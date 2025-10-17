करुणा का कड़ाहा, सेवा की रसोई! जानें, कौन हैं भूखमुक्ति के पुरोधा
गरीब को एक वक्त खाना मिले तो दाता को दुआ लगती है. दुआओं के साथ ऐसे ही मजबूती से खड़े हैं देवघर के ये शख्स.
Published : October 17, 2025 at 7:08 PM IST
देवघर: कहते हैं, यदि मन में करुणा का सागर उमड़े और सेवा की लौ प्रज्वलित हो, तो समूची सृष्टि भी उस संकल्प के आगे नतमस्तक हो जाती है. ऐसी ही एक प्रेरक कथा है देवघर के बिलासी टाउन निवासी बाबा बलियासी की है. जिनकी रसोई से प्रतिदिन सैकड़ों निर्धन, श्रमिक और विद्यार्थी तृप्त होकर लौटते हैं.
बाबा बलियासी का यह भोजन शिविर केवल रोटी का वितरण नहीं, बल्कि आत्मीयता का प्रसाद है. वे बताते हैं कि यह परंपरा उनके पितामह और पिता स्वर्गीय योगेंद्र प्रसाद बिलासी के काल से चली आ रही है. उन्हीं की दीक्षा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपने पिता की स्मृति में ‘बाबूजी का प्यार शुद्ध पोषक आहार’ नामक सेवा अभियान आरंभ किया.
बाबा बलियासी का कहना है कि इस कार्य में अनेक बार आर्थिक और व्यवस्थागत कठिनाइयां आती हैं लेकिन धैर्य, निष्ठा और आस्था से वे हर चुनौती को परास्त कर देते हैं. वे कहते हैं कि जब मैं सड़कों पर भटकते हुए उन चेहरों को देखता हूं तो लोगों के लिए भूख सबसे बड़ी समस्या है, तब मुझे प्रतीत होता है कि मानवता की परीक्षा अभी शेष है. भोजन करवाना मेरे लिए कोई दान नहीं, बल्कि कर्तव्य है क्योंकि भोजन सभी का अधिकार है.
करीब एक वर्ष से चल रहे इस नि:शुल्क अन्न-सेवा अभियान से अब तक हजारों जरूरतमंद लाभान्वित हो चुके हैं. इस शिविर की थाली में केवल भोजन नहीं, बल्कि प्रेम, संवेदना और आत्मीयता का स्वाद घुला होता है. वह सिर्फ लोगों को प्रतिदिन मुफ्त में भोजन ही नहीं करवाते हैं बल्कि कोरोना जैसी बीमारी के दौरान संक्रमण काल में एक-एक बीमार लोगों तक ऑक्सीजन सिलेंडर भी पहुंचाने का काम कर चुके हैं. उन्हें "ऑक्सीजन मैन" के नाम से भी देवघर के लोग जानते हैं. हमेशा ही विपरीत परिस्थिति में बाबा बलियासी लोगों की मदद करते दिखते रहते हैं.
विद्यार्थी वर्ग और दिहाड़ी मजदूर बताते हैं कि कई बार आर्थिक तंगी के कारण दिनभर भूखे रहना पड़ता था परंतु बाबा बलियासी का शिविर उनके लिए जैसे वरदान बनकर आया है. कोई सरकारी सहायता न मिलने के बावजूद यह शिविर उनके निजी संसाधनों, परिवार और कुछ मित्रों के सहयोग से निरंतर संचालित हो रहा है.
सरकार जहां पांच रुपये के भोजन की योजना चलाती है, वहीं भीड़ और सीमित व्यवस्था के कारण अनेक जरूरतमंद उस तक नहीं पहुंच पाते. ऐसे में बाबा बलियासी का यह शिविर उन भूखे पेटों के लिए किसी वरदान से कम नहीं.
बाबा बलियासी का कहना है कि वे इस कार्य को अपनी निजी साधना मानते हैं. किसी पुरस्कार, प्रसिद्धि या सरकारी सहायता के लिए नहीं, बल्कि पिता की विरासत और मानवीय कर्तव्य के रूप में वो लोगों के बीच भोजन का वितरण कर रहे हैं. उनका मानना है सेवा "बांटी नहीं जाती, उसे जिया जाता है".
बाबा बलियाशी कहते हैं कि अगर सरकार भी इस तरह की योजना बनाएगी तो राज्य का कोई भी व्यक्ति भूख नहीं रहेगा. उनका कहना है कि यह पहल उन्होंने इसलिए शुरू किया कि दूसरे लोग भी इस तरह का काम करें ताकि लोगों का अधिकार उन्हें मिल सके और कोई भी व्यक्ति भूखा पेट ना रह सके.
आज बाबा बलियासी देवघर ही नहीं, संपूर्ण झारखंड के लिए आदर्श बन चुके हैं. उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि अगर भीतर करुणा और कर्मनिष्ठा का संगम हो, तो कोई भूखा नहीं सोएगा. उनके हाथों से परोसी हर थाली इस बात की साक्षी है कि मानवता आज भी जीवित है. बस कोई बाबा बलियासी जैसा हृदय चाहिए जो उसे जीवित रखे.
