आंख में मिर्ची पाउडर डाला, फिर रेता गला, बी फार्मा में पढ़ाई कर रही थी लड़की
लड़की ने प्यार के ऑफर को क्या ठुकराया, सिरफिरे ने क्रूरता से ले ली जान. पढ़ें पूरी खबर.
Published : October 17, 2025 at 12:32 PM IST|
Updated : October 17, 2025 at 1:01 PM IST
बेंगलुरु : एक सिरफिरे युवक ने 20 साल की एक लड़की की हत्या कर दी. वह उससे जबरदस्ती प्यार करना चाहता था. बेंगलुरु के श्रीरामपुर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने कहा कि वह इस मामले की जांच कर रही है. हत्या बहुत ही बुरे तरीके से की गई थी.
पुलिस ने जो जानकारी दी है, उसके अनुसार युवक ने एक रेलवे ट्रैक के पास लड़की के गले पर चाकू से वार किया. लड़की बनाशनकारी स्थित निजी कॉलेस में बी फार्मा की पढ़ाई कर रही थी. गुरुवार को पढ़ाई करने के बाद वह अपने घर लौट रही थी.
बेंगलुरु पुलिस ने बताया कि जब वह वापस आ रही थी, तब विग्नेश नाम का युवक उसका पीछा कर रहा था. मंत्री मॉल के पीछे रेलवे ट्रैक है. वह इसे क्रॉस करने वाली थी, तभी विग्नेश पीछे से आया, और उसने लड़की की आंखों में मिर्ची पाउडर रगड़ दिया. इसके बाद वह लगातार उसकी गर्दन पर चाकू से वार किया. उसके बाद वह वहां से भाग गया. पुलिस के मुताबिक लड़की की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई थी.
करीब छह महीने पहले लड़की के पिता ने पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी. उसके अनुसार विग्नेश लगातार उसका पीछा करता था और उससे जबरदस्ती प्यार करने को कह रहा था. उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद भी कई बार लड़के को समझाने की कोशिश की, इसके बाद उसे धमकाया भी, लेकिन वह नहीं माना.
नॉर्दन डिवीजन के डीसीपी नीमेगौडा ने कहा, "कॉलेज से घर जा रही छात्रा का पीछा करते हुए एक युवक ने उस पर मिर्च पाउडर फेंका और उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया. हत्या का मामला दर्ज कर प्रारंभिक जांच की गई तो पता चला कि श्रीरामपुर इलाके के आरोपी ने प्यार के चलते हत्या की है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन कर तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है."
ये भी पढ़ें : महिला ने जुड़वां बच्चों की हत्या कर मौत को लगाया गले, पति करता था प्रताड़ित