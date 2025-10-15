ETV Bharat / bharat

घाटशिला उपचुनाव: भाजपा ने किया उम्मीदवार का ऐलान, झामुमो प्रत्याशी के नाम की घोषणा का इंतजार

रांची: भाजपा ने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए बाबूलाल सोरेन को प्रत्याशी घोषित कर दिया है. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने नाम की घोषणा की है. इसके अलावा जम्मू कश्मीर के बडगाम, नगरोटा, ओडिशा के नुआपाडा और तेलंगाना के जुबली हिल्स सीट के लिए भी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है. फिलहाल, झामुमो की ओर से प्रत्याशी के नाम की घोषणा का इंतजार है. हालांकि, राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि दिवंगत रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन को झामुमो प्रत्याशी घोषित किया जाएगा.

चंपाई सोरेन की फिर होगी अग्नि परीक्षा

खास बात है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में घाटशिला सीट से झामुमो के रामदास सोरेन ने पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन को हराया था. लेकिन पिछले दिनों ब्रेन हेमरेज की वजह से 15 अगस्त को उनके निधन के बाद से घाटशिला सीट खाली थी. इस दौरान उनके बड़े पुत्र सोमेश सोरेन से सीएम ने मुलाकात भी की थी. तब इस बात की चर्चा थी कि पूर्व में खाली सीटों पर हुए उपचुनाव से पूर्व मंत्री बनाने वाले फॉर्मूले को एक बार फिर दोहराया जा सकता है. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. दरअसल, सीएम हेमंत सोरेन इस बात को लेकर कॉंफिडेंट हैं कि जनता उनके साथ है और सोमेश को मंत्री बनाए बगैर इस सीट को निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी.

भाजपा प्रत्याशियों की लिस्ट (ईटीवी भारत)

प्रत्याशी से पहले आई थी प्रचारकों की लिस्ट

वैसे भाजपा ने भी घाटशिला सीट को लेकर कमर कस ली है. प्रत्याशी के नाम की घोषणा से पहले पार्टी ने प्रचारकों की सूची जारी कर दी थी. इस लिस्ट में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जुएल उरांव, अन्नपूर्णा देवी, संजय सेठ सहित ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं. प्रदेश स्तर के नेता की बात करें तो बीजेपी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद आदित्य साहू, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, चंपाई सोरेन, मधु कोड़ा, झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी समेत स्थानीय विधायकों और पदाधिकारियों के नाम शामिल हैं.

घाटशिला में बदलता रहा है समीकरण

बाबूलाल सोरेन का 2024 के चुनाव में रामदास सोरेन से मुकाबला हो चुका है. लड़ाई एकतरफा नहीं थी. रामदास सोरेन को 98,356 वोट मिले थो तो बाबूलाल को 75,910 वोट. साल 2005 में यह सीट कांग्रेस के खाते में थी. साल 2009 में झामुमो का कब्जा था. फिर 2014 में यह सीट भाजपा के खाते में आ गई थी. पिछले दो चुनावों से इस सीट पर झामुमो का कब्जा है. दोनों युवा हैं. दोनों अपने-अपने पिता के भरोसे ही राजनीति में आए हैं. लिहाजा, राजनीतिक अनुभव के मामले में बाबूलाल सोरेन सोमेश से एक कदम आगे हैं.