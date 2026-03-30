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मैसूरु: गुड़हल के फूल की कली का एक हिस्सा निगलने से साढ़े छह माह के बच्चे की मौत

मैसूरु (कर्नाटक) : गुड़हल के फूल की कली का एक हिस्सा निगल लेने से साढ़े छह महीने के एक बच्चे की मौत हो गई. घटना से पूरे गांव के लोग दुखी हैं. बताया जाता है कि कर्नाटक के मैसूर के हुंसूर तालुक के डोड्डाहेज्जुर में यह हादसा हुआ. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी.

मृतक चिन्मय गौड़ा, सुदर्शन और नव्या गौड़ा के दूसरा बेटा था. पुलिस ने बताया कि रविवार को अपने बड़े भाई के साथ खेलते समय साढ़े छह महीने के चिन्मय ने रोजाना पूजा के लिए रखे गुड़हल के फूल का एक हिस्सा तोड़कर गलती से अपने मुंह में डाल लिया.

जब उसके बड़े भाई ने यह देखा, तो उसने फूल को बाहर निकालने की कोशिश की. लेकिन तब तक वह फूल का हिस्सा निगल गया जो उसके फेफड़ों में फंस गया. इस वजह से बच्चे को सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगी. इससे बच्चे के माता-पिता घबरा गए और उसे प्राथमिक इलाज के लिए हनागोडे के अस्पताल ले गए. क्योंकि उनकी हालत गंभीर थी, इसलिए उन्हें बेहतर इलाज के लिए मैसूर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. लेकिन, वहां इलाज के पहले ही उसकी मौत हो गई.