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संगठन में 17 साल गुजारने के बाद नक्सली बबीता मुख्यधारा में लौटी वापस, कहा- अब मिली सही राह

एसपी ने बताया कि बबिता के खिलाफ 15 मामले दर्ज हैं. इनमें मधुबन थाना में दो मामले, गुवा थाना में दो मामले, चाईबासा के मुफ्फसिल थाना में दो मामले, टोंटो थाना इलाके में आठ मामले और टोकलो थाना में एक कांड शामिल है.

बबिता महतो के आत्मसमर्पण से अन्य नक्सलियों को भी आत्मसमर्पण करने की प्रेरणा मिलेगी. वे लोग भी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे. इनके आत्मसमर्पण से नक्सली घटनाओं में कमी आएगी तथा गिरिडीह, बोकारो, कोल्हान एवं सिंहभूम आदि क्षेत्रों के साथ-साथ पूरे झारखण्ड में नक्सलियों के मनोबल में गिरावट आएगी. अन्य नक्सली भी आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में जुड़ने के लिए अग्रसर होंगे.

इससे पहले पुलिस केंद्र गिरिडीह में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसपी डॉ. बिमल कुमार ने कहा कि महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के नक्सलियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई के निर्देश के आलोक में गिरिडीह जिलान्तर्गत पारसनाथ जोन में नियमित रूप से नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान का परिणाम है कि अनिता किस्कू उर्फ बबिता मुख्यधारा से जुड़ी हैं. एसपी ने कहा कि अब अनिता मुख्यधारा से जुड़कर झारखण्ड सरकार द्वारा संचालित पुनर्वास नीति का लाभ लेते हुए पारिवारिक जीवन का आनंद ले सकेंगी.

गिरिडीह जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमिटी के सदस्यों के समक्ष भाकपा (माओवादी) एरिया कमेटी सदस्य अनिता किस्कू उर्फ बबिता ने समर्पण किया. एसपी डॉ. बिमल कुमार, द्वितीय कमान अधिकारी अभिनव आनंद और अपर पुलिस अधीक्षक सुरजीत कुमार के समक्ष सरेंडर के दौरान बबिता ने मीडिया से बातचीत की. उन्होंने कहा, “वह राह भटक गई थी, अब सही रास्ते पर आई हैं.”

गिरिडीह: भाकपा माओवादी नक्सली संगठन की स्पेशल एरिया कमिटी सदस्य अजय महतो की पत्नी बबिता उर्फ बबिता कुमारी उर्फ बबिता देवी उर्फ बबिता दी उर्फ बबिता महतो ने मंगलवार को विधिवत रूप से आत्मसमर्पण कर दिया. पिछले चार-पांच दिनों से उनकी सरेंडर की चर्चा चल रही थी.

कक्षा चार तक पढ़ी 30 वर्षीय बबिता बोकारो के चतरोचट्टी (पुराना थाना गोमियां का लुगु पहाड़ी जोन) ढोढ़ी, जलगा टोली की रहने वाली थी. नक्सली संगठन में इसका कार्य क्षेत्र पारसनाथ जोन, लुगुपहाड़ी, झुमरापहाड़ी, कोल्हान क्षेत्र रहा था.

साल 2009 में नारी मुक्ति संघ की सदस्य दुला दी के साथ नाच-गान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बबिता घर से निकल गई थी. इसी दौरान कुख्यात नक्सली संतोष महतो के संपर्क में आईं. उनके साथ पांच अन्य लड़कियां भी संगठन में थीं. वर्ष 2014 तक वे संतोष महतो, भवन महतो एवं पतिराम महतो के संपर्क में रहीं.

2017 में अजय महतो से की शादी

बबिता ने पुलिस को बताया कि इस दौरान अजय महतो के साथ वह अपनी मां-पिताजी से भेंट करने लुगु आईं. एक सप्ताह घर में रहने के बाद असना पहाड़ी जिल्गा में सभी लोगों की सूचना मिलने पर वापस आईं और अजय महतो के साथ रहने लगीं. प्रयाग मांझी और जया के कहने पर 2017 में अजय महतो ने बबिता के साथ शादी रच ली. शादी मधुबन के डेंगा पहाड़ी के ऊपर जंगल में हुई थी.

संगठन में भूमिका

बबिता अलग-अलग जगह से लूटे गए हथियार, गोली एवं विस्फोटकों को विभिन्न जंगलों में छिपाकर रखती थीं. पुलिसिया पूछताछ में बबिता ने बताया कि पार्टी द्वारा पारसनाथ जोन क्षेत्र में संगठन के सदस्यों की उपस्थिति में लोगों में भय पैदा करना, लेवी प्राप्त करना तथा लेवी नहीं मिलने पर आमजनों एवं पुलिस बलों को लक्षित करने के उद्देश्य से कई घटनाओं को अंजाम दिया गया.

पार्टी सिद्धांतों को मानने, खाना बनाने तथा तन-मन लगाकर काम करने से उन्हें एरिया कमेटी सदस्य का कार्य सौंपा गया. शुरूआत में पार्टी की नीति तथा काम स्पष्ट था, परन्तु धीरे-धीरे पार्टी के शीर्ष कमांडरों द्वारा नीचे के कमांडर, एरिया कमेटी तथा दस्ता सदस्यों का शोषण किया जाने लगा. पार्टी कमांडरों द्वारा अनावश्यक रूप से ग्रामीणों के साथ मारपीट तथा आमजनों को क्षति पहुंचाने वाले विध्वंसक कार्यवाइयों से वे लोग काफी आहत हो गए थे.

अजय महतो की गिरफ्तारी के बाद टूटा मनोबल

एसपी ने बताया कि पुलिस द्वारा की जा रही चौतरफा कार्रवाई एवं अजय महतो की गिरफ्तारी से इनका मनोबल टूट गया. वे पार्टी छोड़कर गिरिडीह पुलिस के संपर्क में आईं. पुलिस ने उन्हें आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा से जुड़ने और सरकार की प्रभावी नीति का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया. आश्वासन दिया गया कि आत्मसमर्पण के बाद पुलिस उन्हें किसी भी तरह से प्रताड़ित या परेशान नहीं करेगी.

झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति “नई दिशा-एक नई पहल” के तहत सभी लाभ प्रदान किए जाएंगे. परिवार से विचार-विमर्श के बाद वे इस नीति से प्रभावित हुईं और पुलिस अधीक्षक गिरिडीह के समक्ष पूर्णरूपेण स्वैच्छिक तथा बिना किसी दबाव के आत्मसमर्पण करने का फैसला लिया, जो आज किया गया.

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