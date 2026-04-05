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देश के दूसरे उप-प्रधानमंत्री के गांव 'चंदवा' में खो गया 'विकास', देखें क्या है हाल?

हरित क्रांति के सूत्रधार : कृषि मंत्री के रूप में बाबू जगजीवन राम का कार्यकाल बेहद ऐतिहासिक रहा. उनके नेतृत्व में देश में हरित क्रांति आई, जिसने भारत को खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाई. उनके फैसलों और नीतियों का असर आज भी देश की कृषि व्यवस्था में देखा जा सकता है.

आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका : स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बाबू जगजीवन राम ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. वे महात्मा गांधी के प्रबल समर्थक थे और 9 अगस्त 1942 को शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई. आंदोलन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई, लेकिन महज 10 दिनों के भीतर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बावजूद उनका संघर्ष जारी रहा और वे स्वतंत्रता आंदोलन के मजबूत स्तंभ बने रहे.

बाबू जगजीवन राम की जयंती : बाबू जगजीवन राम का जन्म 5 अप्रैल 1908 को भोजपुर जिले के आरा स्थित चंदवा गांव में शोभा राम और बसंती देवी के घर हुआ था. इसी मिट्टी से निकलकर उन्होंने देश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई और दलित समाज के उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष किया.

गरीबी और अभाव में घिरा गांव : एक समय देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले बाबू जगजीवन राम का गांव आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि सरकार ने बाबू जी के योगदान को तो याद रखा, लेकिन उनके गांव के विकास को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया. आज भी यहां कई परिवार कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

भोजपुर : देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और दलित समाज के महान नेता बाबू जगजीवन राम की जयंती पर जहां पूरा देश उन्हें श्रद्धा और सम्मान के साथ याद कर रहा है, वहीं उनका पैतृक गांव चंदवा आज भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में बदहाली का जीवन जीने को मजबूर है. यह विडंबना ही है कि देश को नई दिशा देने वाले इस महान नेता का गांव आज विकास की राह देख रहा है.

50 वर्षों का राजनीतिक सफर : बाबू जगजीवन राम का राजनीतिक जीवन लगभग पांच दशकों तक सक्रिय रहा. वर्ष 1946 से 1986 तक लगातार सांसद रहने का रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज है. इस दौरान उन्होंने श्रम मंत्री, कृषि मंत्री, संचार मंत्री, रेल मंत्री और रक्षा मंत्री जैसे कई महत्वपूर्ण पदों को संभाला. वे 23 मार्च 1977 से 22 अगस्त 1979 तक देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे. 30 साल तक सेवारत कैबिनेट मंत्री रहे. 1986 में उनकी मृत्यु हो गई.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

पैतृक गांव में हुआ था अंतिम संस्कार : 6 जुलाई 1986 को दिल्ली में बाबू जगजीवन राम का निधन हो गया था. उनकी इच्छा के अनुसार 7 जुलाई को उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव चंदवा में किया गया. हर वर्ष 6 जुलाई को दिल्ली में उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, जबकि 7 जुलाई को चंदवा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.

गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित : इतने बड़े नेता का गांव होने के बावजूद चंदवा आज भी सड़क, नाली, पक्के मकान और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है. ग्रामीण देवी दयाल राम बताते हैं कि उन्हें गर्व है कि वे बाबू जी के गांव के निवासी हैं, लेकिन सरकार ने गांव को पूरी तरह भुला दिया है. आज भी कई परिवार मजदूरी कर किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं.

पीएम आवास योजना का भी नहीं मिल रहा लाभ (ETV Bharat)

''हमें गर्व है कि हम बाबू जी के गांव के रहने वाले हैं, लेकिन आज सरकार ने उन्हें और उनके गांव को भुला दिया है. गांव में आज भी कई दलित परिवार पक्के मकान, सड़क, नाली और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं. लोग कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं और मजदूरी कर किसी तरह अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं.''- दयाल राम, निवासी चंदवा

मीरा कुमार की दूरी से ग्रामीणों में निराशा : ग्रामीणों का कहना है कि बाबू जगजीवन राम की बेटी और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार भी लंबे समय से अपने पैतृक गांव नहीं आई हैं. इससे लोगों में निराशा का माहौल है और उन्हें लगता है कि उनका गांव अब पूरी तरह उपेक्षित हो चुका है.

गांव में कचरे का अंबार (ETV Bharat)

''बाबू जगजीवन राम के ऐतिहासिक योगदान को देखते हुए उनके पैतृक गांव चंदवा को विशेष विकास योजना के तहत शामिल किया जाए, ताकि गांव के लोगों को भी सम्मानजनक जीवन और बुनियादी सुविधाएं मिल सकें.''-देवी दयाल राम, ग्रामीण

चंदवा को मिले विशेष विकास योजना का लाभ : गांव के लोगों ने सरकार से मांग की है कि बाबू जगजीवन राम के ऐतिहासिक योगदान को देखते हुए उनके गांव को विशेष विकास योजना के तहत शामिल किया जाए. ग्रामीणों का कहना है कि अगर सरकार चाह ले तो चंदवा को एक आदर्श गांव बनाया जा सकता है.

बाबू जगजीवन राम और उनकी पत्नी इन्द्राणी देवी की प्रतिमा (ETV Bharat)

क्या बदलेगी गांव की तस्वीर? : बाबू जगजीवन राम की जयंती पर यह सवाल फिर से खड़ा हो गया है कि क्या उनके गांव की तस्वीर कभी बदलेगी. देश को दिशा देने वाले इस महान नेता की विरासत को सहेजने के लिए जरूरी है कि उनके गांव का भी समुचित विकास हो, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनकी विरासत को गर्व के साथ देख सकें.

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