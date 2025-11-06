घाटशिला उपचुनाव 2025ः झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
घाटशिला उपचुनाव में बाबूलाल मरांडी ने किया बंपर जीत का दावा. पढ़िए कनाई राम हेंब्रम की रिपोर्ट.
पूर्वी सिंहभूम: घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है. सभी दल के लोग अपने-अपने स्टार प्रचारक को लेकर चुनावी सभा करने में लगे हुए हैं और अपने प्रत्याशी को जिताने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं. 11 नवंबर को घाटशिला विधानसभा में हो रहे उपचुनाव के लिए मतदान होगा और 14 नवंबर को इसका परिणाम आएगा.
हेमंत सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैः बाबूलाल मरांडी
ईटीवी भारत संवाददाता कनाई राम हेंब्रम ने झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से सीधी बातचीत की. बाबूलाल मरांडी ने बताया कि राज्य की हेमंत सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उन्होंने बालू घाट नीलामी को लेकर कई सवाल खड़े किए.
मंईयां सम्मान योजना से महिलाओं का नाम काटा गयाः भाजपा प्रदेश अध्यक्ष
उन्होंने कहा कि खुलेआम बालू माफिया लूट कर रहे हैं और इसका कमीशन उनके पास पहुंच रहा है और यहां की जनता को पुलिस पकड़ कर जेल भेज रही है. उन्होंने मंईयां सम्मान योजना पर कहा कि यह एक आई वास प्लान है, पहले सभी महिलाओं को रुपया देने का वादा किया. अब कई महिलाओं का मंईयां सम्मान योजना से नाम काट दिया गया है और कई महिलाओं का डॉक्यूमेंट के नाम पर रुपया रोक दिया है.
हेमंत सरकार आदिवासियों को ठग रही हैः बाबूलाल मरांडी
उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड की आदिवासी जनता को बेवकूफ मानते हैं. उनकी यह बात सच है कि मैं जो बोलूं राज्य के आदिवासी उसी को ही मानेंगे. इसका जीता जागता उदाहरण है मंत्री रामदास सोरेन के बेटे को मंत्री ना बनाना. इससे पहले मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के बेटे को मंत्री बनाया फिर बेबी देवी को मंत्री बनाया है. लेकिन जब आदिवासी की बारी आई तो उनको ठेंगा दिखा दिया. अब घाटशिला की जनता समझ चुकी है, हेमंत सरकार केवल और केवल आदिवासियों को ठगने का काम कर रही है.
घाटशिला में भाजपा की लहर हैः बाबूलाल मरांडी
उन्होंने बताया कि हम पिछले एक महीने से क्षेत्र में कैंप किए हुए हैं. उन्होंने सभी गांव और शहर में चुनाव प्रचार किया है. अब घाटशिला में चारों तरफ भाजपा की लहर है और हमें उम्मीद है कि इस उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन काफी अधिक मार्जिन से जीत हासिल करेंगे.
