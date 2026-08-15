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योगगुरु बाबा रामदेव का बड़ा बयान: बोले- देश में बहुत घपला हो रहा है, बेची जा रही नौकरियां, दोबारा आंदोलन की कही बात

स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में उपस्थित योगगुरु बाबा रामदेव ( Photo-ETV Bharat )