनु सिंह ने समझाया, “3-4 अप्रैल की लगातार ओलावृष्टि और 7-9 अप्रैल को आने वाली पश्चिमी विक्षोभ एक असामान्य परिदृश्य को दर्शाते हैं… जिससे तीव्र वायुमंडलीय अस्थिरता उत्पन्न हो रही है.”

उन्होंने आगे कहा, “इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि प्रणालियों के बीच पुनर्प्राप्ति का समय कम होता जा रहा है, एक ऐसा पैटर्न जो देर से आने वाले पश्चिमी विक्षोभों में तेजी से देखा जा रहा है.”

इन घटनाओं को जलवायु परिवर्तन से जोड़ते हुए सिंह ने कहा, “माना जाता है कि गर्म होते महासागर और आर्कटिक से जुड़ी जेट स्ट्रीम में बदलाव मौसमी परिवर्तनों में देरी करते हैं और वसंत ऋतु के विक्षोभ को तीव्र करते हैं. इसे मानव-जनित जलवायु परिवर्तन से जोड़ा जा सकता है. समय विनाशकारी साबित हुआ है. कुछ क्षेत्रों में 30-70% तक नुकसान की सूचना मिली है.”

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "यह केवल बेमौसम मौसम नहीं है, यह बार-बार आने वाले झटके हैं... बैसाखी का महीना अब फसल और राहत का संकेत नहीं देता, बल्कि चिंताजनक आसमान और अनिश्चित आजीविका का संकेत देता है."

पर्यावरण कार्यकर्ता भावरीन कंधारी ने भी इसी तरह की चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा, “हम जो देख रहे हैं वह केवल बेमौसम बारिश नहीं है, बल्कि कुछ ही दिनों के अंतराल में लगातार पश्चिमी विक्षोभों का आना है… अप्रैल अब संक्रमणकालीन महीना नहीं रह गया है.”

उन्होंने इसके गंभीर प्रभावों पर जोर देते हुए कहा, “किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, इससे पहले कि वे कुछ बचा पाएं, एक और विक्षोभ आ जाता है. ये लगातार आने वाले विक्षोभ न केवल किसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि खरीद, भंडारण और आपूर्ति श्रृंखलाओं को भी प्रभावित करते हैं.”

उन्होंने कहा, “चिंता केवल तीव्रता की नहीं, बल्कि आवृत्ति की भी है. घटनाओं के बीच घटता अंतराल एक गंभीर खतरे के रूप में उभर रहा है, यह एक जलवायु संकट है.”बाजार पर प्रभाव और खरीद संबंधी चुनौतियांकृषि व्यवधान का असर बाजार की गतिशीलता पर पहले से ही दिखाई दे रहा है. कमोडिटी ऑनलाइन के आंकड़ों के अनुसार, 6 अप्रैल तक गेहूं का औसत भाव 2,382.83 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसमें कीमतें 2,000 रुपये से 2,600 रुपये प्रति क्विंटल के बीच थीं, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,625 रुपये प्रति क्विंटल से कम थीं.चिंताओं के बीच, मध्य प्रदेश सरकार ने आश्वासन दिया है कि खरीद निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगी.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, “खरीद पोर्टल पर पंजीकृत सभी किसानों द्वारा उत्पादित गेहूं खरीदा जाएगा, छोटे किसानों से प्राप्त गेहूं को प्राथमिकता दी जाएगी.”उन्होंने तैयारियों पर जोर देते हुए कहा, “राज्य में बोरियों की कोई कमी नहीं है,” और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नियंत्रण कक्ष स्थापित करें और 10 अप्रैल से पहले वजन केंद्रों का निरीक्षण सुनिश्चित करें.2026-27 सीजन के लिए खरीद प्रमुख मंडलों में 10 अप्रैल से और अन्य मंडलों में 15 अप्रैल से शुरू होगी। 19 लाख से अधिक किसान पंजीकृत हैं और 3,627 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं.

आगे अनिश्चितताओं से भरा मौसम - मौसम संबंधी आंकड़े इस बात को रेखांकित करते हैं कि यह अप्रैल कितना असामान्य रहा है. पुणे जैसे स्थानों पर रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, जहां एक ही दिन में 84 मिमी बारिश हुई, जो एक सदी से भी अधिक समय में सबसे अधिक है, वहीं उत्तरी भारत में तापमान सामान्य से 3-5 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया. इस महीने ने सामान्य मौसमी पैटर्न को चुनौती दी है. 7 से 9 अप्रैल के बीच एक और पश्चिमी विक्षोभ की आशंका को देखते हुए, विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि नुकसान और भी बढ़ सकता है, जिससे फसलों का शुरुआती नुकसान जलवायु अनिश्चितता से पहले से ही जूझ रहे किसानों के लिए एक लंबे आर्थिक संकट में बदल सकता है.

पर्यावरण वैज्ञानिक डॉ. हिश्मी जमील हुसैन ने कहा, “उत्तर भारत में असामान्य बारिश और ओलावृष्टि जेट धाराओं के नमी के साथ मिलने के कारण हो रही है, जिससे मौसम में अचानक बदलाव आ रहे हैं. हालांकि ऐसी घटनाएं जलवायु मॉडलों में दिखाई देती हैं, लेकिन ये बढ़ती अनिश्चितता, फसलों के नुकसान और जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीली कृषि की तत्काल आवश्यकता का संकेत देती हैं.”

जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ और टीआरआई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस.एन. मिश्रा ने ईटीवी भारत को बताया, “उत्तर-पश्चिम भारत में अप्रैल की ठंडी शुरुआत सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई, जिससे ओलावृष्टि हुई और पक रही गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंचा. विपरीत वायु प्रणालियों के परस्पर क्रिया करने से एक और गंभीर मौसम का दौर आने की संभावना है. हालांकि इन घटनाओं को सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन से नहीं जोड़ा जा सकता है, लेकिन इनकी तीव्रता, परिवर्तनशीलता और नुकसान पहुंचाने की क्षमता बढ़ती हुई प्रतीत होती है, जिससे ये एक उभरते हुए 'नए सामान्य' का हिस्सा बन रही हैं.”

उन्होंने आगे कहा, “हालांकि इस तरह के विक्षोभ अप्रैल की शुरुआत में तापमान को अपेक्षाकृत कम रख सकते हैं, लेकिन ये गेहूं की कटाई के चरम समय के साथ मेल खाते हैं, जिससे फसल विशेष रूप से कमजोर हो जाती है. ओलावृष्टि और तेज हवाएं पैदावार को काफी प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए जहां भी संभव हो, जल्दी कटाई करना नुकसान को सीमित करने का सबसे व्यावहारिक तरीका है.”

मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, “इस सप्ताह के दौरान दो पश्चिमी विक्षोभों के एक के बाद एक आने से उत्तर-पश्चिमी भारत प्रभावित होने की संभावना है, जिनकी चरम तीव्रता 7 और 8 अप्रैल को रहेगी. कश्मीर घाटी में 7 अप्रैल और हिमाचल प्रदेश में 8 अप्रैल को छिटपुट भारी वर्षा की संभावना है.”

आईएमडी ने सोमवार दोपहर को आगे बताया, “मध्य, पूर्वी और प्रायद्वीपीय भारत में 9 अप्रैल तक गरज और बिजली के साथ बारिश जारी रहने की प्रबल संभावना है. छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और ओडिशा में 6 अप्रैल को और बिहार और झारखंड में 6 और 8 अप्रैल को छिटपुट ओलावृष्टि हो सकती है. अगले पांच दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से कम या सामान्य के आसपास रहने की संभावना है, जिसके बाद इसमें धीरे-धीरे 3-5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी.”

ये भी पढ़ें : लू चलने की चेतावनी, अप्रैल में सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान, जानें कैसा रहेगा मौसम

Last Updated : April 6, 2026 at 8:18 PM IST

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