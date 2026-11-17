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बंगाल की खाड़ी में बैक-टू-बैक चक्रवात, अल नीनो कनेक्शन, आंध्र के तट पर तबाही का बढ़ता साया

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

नई दिल्ली: अक्टूबर के आखिर में साइक्लोन अर्नब आया, उसके बाद नवंबर की शुरुआत में साइक्लोन मुरासु आया और अब साइक्लोन अकवान आया है. हालांकि अक्टूबर और नवंबर पारंपरिक रूप से बंगाल की खाड़ी के ऊपर साइक्लोन बनने के लिए सबसे एक्टिव महीने होते हैं, लेकिन इन सिस्टम के लगातार बनने और आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ने से तटीय समुदायों, इंफ्रास्ट्रक्चर, खेती और रोजी-रोटी के लिए खतरों को लेकर चिंता बढ़ गई है.

हालांकि इस समय के दौरान साइक्लोन बनना कोई अजीब बात नहीं है, लेकिन सिस्टम के बार-बार एक ही तटीय इलाके की ओर बढ़ने से उनके बनने पर असर डालने वाले बड़े वायुमंडलीय और महासागरीय हालात की ओर ध्यान गया है. आंध्र प्रदेश के तट के पास पहुंचने से पहले अकवान के और तेज होने की उम्मीद है.

हाल के क्रम को समझाते हुए मौसम विभाग के (IMD) के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि अक्टूबर और नवंबर क्लाइमेट के हिसाब से साइक्लोन बनने के लिए सबसे एक्टिव महीने हैं, इस दौरान आमतौर पर लगभग तीन साइक्लोनिक सिस्टम बनते हैं. हालांकि उन्होंने उनके एक ही तट की ओर लगातार बढ़ने को एक अजीब घटना बताया. उन्होंने कहा कि एक के बाद एक साइक्लोन का आना और वे सभी एक ही तट की ओर, खासकर आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ना एल नीनो की वजह से है. अल नीनो का प्रभाव और समुद्र का तापमान एल नीनो, एक जलवायु संबंधी घटना है जो उष्णकटिबंधीय इलाकों में वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम सिस्टम की गतिविधि पर असर डाल सकती है. एल नीनो साइक्लोन बनने और आंध्र तट की ओर मूवमेंट पर असर डाल सकता है, इसकी पहचान सेंट्रल और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में ऊपरी सतह का पानी के असामान्य रूप से गर्म होने से होती है. यह गर्म होते उष्णकटिबंधीय इलाकों में बड़े पैमाने पर वायुमंडलीय परिसंचरण, हवा के पैटर्न और बारिश गिरने पर असर डालती है.चक्रवात गतिविधि पर इसके संभावित असर के बारे में बताते हुए महापात्रा ने कहा कि एल नीनो सालों के दौरान साइक्लोन आमतौर पर बंगाल की खाड़ी के ऊपर निचले लैटिट्यूड पर बनते और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों की ओर बढ़ते देखे गए हैं. उन्होंने कहा, 'एल नीनो सालों के दौरान, यह देखा गया है कि ज़्यादातर साइक्लोन निचले लैटिट्यूड पर बनते हैं और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की ओर बढ़ते हैं.' अमेरिकी नेशनल ओशनिक एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) के अनुसार, इसके 12 नवंबर के अपडेट में बताया गया कि एल नीनो की स्थिति लगातार मज़बूत होती जा रही है. इसमें नीनो 3.4 सी-सरफेस टेम्परेचर इंडेक्स औसत से 2.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच गया है. जनवरी-मार्च 2027 तक एल नीनो के बहुत ज़्यादा मज़बूत हालात बने रहने की संभावना थी. हालांकि, सिर्फ एल नीनो यह तय नहीं करता कि साइक्लोन कहाँ बनेगा या कैसे आगे बढ़ेगा. दूसरे मौसमी और एटमोस्फेरिक फैक्टर भी इन पैटर्न पर असर डालते हैं, जिनमें इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन (ITCZ), रीजनल विंड सर्कुलेशन और मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन (MJO) शामिल हैं. इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन (ITCZ) और मौसमी हवा का सर्कुलेशन साइक्लोन के बनने पर असर डालते हैं. इन मौसमी वजहों के बारे में बताते हुए आईआईटी कानपुर के अर्थ साइंसेज डिपार्टमेंट के प्रोफेसर जावेद एन मलिक ने कहा कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस ज़ोन की हलचल वायुमंडलीय परिसंचरण पर असर डालने में अहम भूमिका निभाती है. इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन (ITCZ) इक्वेटर के पास एक बेल्ट है जहाँ उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध से हवा मिलती हैं. सोलर हीटिंग में मौसमी बदलावों के साथ इसकी जगह बदलती है, जिससे उष्णकटिबंधीय इलाकों में हवा के पैटर्न और वायुमंडलीय हालात पर असर पड़ता है. जावेद के मुताबिक, इस ज़ोन की मौसमी हलचल, प्रेशर और टेम्परेचर में बदलाव के साथ, ऐसे वायुमंडलीय हालात बनाती है जो मॉनसून के बाद के मौसम में साइक्लोन बनने में मदद करते हैं. जबकि ये बड़े पैमाने के पैटर्न उस बड़े माहौल पर असर डालते हैं जिसमें साइक्लोन बनते हैं, उनका असल में बढ़ना तुरंत के समुद्री और वायुमंडलीय हालात पर निर्भर करता है. एमजेओ और गर्म समुद्री हालात अकवान के बढ़ने में मदद करते हैं. मौसम विभाग ने अच्छे वायुमंडलीय और महासागरीय हालात की पहचान की है जो अकवान को और तेज करने में मदद कर सकते हैं. इसकी एडवाइजरी में मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन की भूमिका पर ज़ोर दिया गया, जो फेज 3 में था और 16 से 21 नवंबर के बीच फेज 3 की ओर लौटने से पहले फेज 4 की ओर बढ़ने की संभावना थी. एजेंसी ने कहा कि यह पैटर्न बंगाल की खाड़ी के ऊपर बढ़ी हुई कन्वेक्टिव एक्टिविटी के लिए अच्छा था. एडवाइजरी में यह भी बताया गया कि सिस्टम के सेंटर के पास ट्रॉपिकल साइक्लोन हीट पोटेंशियल लगभग 100 किलोजूल प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर था. गर्म समुद्री पानी साइक्लोन को मजबूत होने के लिए जरूरी एनर्जी देता है. ज़्यादा ओशन हीट कंटेंट एक तूफ़ान को अपनी तेजी बनाए रखने में मदद कर सकता है, तब भी जब तेज़ हवाए समुद्र की ऊपरी परतों को मिलाती हैं. सिस्टम के सेंटर के पूरब में कम डीप-लेयर विंड शियर, वायुमंडलीय नमी और ऊपरी लेवल के अच्छे हालात इसके डेवलपमेंट में और मदद कर सकते हैं. पर्यावरण विशेषज्ञ हिश्मी हुसैन ने बताया कि ये फैक्टर मिलकर यह तय करते हैं कि कोई साइक्लोनिक सिस्टम कितनी तेजी से मजबूत होगा. जहाँ गर्म समुद्र एनर्जी देता है, वहीं वायुमंडलीय हालात यह तय करते हैं कि तूफ़ान उस एनर्जी का कितनी अच्छे से इस्तेमाल करता है. जबकि ये वायुमंडलीय और महासागरीय हालात साइक्लोन के तुरंत मजबूत होने को समझने में मदद करते हैं, एक्सपर्ट कमज़ोर कोस्टलाइन पर क्लाइमेट चेंज से पैदा होने वाली लंबे समय की चुनौतियों की ओर भी इशारा करते हैं. हिश्मी ने कहा कि गर्म समुद्र, वायुमंडलीय नमी में बढ़ोतरी और समुद्र का बढ़ता लेवल तटीय पर्यावरण को और ज़्यादा मुश्किल बना रहे हैं. ये हालात साइक्लोन से जुड़ी तेज़ बारिश और तटीय बाढ़ से जुड़े रिस्क को बढ़ा सकते हैं. जैसे-जैसे साइक्लोन से जुड़े रिस्क बढ़ते हैं, लोगों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनके असर को कम करने के लिए समय पर फोरकास्टिंग और शुरुआती वॉर्निंग भी उतनी ही ज़रूरी हो जाती है.