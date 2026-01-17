ETV Bharat / bharat

डेढ़ साल की बच्ची में सेक्सुअल डिजीज से डॉक्टर हैरान, पिता में भी पाया गया वही रोग, FIR दर्ज

बक्सर: बिहार के बक्सर जिले के डुमरांव अनुमंडल अंतर्गत कृष्णा ब्रह्म थाना क्षेत्र से एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला सामने आया है, जहां डेढ़ साल की एक मासूम बच्ची में यौनजनित संक्रमण (Sexually Transmitted Infection) के लक्षण पाए गए हैं. इस मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग से लेकर पुलिस प्रशासन तक में हड़कंप मच गया है.

डेढ़ साल की मासूम को सेक्सुअल डिजीज: पटना एम्स की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने विधिसम्मत कार्रवाई शुरू कर दी है और महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कर गहन जांच की जा रही है. मामले की जानकारी तब सामने आई जब बच्ची की मां ने शौच साफ करने के दौरान बच्ची के निजी अंगों में असामान्य लक्षण देखे.

शौच साफ करने के दौरान बच्ची में दिखे असामान्य लक्षण: इसके बाद बच्ची को स्थानीय चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहां प्रारंभिक जांच के बाद गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे पटना एम्स रेफर कर दिया. एम्स में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने बच्ची की विस्तृत जांच की.

संक्रमित पुरुष के संपर्क में आने से होता है इंफेक्शन: एम्स पटना के डॉक्टरों के अनुसार बच्ची में जिस प्रकार के संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं, वह सामान्यतः संक्रमित पुरुष के संपर्क में आने से महिलाओं में देखा जाता है. इतनी कम उम्र की बच्ची में इस तरह के संक्रमण का पाया जाना चिकित्सकीय दृष्टि से असामान्य माना जा रहा है. यही कारण है कि एम्स के डॉक्टर भी इस मामले को लेकर हैरान हैं और इसे गंभीर मानते हुए प्रशासन को रिपोर्ट भेजी गई.

पिता भी उसी रोग से ग्रसित: जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि बच्ची के पिता में भी उसी प्रकार के संक्रमण की पुष्टि हुई है. हालांकि, इस बिंदु को जांच का हिस्सा माना जा रहा है और पुलिस किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

7 जनवरी को मामला आया सामने: विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के मामलों में प्रत्यक्ष निष्कर्ष निकालने के बजाय मेडिकल, सामाजिक और पारिवारिक सभी पहलुओं की वैज्ञानिक जांच आवश्यक होती है. इस मामले की सूचना 7 जनवरी को चाइल्ड हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1098 पर दी गई थी. चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से यह सूचना बक्सर पुलिस तक पहुंची.

महिला थाने में FIR दर्ज: इसके बाद पटना एम्स से प्राप्त मेडिकल रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए बक्सर के पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने महिला थाना को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया. ईटीवी भारत से बातचीत में एसपी शुभम आर्य ने बताया कि पटना एम्स से प्राप्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर महिला थाना में एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

"मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस हर पहलू की गहन जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा."- शुभम आर्य, एसपी, बक्सर