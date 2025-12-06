'बाबरी मस्जिद' की नींव रखने मुर्शिदाबाद पहुंचे MLA हुमायूं कबीर, भारी सुरक्षा बल तैनात
Published : December 6, 2025 at 1:27 PM IST
मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल): निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर आज मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में 'बाबरी मस्जिद' का शिलान्यास करेंगे. कबीर शनिवार सुबह बेलडांगा पहुंचे. इस मौके पर उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक मतदाताओं को मिलकर लड़ना होगा. दिन में प्रोग्राम को देखते हुए जिले में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.
विधायक कबीर ने मौके पर जाने से पहले पत्रकारों से कहा, "दोपहर 2 बजे तक, मैं बेलडांगा में मस्जिद की नींव का पत्थर रखूंगा. कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती. हम कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे."
उन्होंने यह भी आरोप लगाया, "हिंसा भड़काकर कार्यक्रम में रुकावट डालने की साजिशें हो रही हैं. दक्षिण बंगाल के जिलों से लाखों लोग ऐसी कोशिशों को नाकाम कर देंगे. यह एक शांतिपूर्ण समारोह होगा. संविधान के मुताबिक हमें इबादत (पूजा) की जगह के निर्माण का पूरा अधिकार है. 2000 से ज्यादा वॉलंटियर ड्यूटी पर हैं."
उन्होंने कहा कि बेलडांगा में न सिर्फ एक मस्जिद होगी, बल्कि वहां आने वाले सभी समुदायों के लोगों के लिए एक अस्पताल, एक शैक्षणिक संस्थान और एक गेस्ट हाउस भी होगा.
कार्यक्रम शुरू होने से पहले स्थल पर पहुंचकर हुमायूं ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, "बंगाल में 2 करोड़ 82 लाख 533 मुस्लिम वोटर हैं. 90 सीटों पर अल्पसंख्यक वोट निर्णायक रोल निभाते हैं. हमें हर सीट पर अपने अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्वों को जिताना है. राज्य के अल्पसंख्यक मतदाताओं को एक साथ लड़ना होगा."
मस्जिद की नींव रखने के कार्यक्रम का जश्न मनाने के लिए सुबह से ही अलग-अलग इलाकों से लोगों की भीड़ उमड़ रही है. वे सिर पर ईंटें लेकर बेलडांगा ब्लॉक नंबर 1 के चेतियानी मोरादिघी पहुंचे हैं. हुमायूं ने कहा कि दोपहर 12 बजे से कुरान पढ़कर मस्जिद की नींव रखी जाएगी. हुमायूं के समर्थक आज सुबह से ही नींव रखने के कार्यक्रम के लिए इकट्ठा होने लगे थे.
शुक्रवार शाम को हरिहरपारा और रेजिनगर पुलिस थानों के दो ऑफिसर-इन-चार्ज ने हुमायूं के साथ बंद कमरे में मीटिंग की. उसके बाद, किसी भी अनहोनी से बचने के लिए इलाके में केंद्रीय बलों की तैनात कर दी गई. केंद्रीय बलों ने रात में इलाके में रूट मार्च किया. बीएसएफ के 250 जवान, 100 कांस्टेबल और कई एसीपी रैंक के अधिकारी सुरक्षा में तैनात हैं. पुलिस अधीक्षक (SP) कुमार सनी राज ने कहा कि कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं.
राज्य के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने शुक्रवार रात सर्किट हाउस में हुमायूं कबीर और इलाके के इमामों और विद्वानों को इंसाफ दिलाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. हुमायूं का नाम लिए बिना, सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा, "पार्टी उनसे दूरियां बना रही थी. आज यह इस मोड़ पर आ गई है. इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है. पार्टी को इस बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए था. तब यह हालत नहीं होती. मैं विद्वानों से कहूंगा, बहकें नहीं. आप मुस्लिम धर्म के हिसाब से काम करेंगे."
उन्होंने युवाओं से भी कार्यक्रम में न जाने की अपील की. राजनीति से जुड़े लोगों के एक हिस्से का मानना है कि सिद्दीकुल्लाह चौधरी को असल में टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर को अपने पाले में लाने और उन्हें मस्जिद की नींव रखने से पीछे हटाने के लिए भेजा गया है.
जैसे अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखने के लिए भक्त ईंटें लाए थे, वैसे ही हुमायूं कबीर द्वारा प्रस्तावित बाबरी मस्जिद की नींव रखने के लिए भी सैकड़ों लोग ईंटें लेकर आए. ईंटें लाने की भीड़ शनिवार सुबह से ही शुरू हो गई थी.
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भरतपुर से विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया था. लेकिन, 4 दिसंबर को टीएमसी ने इस विवाद पर हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित कर दिया.
