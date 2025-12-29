IIT कानपुर में B.Tech छात्रा ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा-Sorry for everyone
राजस्थान के अजमेर का रहने वाला था छात्र, स्मार्टफोन व लैपटॉप समेत अन्य दस्तावेजों को कब्जे में लेकर पुलिस ने की जांच शुरू
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 29, 2025 at 3:33 PM IST|
Updated : December 29, 2025 at 3:51 PM IST
कानपुरः आईआईटी कानपुर के बीटेक छात्र जय सिंह मीणा ने सोमवार दोपहर को अपने कमरे में आत्महत्या कर ली है. अजमेर राजस्थान निवासी जयसिंह मीणा (26) का शव कैंपस के ई ब्लॉक में रूम नंबर 148 में फंदे से लटकता मिला है. आत्महत्या की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अफसर मौके पर पहुंचे. जब अफसरों ने रूम का दरवाजा तोड़ा तो जय की बॉडी पंखे से लटका मिली. प्रशासनिक अफसरों ने आनन-फानन ही कल्याणपुर थाना पुलिस टीम को सूचना दी. कल्याणपुर थाना पुलिस टीम ने पहुंचकर जब साक्ष्य जुटाने की कोशिश की तो वहां पर एक कॉपी मिली. जिसमें 'Sorry for everyone' लिखा हुआ था.
अभी तक कारण नहीं पता चलाः एसीपी कल्याणपुर आशुतोष कुमार ने बताया कि आईआईटी कैंपस में 2020 बैच के बीटेक छात्र जय ने आत्महत्या की है. जय के स्मार्टफोन व लैपटॉप समेत अन्य दस्तावेजों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल किसी तरीके का कोई कारण अभी तक सामने नहीं आया है. जय के मौत की सूचना उनके परिजनों को भी दे दी गई है.
पहले चाकू से हाथ काटने की कोशिश कीः एसीपी कल्याणपुर आशुतोष कुमार ने बताया कि जब जय के कमरे के अंदर पुलिस टीम पहुंची तो देखा गया पहले जय ने चाकू से हाथ काटने की कोशिश की थी. माना यह जा रहा है कि उसे उस समय दर्द हुआ होगा, इस वजह से उसने चाकू दूर फेंक दी और बेड पर रखे कंबल से कपड़ा फाड़ कर पंखे से फांसी लगा ली.
आईआईटी कानपुर गठित करेगी जांच टीमः वहीं, आईआईटी कानपुर के प्रशासनिक अफसर ने जय के मौत पर भी अपना दु:ख जताया. प्रशासनिक अफसरों का कहना है कि उनकी ओर से अब इस मामले में टीम गठित कर जांच कराई जाएगी. आईआईटी कानपुर के उपनिदेशक प्रोफेसर बृजभूषण ने कहा कि जय के कुछ दोस्तों से भी इस मामले में बात कर रहे हैं. इस दु:ख की घड़ी में आईआईटी कानपुर प्रशासन परिजनों के साथ है.
इसे भी पढ़ें- IIT कानपुर पीएचडी छात्रा आत्महत्या; सुसाइड नोट में दो करीबी दोस्तों का जिक्र, दूर जाने से पड़ गई थी अकेली