'बिहार चुनाव में एनडीए ने महागठबंधन को 'धोबी पछाड़' दे दिया': बबीता फोगाट

भाजपा नेता और प्रसिद्ध महिला पहलवान बबीता फोगाट ने ईटीवी भारत से बात करते हुए महागठबंधन पर तीखा तंज कसा है. फोगाट ने कहा कि कुश्ती की दुनिया में बिहार में जो एनडीए को जीत मिली है उसे 'धोबी पछाड़ जीत' कहेंगे. बबीता ने इस जीत का श्रेय एनडीए के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है. उन्होंने बिहार की जीत के लिए पीएम मोदी को हार्दिक बधाई दी.

नई दिल्लीः बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बंपर जीत हासिल हुई है. एनडीए ने कुल 202 सीटों पर जीत हासिल की. इस शानदार जीत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि 'बिहार के लोगों ने गरदा उड़ा दिया'. अब बेजीपी महिला मोर्चा की नेता व पूर्व रेसलर बबीता फोगाट ने इस जीत को 'धोबी पछाड़' बताया.

बबीता फोगाट. (ETV Bharat)

बबीता ने महागठबंधन की लगातार हार पर भी तंज कसा. उसने कहा कि विपक्ष के नेता इतना हार चुके हैं कि अब वो थक चुके होंगे. बबीता ने उन्हें टॉनिक लेने की सलाह दी. बबीत ने कहा कि महागठबंधन के नेताओं को अब अपनी रणनीति पर विचार करना होगा, वरना हर चुनाव में उन्हें 'टॉनिक' की जरूरत पड़ेगी.

बबीता फोगाट, हरियाणा भाजपा की नेता हैं. उन्होंने बिहार के चुनाव में एनडीए के लिए प्रचार भी किया था. बिहार चुनाव में मिली जीत को उसने कहा कि बिहार की जनता ने सुशासन को चुना है. इसके लिए उन्होंने बिहार की जनता का धन्यवाद किया. उम्मीद जतायी कि बिहार का और विकास होगा.

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की जबरदस्त जीत ने पूरे देश को चौंका दिया है. 243 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए ने 202 सीटें हासिल की. जबकि विपक्षी महागठबंधन (आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों का गठजोड़) महज 35 सीटों पर सिमट गया. इस ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में उत्सव मनाया था.

