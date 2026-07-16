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झारखंड में खनिज ब्लॉकों की नीलामी में कमी पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल ने उठाए सवाल, DMFT फंड का हिसाब भी सार्वजनिक करने की मांग

झारखंड में खनिज ब्लॉकों की नीलामी में कमी पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं.

Babulal Marandi on Mineral blocks
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 16, 2026 at 6:10 PM IST

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रांचीः नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कोल्हान और सारंडा वन क्षेत्र की बदहाल स्थिति पर सवाल खड़ा किया है. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि खनिज संपदा से समृद्ध झारखंड नीतिगत विफलता, प्रशासनिक सुस्ती और पारदर्शिता के अभाव के कारण अपने सामर्थ्य से पीछे रह गया है. देश के लगभग 40 प्रतिशत खनिज संसाधन होने के बावजूद राज्य खनन राजस्व, उत्पादन, रोजगार और नई खदानों की नीलामी में पिछड़ रहा है, जो युवाओं और अर्थव्यवस्था के साथ अन्याय है.

उन्होंने कहा कि चाईबासा के सारंडा क्षेत्र में हालिया दौरे के दौरान वहां की स्थिति चिंताजनक दिखी. कई खदानों की लीज समाप्त होने के बावजूद उनका नवीनीकरण या पुनः नीलामी नहीं हुई है. जिससे खदानें वर्षों से बंद हैं. इसका सीधा असर रोजगार पर पड़ा है. युवाओं का पलायन बढ़ा है और स्थानीय अर्थव्यवस्था ठहर गई है.

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

माइंस लीज में झारखंड पीछे, हो रहा अवैध खनन-बाबूलाल

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बंद खदानों का असर मजदूरों के साथ-साथ परिवहन, होटलों, दुकानों और छोटे उद्योगों पर भी पड़ा है. उन्होंने कहा कि जामदा से मात्र 20 किलोमीटर दूर ओडिशा का बड़बिल इसके विपरीत उदाहरण है, जहां समय पर नीलामी, उत्पादन और रोजगार में वृद्धि हुई है. यह अंतर संसाधनों का नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक क्षमता का है. उन्होंने कहा कि 2019-20 से देश में 434 खनिज ब्लॉकों की नीलामी हुई थी. जिनमें ओडिशा में 45, छत्तीसगढ़ में 41 और झारखंड में केवल 3 ब्लॉक शामिल हैं. छह वर्षों में इतनी कम नीलामी प्रशासनिक विफलता दर्शाती है. इससे उत्पादन, रोजगार और राजस्व प्रभावित हुआ है.

"उत्पादन प्रभावित होने से खनन राजस्व घटा"

उन्होंने कहा कि खनिज ब्लॉकों की नीलामी नहीं होने से इसका असर उत्पादन पर भी स्पष्ट है. बाबूलाल ने उदाहरण देते हुए कहा कि 2018-19 से 2024-25 के बीच ओडिशा का लौह अयस्क उत्पादन 120 मिलियन टन से बढ़कर 180 मिलियन टन हो गया, जबकि झारखंड 23 मिलियन टन पर स्थिर रहा. यह खनन प्रबंधन और नीतियों की विफलता को दर्शाता है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राजस्व के मामले में भी झारखंड पीछे है. देश का 40 प्रतिशत खनिज संसाधन होने के बावजूद 2025-26 में राज्य का खनन राजस्व ₹22,000 करोड़ रहा, जबकि ओडिशा ने 17 प्रतिशत संसाधनों के साथ ₹46,000 करोड़ अर्जित किए.

"चाईबासा में पत्थर खदानों की स्थिति बेहद खराब"

उन्होंने कहा कि चाईबासा में पत्थर खदानों की स्थिति खराब है. नोआमुंडी में 9 में से 7 खदानें बंद हैं. झींकपानी में 1946 से संचालित ACC प्लांट 16 अगस्त से बंद होने जा रहा है, जिससे लगभग 1600 परिवार प्रभावित होंगे. DMFT फंड के उपयोग में भी गंभीर अपारदर्शिता है. पश्चिमी सिंहभूम में 2016 से 2026 के बीच लगभग ₹3,700 करोड़ जमा हुए, लेकिन न वार्षिक रिपोर्ट, न बजट, न परियोजनाओं की जानकारी सार्वजनिक है. वेबसाइट पर अंतिम अपडेट 2018 का है, जिससे स्थानीय लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं.नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार एक ओर निवेश के दावे करती है, जबकि स्वीकृत खदानें बंद हैं, उत्पादन स्थिर है और उद्योग संकट में हैं. ACC झींकपानी जैसे स्थापित उद्योग भी प्रभावित हैं, जो प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है.

बाबूलाल की हेमंत सरकार से मांग

नेता प्रतिपक्ष ने मांग की कि बंद खदानों और पत्थर खदानों की नीलामी शीघ्र पूरी की जाए, खनन गतिविधियों को पुनर्जीवित किया जाए, उत्पादन बढ़ाने की समयबद्ध योजना बनाई जाए, रोजगार सृजन पर ध्यान दिया जाए और DMFT फंड का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाए. उन्होंने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा पर पहला अधिकार जनता का है और सरकार को जवाब देना होगा कि संसाधनों के बावजूद लोग विकास और रोजगार से क्यों वंचित हैं.

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