भारत की शिक्षा पद्धति में वेदों को अधिक स्थान देने की जरूरत: बाबा रामदेव

बाबा रामदेव ने अपने संबोधन ने कहा कि भारत की शिक्षा पद्धति में वेदों को अधिक स्थान देने की जरूरत है. वेद है, तो सनातन है और सनातन है, तो भारत है. उन्होंने वेद धर्म के भविष्य को उज्ज्वल बताते हुए कहा कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में भारतीय मूल्यों को जोड़ना जरूरी है. सनातन की जड़ें व्यापक हैं और भारत की सांस्कृतिक पहचान विविधता में एकता की प्रतीक है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग वेद से विमुख हो गए हैं और वे सनातन से भी विमुख हो गए. लेकिन आज भी हजारों वर्षों से एक ही समुदाय ने वेदों की रक्षा की और अखंड प्रचंड तप भी किए हैं.

अजमेर: योग गुरु बाबा रामदेव का कहना है कि वेद है, तो सनातन है और सनातन है, तो भारत है. भारतीय शिक्षा पद्धति में वेदों को अधिक स्थान मिले. बाबा रामदेव पुष्कर के ब्रह्म सावित्री वेद विद्यापीठ के तीन दिवसीय रजत जयंती समारोह और वार्षिक शिवरात्रि महोत्सव के कार्यक्रम के दूसरे दिन शनिवार को आए. कार्यक्रम में राष्ट्रीय संत गोविंद गिरी महाराज और राजस्थान सरकार में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत की मौजूद रहे.

बातचीत में बाबा रामदेव ने कहा कि देश के संविधान को सर्वोपरि मानते हैं. इस तरह से वेद के विधान को भी सर्वोपरि मान कर वेदों को पढ़ते भी हैं. वेद को जीते भी हैं. वेदों की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है और ब्रह्मा का यह स्थान महातीर्थ है. यहां संत गोविंद देव गिरी के प्रयास से विद्यापीठ के माध्यम से वेदों की शिक्षा दी जा रही है. उन्होंने कहा कि संत गोविंद देव गिरी ने जिन बटुकों को पढ़ाया था, आज उन्हें आचार्य के रूप में देखकर काफी प्रसन्ता हो रही है. इससे लग रहा कि वेदों का प्रसार अगली पीढ़ी में हो रहा है.

समारोह में राष्ट्रीय संत और अयोध्या में श्री राम मंदिर ट्रस्ट के महंत गोविंद देव गिरी की ओर से विद्यापीठ में पढ़ रहे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वेद अध्ययन का यह प्रकल्प कई चुनौतियों के बीच शुरू हुआ. शुरुआत में विद्यापीठ का विरोध हुआ, लेकिन आगे चलकर विरोध करने वाले ही विद्यापीठ के सच्चे समर्थक बन गए. उन्होंने कहा कि पुष्कर में वेद उद्गम स्थल सर्वश्रेष्ठ है. दरअसल पुष्कर मंत्र सिद्धि की तपोभूमि है. वहीं, राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने अपने संबोधन में विद्यापीठ को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया. समारोह में विद्यापीठ के बटुकों की ओर से 14 से अधिक वैदिक प्रस्तुतियां भी दी गईं.