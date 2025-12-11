ETV Bharat / bharat

हैदराबाद में इंजीनियरिंग स्टूडेंट का कत्ल, लव अफेयर बनी वजह

हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लव अफेयर में एक युवक की जान चली गई. जानकारी के मुताबिक युवक जिस लड़की से प्यार करता था, वह उसके घर गया था. अगले दिन लड़की के घरवाले उसे हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने कन्फर्म किया कि गंभीर चोटों की वजह से उसकी पहले ही मौत हो चुकी है. यह बेरहमी वाली घटना हैदराबाद के अमीनपुर पुलिस स्टेशन एरिया में सामने आई.

पीड़िता के रिश्तेदारों और पुलिस के मुताबिक, आंध्र प्रदेश के NTR जिले के पेनुगंचिप्रोलू गांव का रहने वाला काकनी श्रवण साई उर्फ ​​शिवा (19) मेडचल जिले के मैसमगुडा में सेंट पीटर्स इंजीनियरिंग कॉलेज में B.Tech सेकंड ईयर का स्टूडेंट था. वह कुथबुल्लापुर में किराए के कमरे में रहता था.

श्रवण साई और अमीनपुर शहर के बीरमगुडा के सृजना लक्ष्मी नगर में रहने वाली लड़की कुकटपल्ली के प्रगति नगर के एक स्कूल में दसवीं क्लास में साथ पढ़ते थे. बाद में उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई. हालांकि दोनों अभी अलग-अलग कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, लेकिन वे अक्सर मिलते रहते थे.

जब उनके प्यार के बारे में उनके परिवारों को पता चला, तो दोनों परिवारों ने उन्हें पहले चेतावनी दी थी. मंगलवार सुबह करीब 11 बजे श्रवण साई लड़की के घर गया. वहां पहुंचने पर घर में झगड़ा हो गया. इस झगड़े में लड़की का हाथ टूट गया और उसके परिवार वाले उसे उसी शाम हॉस्पिटल ले गए. जहां उसका अभी इलाज चल रहा है.