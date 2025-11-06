ETV Bharat / bharat

घाटशिला उपचुनाव 2025ः झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू

पूर्वी सिंहभूम: घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है. सभी दल के लोग अपने-अपने स्टार प्रचारक को लेकर चुनावी सभा करने में लगे हुए हैं और अपने प्रत्याशी को जिताने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं. 11 नवंबर को घाटशिला विधानसभा में हो रहे उपचुनाव के लिए मतदान होगा और 14 नवंबर को इसका परिणाम आएगा.

हेमंत सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैः बाबूलाल मरांडी

ईटीवी भारत संवाददाता कनाई राम हेंब्रम ने झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से सीधी बातचीत की. बाबूलाल मरांडी ने बताया कि राज्य की हेमंत सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उन्होंने बालू घाट नीलामी को लेकर कई सवाल खड़े किए.

बाबूलाल मरांडी से बात करते ईटीवी भारत संवाददाता (Etv Bharat)

मंईयां सम्मान योजना से महिलाओं का नाम काटा गयाः भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

उन्होंने कहा कि खुलेआम बालू माफिया लूट कर रहे हैं और इसका कमीशन उनके पास पहुंच रहा है और यहां की जनता को पुलिस पकड़ कर जेल भेज रही है. उन्होंने मंईयां सम्मान योजना पर कहा कि यह एक आई वास प्लान है, पहले सभी महिलाओं को रुपया देने का वादा किया. अब कई महिलाओं का मंईयां सम्मान योजना से नाम काट दिया गया है और कई महिलाओं का डॉक्यूमेंट के नाम पर रुपया रोक दिया है.

हेमंत सरकार आदिवासियों को ठग रही हैः बाबूलाल मरांडी