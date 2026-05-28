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गुजरात में बेबेसिया बीमारी का कहर! एक और शेर की मौत, लगातार बढ़ रहे आंकड़े

अमरेली (गुजरात) : गुजरात के अमरेली जिले के गिर पूर्व और गिर पश्चिम इलाकों में शेरों की बढ़ती मौतों को लेकर वन विभाग और राज्य सरकार चिंतित हैं. बताया जाता है कि शेरों में फैलने वाली एक गंभीर संक्रामक बीमारी, बेबेसिया के संदेह के चलते पूरे गिर इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है.

सूत्रों ने बताया है कि जसधार पशु देखभाल केंद्र में निगरानी में रखे गए एक और शेर की मौत के साथ ही मरने वालों की संख्या 9 से ज़्यादा हो गई है. लगातार बढ़ती मौतों की संख्या से वन विभाग के आला अधिकारी सकते में हैं. पता चला है कि गिर पूर्व और गिर पश्चिम के अलग-अलग इलाकों में शेरों की मौतों के आंकड़ों और कारणों को लेकर एक गंभीर आंतरिक जांच भी शुरू कर दी गई है.

हालात की गंभीरता को देखते हुए, गांधीनगर से मिले तत्काल आदेशों के बाद, उन अनुभवी अधिकारियों और कर्मचारियों को फिर से फील्ड में तैनात किया गया है जिन्होंने सालों तक गिर में सेवा दी है. एसीएफ राजन जाधव के साथ-साथ पांच आरएफओ, 11 वनकर्मियों और गिर के अनुभवी कर्मचारियों को अन्य रेंज से तुरंत जसधार रेंज में पहुंचने का आदेश दिया गया है.