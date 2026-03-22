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मां धारी देवी का अनोखा भक्त, सिर पर उगा डाली जौ, साधना देख लोग हुए हैरान

उत्तराखंड के सिद्धपीठ मां धारी देवी मंदिर परिसर में दिख रही भक्त की अनोखी साधना, सिर पर हरियाली उगाकर बाबा नारायण गिरी कर रहे समर्पण

Baba Narayan Giri
बाबा नारायण गिरी के सिर पर उगी जौ (फोटो सोर्स- Kartikey Bahuguna)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 22, 2026 at 10:21 PM IST

4 Min Read
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पौड़ी: चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर उत्तराखंड के प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर में इन दिनों भक्ति, आस्था और अनूठी साधना का अद्भुत समागम देखने को मिल रहा है. जहां एक ओर सैकड़ों श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक भक्त की अनोखी तपस्या और समर्पण लोगों को गहराई से प्रभावित कर रहा है.

धारी देवी मंदिर परिसर में आकर्षण का केंद्र बने जौ वाले बाबा: मध्य प्रदेश के ग्वालियर निवासी और जूना अखाड़ा से जुड़े बाबा नारायण गिरी इन दिनों धारी देवी मंदिर परिसर में विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. उनकी भक्ति का स्वरूप इतना अनूठा है कि जो भी उन्हें देखता है, वो आश्चर्य और श्रद्धा से भर उठता है.

बाबा नारायण गिरी ने सिर पर उगाई हरियाली (वीडियो सोर्स- Kartikey Bahuguna)

सिर पर बोई है जौ: दरअसल, बाबा ने अपने सिर पर जौ की हरियाली उगाई है, जिसे वे मां धारी देवी को समर्पित कर रहे हैं. बाबा नारायण गिरी ने बताया कि इस साधना के पीछे उनकी गहरी आस्था और आत्मशुद्धि की भावना जुड़ी हुई है. उन्होंने अपने सिर पर पहले एक कपड़ा बांधा, फिर उसमें मिट्टी रखकर जौ के बीज बो दिए.

तीन दिन में अकुंरित होकर हो गए हरे-भरे: आश्चर्यजनक रूप से ये बीज मात्र तीन दिनों में अंकुरित होकर हरी-भरी घास के रूप में उग आए. यह हरियाली उनके सिर पर एक जीवंत प्रतीक की तरह दिखाई दे रही है, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. कई लोग इसे सच्ची भक्ति और आस्था का प्रतीक मान रहे हैं.

Baba Narayan Giri
बाबा नारायण गिरी ने सिर पर उगाई है जौ (फोटो सोर्स- Kartikey Bahuguna)

हर साल चैत्र नवरात्रि में करते हैं अनुष्ठान: बाबा बताते हैं कि यह कोई पहली बार नहीं है, बल्कि हर वर्ष चैत्र नवरात्रि के दौरान वे इसी प्रकार अपने सिर पर जौ बोकर यह अनुष्ठान करते हैं. उनकी मानें तो जीवन में जाने-अनजाने में हुई गलतियों का प्रायश्चित करने और आत्मिक शुद्धि के लिए उन्होंने यह मार्ग अपनाया है.

एक पैर से दिव्यांग होने के बावजूद उनका यह संकल्प और समर्पण लोगों के लिए प्रेरणा बन रहा है. इन दिनों बाबा नारायण गिरी का वीडियो खूब छाया हुआ है. जिसमें उनकी इस अनोखी भक्ति को देखा जा सकता है. लोग इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उनकी श्रद्धा की सराहना कर रहे हैं.

Baba Narayan Giri
बचपन से दिव्यांग बाबा नारायण गिरी (फोटो सोर्स- Kartikey Bahuguna)

मां धारी देवी के बारे में जानिए: बता दें कि ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रीनगर से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर स्वयं में एक जागृत सिद्धपीठ माना जाता है. नवरात्र के दौरान यहां विशेष धार्मिक अनुष्ठान, पूजा-पाठ और भजन-कीर्तन का आयोजन होता है, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है.

Dhari Devi Temple Uttarakhand
मां धारी देवी (फाइल फोटो- ETV Bharat)

इस प्राचीन सिद्धपीठ 'धारी देवी' मंदिर को 'दक्षिणी काली माता' के रूप में भी पूजा जाता है. माना जाता है कि मां धारी चारों धाम की रक्षा करती हैं. ये भी कहा जाता है कि मां धारी देवी दिन में 3 बार रूप बदलती हैं, जिसके तहत वो सुबह कन्या तो दोपहर में युवती और शाम को वृद्धा का रूप धारण कर दर्शन देती हैं.

धारी देवी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु बाबा नारायण गिरी की इस अनूठी साधना को देखकर अभिभूत हो रहे हैं. कई श्रद्धालु उनके पास जाकर आशीर्वाद भी ले रहे हैं और उनके इस समर्पण को मां के प्रति सच्ची भक्ति का उदाहरण मान रहे हैं.

इस तरह चैत्र नवरात्रि के इस पावन अवसर पर बाबा नारायण गिरी की यह अनोखी भक्ति न केवल श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है, बल्कि समाज को यह संदेश भी दे रही है कि सच्ची आस्था और पश्चाताप के साथ किया गया कोई भी कार्य ईश्वर तक अवश्य पहुंचता है.

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MAA DHARI DEVI TEMPLE

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