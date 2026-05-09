ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में फ्री जांचों पर लगा ब्रेक! B12 और D3 टेस्ट बंद, गरीब की जेब का बढ़ा बोझ

देहरादून: उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं के हालात किसी से छुपे नहीं हैं. अब सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाकर पीएचसी और सीएससी स्तर पर जनता को मिलने वाली निःशुल्क स्वास्थ्य जांचों में कटौती कर दी है. पीएचसी और सीएससी स्तर पर बी- 12 और डी- 3 समेत अन्य निःशुल्क जांचों को बंद कर दिया गया है. वर्तमान समय में हर एक दूसरे व्यक्ति में बी- 12 और डी- 3 की कमी पाई जा रही है. आखिर क्यों जरूरी है बी- 12 और डी- 3 की जांच? निःशुल्क जांचों को घटाने के पीछे की क्या वजह है? आइये जानते हैं.

2021 में शुरू हुई नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच योजना: दरअसल, उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने को लेकर साल 2021 में नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच योजना शुरू की थी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 12 अगस्त 2021 को इस निःशुल्क स्वास्थ्य जांच योजना का शुभारंभ किया था. उस दौरान इस योजना को पहले चरण में प्रदेश के 254 चिकित्सालयों में शुरू किया गया. साथ ही योजना में तहत जनता को निःशुल्क 208 जांचों की सुविधा दी गई. एनएचएम के जरिए पीपीपी मोड पर संचालित इस योजना का लाभ जनता को जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मिल रही है. इसके बाद इस योजना को विस्तार देते हुए जांचों की संख्या की 208 से बढ़ाकर 266 कर दिया गया.

योजना में शामिल थी 266 जांचें: इस योजना के तहत बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलाजी, विटामिन, हार्मोन, बायोप्सी, इम्युनोलाजी व ट्यूमर मार्कर से संबंधित 266 जांचें शामिल हैं. जब इस योजना की शुरुआत की गई उस दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चंदन हेल्थकेयर के साथ पीपीपी मोड पर संचालित करने का निर्णय लिया गया, जो अभी भी प्रदेश भर में इस योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की सुविधाएं प्रदान कर रही है. इस दौरान जांच सुविधाओं के लिए इस निजी कंपनी के कार्यकाल को कई बार बढ़ाया गया. ऐसे में अब 31 मई को एक बार फिर इस कंपनी का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है. उससे पहले ही प्रदेश के सीएचसी और पीएचसी पर मिलने वाली निःशुल्क बी- 12 और डी- 3 जांच को बंद कर दिया गया है. जिला और उप जिला अस्पताल पर इन जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं.

प्राइवेट में 700 से 1500 रुपये जांच की कीमत: ऐसे में एक बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि पीएचसी और सीएससी स्तर पर मिलने वाली निःशुल्क बी- 12 और डी- 3 जैसी महत्वपूर्ण जांचों को आखिर क्यों बंद कर दिया गया? जबकि वर्तमान स्थिति यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग सामान्य बीमारी के इलाज के लिए सीएससी और पीएचसी ही पहुंचाते हैं. इसके अलावा, बी- 12 और डी- 3 विटामिन की कमी आज के इस दौर में लगभग हर दूसरे व्यक्ति में देखा जा रहा है. ऐसे में इस जांच के लिए जनता को या तो जिला अस्पताल या उप जिला अस्पताल की ओर रुख करना पड़ता है, नहीं तो निजी पैथोलॉजी लैब में जांच करनी पड़ती है. जिसके कीमत 700 से 1500 रुपये तक होती है. यह कीमत गरीब जनता पर अतिरिक्त भार है.