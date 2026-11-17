बंगाल की खाड़ी में बैक-टू-बैक चक्रवात, अल नीनो कनेक्शन, आंध्र के तट पर तबाही का बढ़ता साया
अक्टूबर-नवंबर क्लाइमेट के हिसाब से साइक्लोन बनने के लिए सबसे एक्टिव महीने हैं, इस दौरान लगभग तीन साइक्लोनिक सिस्टम बनते हैं. अंकिता कुमारी की रिपोर्ट...
Published : November 17, 2026 at 1:07 PM IST
नई दिल्ली: अक्टूबर के आखिर में साइक्लोन अर्नब आया, उसके बाद नवंबर की शुरुआत में साइक्लोन मुरासु आया और अब साइक्लोन अकवान आया है. हालांकि अक्टूबर और नवंबर पारंपरिक रूप से बंगाल की खाड़ी के ऊपर साइक्लोन बनने के लिए सबसे एक्टिव महीने होते हैं, लेकिन इन सिस्टम के लगातार बनने और आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ने से तटीय समुदायों, इंफ्रास्ट्रक्चर, खेती और रोजी-रोटी के लिए खतरों को लेकर चिंता बढ़ गई है.
हालांकि इस समय के दौरान साइक्लोन बनना कोई अजीब बात नहीं है, लेकिन सिस्टम के बार-बार एक ही तटीय इलाके की ओर बढ़ने से उनके बनने पर असर डालने वाले बड़े वायुमंडलीय और महासागरीय हालात की ओर ध्यान गया है. आंध्र प्रदेश के तट के पास पहुंचने से पहले अकवान के और तेज होने की उम्मीद है.
हाल के क्रम को समझाते हुए मौसम विभाग के (IMD) के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि अक्टूबर और नवंबर क्लाइमेट के हिसाब से साइक्लोन बनने के लिए सबसे एक्टिव महीने हैं, इस दौरान आमतौर पर लगभग तीन साइक्लोनिक सिस्टम बनते हैं.
हालांकि उन्होंने उनके एक ही तट की ओर लगातार बढ़ने को एक अजीब घटना बताया. उन्होंने कहा कि एक के बाद एक साइक्लोन का आना और वे सभी एक ही तट की ओर, खासकर आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ना एल नीनो की वजह से है.
अल नीनो का प्रभाव और समुद्र का तापमान
एल नीनो, एक जलवायु संबंधी घटना है जो उष्णकटिबंधीय इलाकों में वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम सिस्टम की गतिविधि पर असर डाल सकती है. एल नीनो साइक्लोन बनने और आंध्र तट की ओर मूवमेंट पर असर डाल सकता है, इसकी पहचान सेंट्रल और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में ऊपरी सतह का पानी के असामान्य रूप से गर्म होने से होती है.
यह गर्म होते उष्णकटिबंधीय इलाकों में बड़े पैमाने पर वायुमंडलीय परिसंचरण, हवा के पैटर्न और बारिश गिरने पर असर डालती है.चक्रवात गतिविधि पर इसके संभावित असर के बारे में बताते हुए महापात्रा ने कहा कि एल नीनो सालों के दौरान साइक्लोन आमतौर पर बंगाल की खाड़ी के ऊपर निचले लैटिट्यूड पर बनते और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों की ओर बढ़ते देखे गए हैं.
उन्होंने कहा, 'एल नीनो सालों के दौरान, यह देखा गया है कि ज़्यादातर साइक्लोन निचले लैटिट्यूड पर बनते हैं और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की ओर बढ़ते हैं.' अमेरिकी नेशनल ओशनिक एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) के अनुसार, इसके 12 नवंबर के अपडेट में बताया गया कि एल नीनो की स्थिति लगातार मज़बूत होती जा रही है. इसमें नीनो 3.4 सी-सरफेस टेम्परेचर इंडेक्स औसत से 2.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच गया है.
जनवरी-मार्च 2027 तक एल नीनो के बहुत ज़्यादा मज़बूत हालात बने रहने की संभावना थी. हालांकि, सिर्फ एल नीनो यह तय नहीं करता कि साइक्लोन कहाँ बनेगा या कैसे आगे बढ़ेगा. दूसरे मौसमी और एटमोस्फेरिक फैक्टर भी इन पैटर्न पर असर डालते हैं, जिनमें इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन (ITCZ), रीजनल विंड सर्कुलेशन और मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन (MJO) शामिल हैं.
इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन (ITCZ) और मौसमी हवा का सर्कुलेशन साइक्लोन के बनने पर असर डालते हैं. इन मौसमी वजहों के बारे में बताते हुए आईआईटी कानपुर के अर्थ साइंसेज डिपार्टमेंट के प्रोफेसर जावेद एन मलिक ने कहा कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस ज़ोन की हलचल वायुमंडलीय परिसंचरण पर असर डालने में अहम भूमिका निभाती है.
इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन (ITCZ) इक्वेटर के पास एक बेल्ट है जहाँ उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध से हवा मिलती हैं. सोलर हीटिंग में मौसमी बदलावों के साथ इसकी जगह बदलती है, जिससे उष्णकटिबंधीय इलाकों में हवा के पैटर्न और वायुमंडलीय हालात पर असर पड़ता है. जावेद के मुताबिक, इस ज़ोन की मौसमी हलचल, प्रेशर और टेम्परेचर में बदलाव के साथ, ऐसे वायुमंडलीय हालात बनाती है जो मॉनसून के बाद के मौसम में साइक्लोन बनने में मदद करते हैं.
जबकि ये बड़े पैमाने के पैटर्न उस बड़े माहौल पर असर डालते हैं जिसमें साइक्लोन बनते हैं, उनका असल में बढ़ना तुरंत के समुद्री और वायुमंडलीय हालात पर निर्भर करता है. एमजेओ और गर्म समुद्री हालात अकवान के बढ़ने में मदद करते हैं.
मौसम विभाग ने अच्छे वायुमंडलीय और महासागरीय हालात की पहचान की है जो अकवान को और तेज करने में मदद कर सकते हैं. इसकी एडवाइजरी में मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन की भूमिका पर ज़ोर दिया गया, जो फेज 3 में था और 16 से 21 नवंबर के बीच फेज 3 की ओर लौटने से पहले फेज 4 की ओर बढ़ने की संभावना थी.
एजेंसी ने कहा कि यह पैटर्न बंगाल की खाड़ी के ऊपर बढ़ी हुई कन्वेक्टिव एक्टिविटी के लिए अच्छा था. एडवाइजरी में यह भी बताया गया कि सिस्टम के सेंटर के पास ट्रॉपिकल साइक्लोन हीट पोटेंशियल लगभग 100 किलोजूल प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर था. गर्म समुद्री पानी साइक्लोन को मजबूत होने के लिए जरूरी एनर्जी देता है.
ज़्यादा ओशन हीट कंटेंट एक तूफ़ान को अपनी तेजी बनाए रखने में मदद कर सकता है, तब भी जब तेज़ हवाए समुद्र की ऊपरी परतों को मिलाती हैं. सिस्टम के सेंटर के पूरब में कम डीप-लेयर विंड शियर, वायुमंडलीय नमी और ऊपरी लेवल के अच्छे हालात इसके डेवलपमेंट में और मदद कर सकते हैं.
पर्यावरण विशेषज्ञ हिश्मी हुसैन ने बताया कि ये फैक्टर मिलकर यह तय करते हैं कि कोई साइक्लोनिक सिस्टम कितनी तेजी से मजबूत होगा. जहाँ गर्म समुद्र एनर्जी देता है, वहीं वायुमंडलीय हालात यह तय करते हैं कि तूफ़ान उस एनर्जी का कितनी अच्छे से इस्तेमाल करता है.
जबकि ये वायुमंडलीय और महासागरीय हालात साइक्लोन के तुरंत मजबूत होने को समझने में मदद करते हैं, एक्सपर्ट कमज़ोर कोस्टलाइन पर क्लाइमेट चेंज से पैदा होने वाली लंबे समय की चुनौतियों की ओर भी इशारा करते हैं. हिश्मी ने कहा कि गर्म समुद्र, वायुमंडलीय नमी में बढ़ोतरी और समुद्र का बढ़ता लेवल तटीय पर्यावरण को और ज़्यादा मुश्किल बना रहे हैं.
ये हालात साइक्लोन से जुड़ी तेज़ बारिश और तटीय बाढ़ से जुड़े रिस्क को बढ़ा सकते हैं. जैसे-जैसे साइक्लोन से जुड़े रिस्क बढ़ते हैं, लोगों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनके असर को कम करने के लिए समय पर फोरकास्टिंग और शुरुआती वॉर्निंग भी उतनी ही ज़रूरी हो जाती है.
सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ट्रैकिंग और शुरुआती चेतावनी को बेहतर बनाती है. जावेद ने साइक्लोनिक सिस्टम की मॉनिटरिंग और समय पर चेतावनी जारी करने में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की भूमिका पर ज़ोर दिया. उन्होंने कहा कि मौसम की निगरानी में हुई तरक्की से तूफ़ान की चाल, हवा की रफ़्तार और संभावित रास्ते को ट्रैक करना आसान हो गया है.
चक्रवात अकवान से कई राज्यों में तेज हवा, भारी बारिश की चेतावनी
उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर साइक्लोन अंदर की ओर बढ़ने के बाद कमज़ोर पड़ जाए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उससे जुड़े खतरे तुरंत खत्म हो जाएंगे. लगभग 50-60 kmph की हवा नुकसान पहुंचाना जारी रख सकती हैं, खासकर कमज़ोर और खुले इलाकों में. जैसे ही चक्रवात अकवान तट के पास पहुंच रहा है, कई राज्यों में तेज हवा, भारी बारिश और समुद्र में खराब हालात की संभावना है.
अकवान से बहुत भारी बारिश का खतरा, पड़ोसी राज्य भी अलर्ट पर 17 नवंबर को जारी मौसम विभाग के नेशनल बुलेटिन के मुताबिक, साइक्लोनिक स्टॉर्म अकवन पिछले नौ घंटों के दौरान बंगाल की खाड़ी के दक्षिण और उससे सटे पश्चिम-मध्य हिस्सों में लगभग स्थिर रहा. 17 नवंबर को सुबह 2.30 बजे, यह सिस्टम दक्षिण-पूर्व और विशाखापट्टनम से 670 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में था.
मौसम विभाग का पूर्वानुमान
आईएमडी ने पूर्वानुमान लगाया कि 17 नवंबर की शाम तक अकवन बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य में एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा. 19 नवंबर की सुबह के आसपास इसके बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की उम्मीद है. चक्रवात के उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 20 नवंबर को दोपहर के आसपास नेल्लोर और तुनी के बीच आंध्र प्रदेश और यनम तटों को पार करने की संभावना है.
लैंडफॉल के समय इसमें अधिकतम निरंतर हवा की गति 120-130 किमी प्रति घंटे हो सकती है, जिसमें 145 किमी प्रति घंटे तक के झोंके शामिल हैं. निकटवर्ती प्रणाली से व्यापक वर्षा होने की भी उम्मीद है. महापात्र के अनुसार, आंध्र प्रदेश में 19 और 20 नवंबर को कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, और अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है. कुछ स्थानों पर एक ही दिन में वर्षा 20-30 सेमी या उससे भी अधिक हो सकती है.
आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर जगहों पर बारिश होने की उम्मीद है. 19 और 20 नवंबर को कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, और कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो सकती है. एक दिन में बारिश 20-30 cm या उससे भी ज़्यादा हो सकती है.
21 नवंबर को बारिश की तेज़ी कम होने की उम्मीद है, हालांकि उत्तरी आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश जारी रह सकती है. इसका असर पड़ोसी राज्यों तक भी पहुँचने की उम्मीद है. ओडिशा में 19 और 20 नवंबर को कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, और 21 नवंबर को कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है.
पूर्वी तेलंगाना के कुछ हिस्सों में 20 और 21 नवंबर को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. दक्षिणी छत्तीसगढ़ में 20 नवंबर को भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है, जबकि उत्तरी छत्तीसगढ़ में 21 नवंबर को भी ऐसे ही हालात रह सकते हैं. गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी 20 और 21 नवंबर को कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है.
समुद्र के हालात बहुत खराब:
मौसम विभाग ने मछुआरों और पोर्ट ऑपरेटरों को चेतावनी दी है. भारी बारिश के साथ-साथ, अकवन के तट के पास आने पर समुद्र के हालात भी एक बड़ी चिंता का विषय हैं. आईएमडी ने चेतावनी दी है कि साइक्लोन के तेज होने पर बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में समुद्र के हालात बहुत खराब से बहुत ऊंचे हो सकते हैं.
17 नवंबर की अपनी एडवाइजरी के अनुसार मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे 17 नवंबर तक दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में 16 से 19 नवंबर के बीच दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में और 16 से 20 नवंबर के बीच मध्य बंगाल की खाड़ी में न जाएं. उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के मछुआरों को भी 19 और 20 नवंबर को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.
मौसम विभाग ने आने वाले साइक्लोन से खतरे को कम करने के लिए 20 नवंबर तक ऑफशोर और ऑनशोर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, पोर्ट ऑपरेशन और शिपिंग मूवमेंट में सावधानी बरतने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है.
विशेषज्ञ विश्लेषण
पर्यावरण विशेषज्ञ हुसैन हिशमी ने कहा कि एक ही तटीय इलाके पर लगातार आने वाले साइक्लोन एक गंभीर चिंता का विषय हैं, क्योंकि समुदायों, इकोसिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर को दूसरा तूफान आने से पहले ठीक होने के लिए काफी समय नहीं मिल पाता है. उन्होंने कहा कि बार-बार आने वाले साइक्लोन का असर सिर्फ हवा और बारिश से होने वाले नुकसान से कहीं ज़्यादा होता है.
बार-बार आने वाले चक्रवातों से तटीय इकोसिस्टम और आजीविका को खतरा है
तूफानी लहरों, ऊंची लहरों और बाढ़ के कारण तटीय कटाव, समुद्र तटों, रेत के टीलों, आर्द्रभूमि को नुकसान, खारे पानी की घुसपैठ से कृषि भूमि और मीठे पानी के स्रोत प्रभावित हो रहे हैं. सीवेज, औद्योगिक निर्वहन और कृषि अपवाह के कारण तटीय जल का प्रदूषण.