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बाबा सिद्दीकी हत्याकांड: कोर्ट का बड़ा फैसला, मुंबई पुलिस को अनमोल बिश्नोई की कस्टडी देने से इनकार

अनमोल बिश्नोई महाराष्ट्र के एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोपी है.

पटियाला हाउस कोर्ट
पटियाला हाउस कोर्ट (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 24, 2026 at 8:37 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में मुंबई पुलिस को हिरासत में देने से इनकार कर दिया है. एडिशनल सेशंस जज प्रशांत शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी पत्र पर विचार करने के बाद ये आदेश दिया.

दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनमोल बिश्नोई का तिहाड़ जेल के बाहर आवागमन पर रोक लगाने का आदेश दिया है. इसी पत्र के मद्देनजर पटियाला हाउस कोर्ट ने अनमोल बिश्नोई को मुंबई पुलिस की हिरासत में देने की अनुमति नहीं दी. ग्रेटर मुंबई के सिटी सेशंस कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई पुलिस ने अनमोल बिश्नोई की हिरासत की मांग की थी.

बता दें कि अनमोल बिश्नोई को एनआईए ने 19 नवंबर 2025 को दिल्ली एयरपोर्ट से गिऱफ्तार किया था. अनमोल बिश्नोई महाराष्ट्र के एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोपी है. अनमोल बिश्नोई ने अमेरिका की एक अदालत में शरण देने की मांग की थी लेकिन उसकी यह मांग अस्वीकार कर दी गई. उसके बाद अनमोल बिश्नोई को डिपोर्ट कर दिल्ली लाया गया था, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

अनमोल बिश्नोई को जनवरी में भगोड़ा घोषित करार दिया गया था. अनमोल बिश्नोई के खिलाफ देश भर में 22 मामले लंबित है. जांच एजेंसियां पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसे वाला की मई 2022 में हुई हत्या के मामले में भी अनमोल बिश्नोई के खिलाफ जांच कर रही है. सिद्धू मूसे वाला की हत्या के बाद अनमोल बिश्नोई में 2022 में ही फर्जी पासपोर्ट के आधार पर अमेरिका भाग गया था. अनमोल बिश्नोई पर आरोप है की वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए वह दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में फिरौती वसूली के सिंडिकेट चलाने का काम करता है.

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