ETV Bharat / bharat

आंख में मिर्ची पाउडर डाला, फिर रेता गला, बी फार्मा में पढ़ाई कर रही थी लड़की

बेंगलुरु : एक सिरफिरे युवक ने 20 साल की एक लड़की की हत्या कर दी. वह उससे जबरदस्ती प्यार करना चाहता था. बेंगलुरु के श्रीरामपुर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने कहा कि वह इस मामले की जांच कर रही है. हत्या बहुत ही बुरे तरीके से की गई थी.

पुलिस ने जो जानकारी दी है, उसके अनुसार युवक ने एक रेलवे ट्रैक के पास लड़की के गले पर चाकू से वार किया. लड़की बनाशनकारी स्थित निजी कॉलेस में बी फार्मा की पढ़ाई कर रही थी. गुरुवार को पढ़ाई करने के बाद वह अपने घर लौट रही थी.

बेंगलुरु पुलिस ने बताया कि जब वह वापस आ रही थी, तब विग्नेश नाम का युवक उसका पीछा कर रहा था. मंत्री मॉल के पीछे रेलवे ट्रैक है. वह इसे क्रॉस करने वाली थी, तभी विग्नेश पीछे से आया, और उसने लड़की की आंखों में मिर्ची पाउडर रगड़ दिया. इसके बाद वह लगातार उसकी गर्दन पर चाकू से वार किया. उसके बाद वह वहां से भाग गया. पुलिस के मुताबिक लड़की की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई थी.