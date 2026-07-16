ETV Bharat / bharat

झारखंड में खनिज ब्लॉकों की नीलामी में कमी पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल ने उठाए सवाल, DMFT फंड का हिसाब भी सार्वजनिक करने की मांग

रांचीः नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कोल्हान और सारंडा वन क्षेत्र की बदहाल स्थिति पर सवाल खड़ा किया है. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि खनिज संपदा से समृद्ध झारखंड नीतिगत विफलता, प्रशासनिक सुस्ती और पारदर्शिता के अभाव के कारण अपने सामर्थ्य से पीछे रह गया है. देश के लगभग 40 प्रतिशत खनिज संसाधन होने के बावजूद राज्य खनन राजस्व, उत्पादन, रोजगार और नई खदानों की नीलामी में पिछड़ रहा है, जो युवाओं और अर्थव्यवस्था के साथ अन्याय है.

उन्होंने कहा कि चाईबासा के सारंडा क्षेत्र में हालिया दौरे के दौरान वहां की स्थिति चिंताजनक दिखी. कई खदानों की लीज समाप्त होने के बावजूद उनका नवीनीकरण या पुनः नीलामी नहीं हुई है. जिससे खदानें वर्षों से बंद हैं. इसका सीधा असर रोजगार पर पड़ा है. युवाओं का पलायन बढ़ा है और स्थानीय अर्थव्यवस्था ठहर गई है.

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

माइंस लीज में झारखंड पीछे, हो रहा अवैध खनन-बाबूलाल

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बंद खदानों का असर मजदूरों के साथ-साथ परिवहन, होटलों, दुकानों और छोटे उद्योगों पर भी पड़ा है. उन्होंने कहा कि जामदा से मात्र 20 किलोमीटर दूर ओडिशा का बड़बिल इसके विपरीत उदाहरण है, जहां समय पर नीलामी, उत्पादन और रोजगार में वृद्धि हुई है. यह अंतर संसाधनों का नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक क्षमता का है. उन्होंने कहा कि 2019-20 से देश में 434 खनिज ब्लॉकों की नीलामी हुई थी. जिनमें ओडिशा में 45, छत्तीसगढ़ में 41 और झारखंड में केवल 3 ब्लॉक शामिल हैं. छह वर्षों में इतनी कम नीलामी प्रशासनिक विफलता दर्शाती है. इससे उत्पादन, रोजगार और राजस्व प्रभावित हुआ है.

"उत्पादन प्रभावित होने से खनन राजस्व घटा"

उन्होंने कहा कि खनिज ब्लॉकों की नीलामी नहीं होने से इसका असर उत्पादन पर भी स्पष्ट है. बाबूलाल ने उदाहरण देते हुए कहा कि 2018-19 से 2024-25 के बीच ओडिशा का लौह अयस्क उत्पादन 120 मिलियन टन से बढ़कर 180 मिलियन टन हो गया, जबकि झारखंड 23 मिलियन टन पर स्थिर रहा. यह खनन प्रबंधन और नीतियों की विफलता को दर्शाता है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राजस्व के मामले में भी झारखंड पीछे है. देश का 40 प्रतिशत खनिज संसाधन होने के बावजूद 2025-26 में राज्य का खनन राजस्व ₹22,000 करोड़ रहा, जबकि ओडिशा ने 17 प्रतिशत संसाधनों के साथ ₹46,000 करोड़ अर्जित किए.