घाटशिला उपचुनाव: भाजपा ने किया उम्मीदवार का ऐलान, झामुमो प्रत्याशी के नाम की घोषणा का इंतजार
भाजपा ने घाटशिला उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है. बाबूलाल सोरेन को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है.
Published : October 15, 2025 at 12:49 PM IST
रांची: भाजपा ने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए बाबूलाल सोरेन को प्रत्याशी घोषित कर दिया है. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने नाम की घोषणा की है. इसके अलावा जम्मू कश्मीर के बडगाम, नगरोटा, ओडिशा के नुआपाडा और तेलंगाना के जुबली हिल्स सीट के लिए भी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है. फिलहाल, झामुमो की ओर से प्रत्याशी के नाम की घोषणा का इंतजार है. हालांकि, राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि दिवंगत रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन को झामुमो प्रत्याशी घोषित किया जाएगा.
चंपाई सोरेन की फिर होगी अग्नि परीक्षा
खास बात है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में घाटशिला सीट से झामुमो के रामदास सोरेन ने पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन को हराया था. लेकिन पिछले दिनों ब्रेन हेमरेज की वजह से 15 अगस्त को उनके निधन के बाद से घाटशिला सीट खाली थी. इस दौरान उनके बड़े पुत्र सोमेश सोरेन से सीएम ने मुलाकात भी की थी. तब इस बात की चर्चा थी कि पूर्व में खाली सीटों पर हुए उपचुनाव से पूर्व मंत्री बनाने वाले फॉर्मूले को एक बार फिर दोहराया जा सकता है. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. दरअसल, सीएम हेमंत सोरेन इस बात को लेकर कॉंफिडेंट हैं कि जनता उनके साथ है और सोमेश को मंत्री बनाए बगैर इस सीट को निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी.
प्रत्याशी से पहले आई थी प्रचारकों की लिस्ट
वैसे भाजपा ने भी घाटशिला सीट को लेकर कमर कस ली है. प्रत्याशी के नाम की घोषणा से पहले पार्टी ने प्रचारकों की सूची जारी कर दी थी. इस लिस्ट में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जुएल उरांव, अन्नपूर्णा देवी, संजय सेठ सहित ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं. प्रदेश स्तर के नेता की बात करें तो बीजेपी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद आदित्य साहू, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, चंपाई सोरेन, मधु कोड़ा, झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी समेत स्थानीय विधायकों और पदाधिकारियों के नाम शामिल हैं.
घाटशिला में बदलता रहा है समीकरण
बाबूलाल सोरेन का 2024 के चुनाव में रामदास सोरेन से मुकाबला हो चुका है. लड़ाई एकतरफा नहीं थी. रामदास सोरेन को 98,356 वोट मिले थो तो बाबूलाल को 75,910 वोट. साल 2005 में यह सीट कांग्रेस के खाते में थी. साल 2009 में झामुमो का कब्जा था. फिर 2014 में यह सीट भाजपा के खाते में आ गई थी. पिछले दो चुनावों से इस सीट पर झामुमो का कब्जा है. दोनों युवा हैं. दोनों अपने-अपने पिता के भरोसे ही राजनीति में आए हैं. लिहाजा, राजनीतिक अनुभव के मामले में बाबूलाल सोरेन सोमेश से एक कदम आगे हैं.
घाटशिला का चुनावी गणित
राज्य बनने के बाद 2005 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान इस सीट पर कांग्रेस के प्रदीप कुमार बलमुचू की जीत हुई थी. तब बतौर निर्दलीय रामदास सोरेन दूसरे नंबर पर रहे थे. भाजपा के रामदास हांसदा तीसरे नंबर पर थे. 2009 के चुनाव में झामुमो की टिकट पर रामदास सोरेन की जीत हुई थी. उन्होंने कांग्रेस के प्रदीप कुमार बलमुचू को महज 1,192 वोट के अंतर से हराया था. इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे सूर्या सिंह बेसरा तीसरे स्थान पर थे. आजसू प्रत्याशी चौथे स्थान पर रहे.
सिर्फ एक बार घाटशिला में जीती है भाजपा
2014 के चुनाव में समीकरण बदल गया. भाजपा के लक्ष्मण टुडू ने झामुमो के रामदास सोरेन को 6,403 वोट के अंतर से हरा दिया था. इस चुनाव में कांग्रेस की सिंड्रेला बलमुचू तीसरे स्थान पर रहीं थीं. 2019 के चुनाव में झामुमो के रामदास सोरेन ने कमबैक करते हुए भाजपा प्रत्याशी लखन चंद्र मार्डी के हरा दिया. इस चुनाव में गठबंधन की वजह से कांग्रेस का पत्ता कटने पर प्रदीप बलमुचू ने आजसू की टिकट पर दांव खेला लेकिन तीसरे स्थान पर रहे. 2024 में मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच था. झामुमो के रामदास सोरेन के सामने पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन भाजपा प्रत्याशी बनकर आए थे. लेकिन उनकी नहीं चली. रामदास सोरेन ने 22 हजार से ज्यादा वोट के अंतर से हरा दिया. खास बात है कि घाटशिला में संगठनात्मक रुप से भी भाजपा कमजोर रही है. यहां सारा दारोमदार चंपाई सोरेन पर टिका हुआ है.
