ETV Bharat / bharat

गुजरात में बेबेसिया बीमारी का कहर! एक और शेर की मौत, लगातार बढ़ रहे आंकड़े

गिर के जसधार पशु देखभाल केंद्र में एक और शेर की मौत हो जाने से मरने वाले शेरों की संख्या नौ हो गई है.

Jasdhar Animal Care Centre in Gir
गिर का जसधार पशु देखभाल केंद्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 28, 2026 at 5:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरेली (गुजरात) : गुजरात के अमरेली जिले के गिर पूर्व और गिर पश्चिम इलाकों में शेरों की बढ़ती मौतों को लेकर वन विभाग और राज्य सरकार चिंतित हैं. बताया जाता है कि शेरों में फैलने वाली एक गंभीर संक्रामक बीमारी, बेबेसिया के संदेह के चलते पूरे गिर इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है.

सूत्रों ने बताया है कि जसधार पशु देखभाल केंद्र में निगरानी में रखे गए एक और शेर की मौत के साथ ही मरने वालों की संख्या 9 से ज़्यादा हो गई है. लगातार बढ़ती मौतों की संख्या से वन विभाग के आला अधिकारी सकते में हैं. पता चला है कि गिर पूर्व और गिर पश्चिम के अलग-अलग इलाकों में शेरों की मौतों के आंकड़ों और कारणों को लेकर एक गंभीर आंतरिक जांच भी शुरू कर दी गई है.

हालात की गंभीरता को देखते हुए, गांधीनगर से मिले तत्काल आदेशों के बाद, उन अनुभवी अधिकारियों और कर्मचारियों को फिर से फील्ड में तैनात किया गया है जिन्होंने सालों तक गिर में सेवा दी है. एसीएफ राजन जाधव के साथ-साथ पांच आरएफओ, 11 वनकर्मियों और गिर के अनुभवी कर्मचारियों को अन्य रेंज से तुरंत जसधार रेंज में पहुंचने का आदेश दिया गया है.

मुख्यमंत्री स्तर पर हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक के बाद, गांधीनगर वन विभाग की एक विशेष टीम गिर पहुंची. गिर पूर्व और गिर पश्चिम के सीमावर्ती इलाकों में जांच शुरू कर दी गई है. पीसीसीएफ भवानी पति, सीसीएफ राम रतन नाला और पशु स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ डॉक्टरों वाली इस टीम ने जसधार पशु देखभाल केंद्र पहुंचकर पूरी स्थिति का जायजा लिया.

टीम ने मृत शेरों का ब्योरा हासिल किया और साथ ही उन शेरों के स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी ली जिन्हें फिलहाल निगरानी में रखा गया है. लगातार बढ़ती मौतों के चलते पूरा वन विभाग सतर्क हो गया है. हालांकि, गांधीनगर से आई अधिकारियों की टीम ने मीडिया से बात करने से परहेज किया, क्योंकि जांच अभी जारी है. पीसीसीएफ भवानी पति ने भी इस मुद्दे पर मीडिया को कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया.

ये भी पढ़ें- गिर के जंगलों में क्यों मर रहे हैं शेर? क्या यह 'बेबसिया' महामारी का खतरा है

TAGGED:

BABESIOSIS WREAKS HAVOC
ASIATIC LION
YET ANOTHER LION DIED
गुजरात
GIR NATIONAL PARK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.