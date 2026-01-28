ETV Bharat / bharat

लावारिस मिला नवजात शिशु हाथी ट्रीटमेंट के बाद हुआ खड़ा, वजन भी बढ़ा, अब झुंड से मिलाने की तैयारी

हरिद्वार: जनपद के जंगल में एक भावुक करने वाला दृश्य हरिद्वार में देखने को मिला. हरिद्वार वन विभाग नन्हे हाथी के लिए देवदूत बन गया और नवजात हाथी की जान बचाई गई. इस मानवीय और संवेदनशील कार्य के बाद पूरे हरिद्वार वन प्रभाग की जमकर सराहना हो रही है.

दरअसल बीती 18 जनवरी को एक शिशु हाथी गश्त के दौरान वन प्रभाग की टीम को जंगल में लावारिस अवस्था में मिला था. नन्हे हाथी की जान बचाने के लिए पूरा अमला जुट गया. तत्काल उच्च अधिकारियों की अनुमति लेकर शिशु हाथी को चीला स्थित एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर भेजा गया. वहां डॉक्टरों की देखरेख में इसका इलाज चल रहा है. नन्हा हाथी अब न सिर्फ दूध पीने ही लगा है, बल्कि खुद अपने पैरों पर चलने भी लगा है.

लावारिस हालत में नवजात हाथी जंगल में मिला था: मामला बीती 18 जनवरी का है, जब हरिद्वार वन प्रभाग के श्यामपुर रेंज स्थित खारा बीट में टीम अपनी नियमित गश्त पर थी. इसी दौरान जंगल क्षेत्र में उन्हें एक नवजात हाथी का बच्चा दिखाई दिया. हाथी का बच्चा पूरी तरह अस्वस्थ था. वो आंखें तक नहीं खोल पा रहा था. वन प्रभाग की टीम ने तुरंत उसकी जांच की.

डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध और एसडीओ पूनम कैंथोला तुरंत मौके पर पहुंचीं. राहत की बात यह रही कि नन्हे गजराज की सांसें चल रही थीं. इसके बाद बिना देर किए पूरी रेस्क्यू टीम को मौके पर बुलाया गया और तुरंत उपचार शुरू किया गया. इतना ही नहीं टीम ने पूरा दिन हाथियों के झुंड का जंगल में इंतजार किया गया. काफी इंतजार के बाद भी कोई हाथी इसके पास नहीं आया. हालांकि एक झुंड इसके पास से गुजरा था, लेकिन किसी भी हाथी ने नवजात की तरफ देखा तक नहीं.