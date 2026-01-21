अजीम प्रेमजी ने की झारखंड के विजन 2050 की सराहना, विश्वभर के निवेशकों से की झारखंड में निवेश करने की अपील
अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के चेयरमैन अजीम प्रेमजी ने दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में झारखंड के विजन 2025 की सराहना की.
Published : January 21, 2026 at 9:53 PM IST
रांची: विप्रो लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन और वर्तमान में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के चेयरमैन अजीम प्रेमजी ने झारखंड की प्रकृति के साथ सामंजस्य में विकास की सोच की सराहना की है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दावोस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार के प्रतिनिधिमंडल द्वारा झारखंड के विजन 2050 पर चर्चा की गई. जिस पर अजीम प्रेमजी ने झारखंड की तारीफ की है.
मुख्यमंत्री सचिवालय ने इस संबंध में अजीम प्रेमजी का वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि झारखंड राज्य अपने विकास के लिए गंभीर और संगठित प्रयास कर रहा है. अजीम प्रेमजी फाउंडेशन झारखंड में एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहा है, जो एक बहुत बड़ा निवेश है.
उन्होंने आगे कहा कि झारखंड सरकार से हमें निरंतर सहयोग और एक सक्रिय व सकारात्मक दृष्टिकोण का अनुभव हुआ है. हमारा अनुभव बहुत अनुकूल रहा है, मैं भारत और दुनिया भर के निवेशकों का स्वागत करता हूं कि वे झारखंड में निवेश करने पर विचार करें. मैं राज्य के उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं.
गौरतलब है कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा रांची के इटकी में एक विश्वविद्यालय, 1300 बेड का अस्पताल, एक मेडिकल कॉलेज तथा एक स्कूल की स्थापना की जा रही है, जो राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल है.
वेलस्पन वर्ल्ड द्वारा झारखंड में प्लास्टिक उद्योग क्षेत्र में 300 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव
दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान झारखंड के औद्योगिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ी है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वेलस्पन वर्ल्ड के संस्थापक एवं चेयरमैन बी.के. गोयनका के बीच उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें वेलस्पन वर्ल्ड द्वारा झारखंड में प्लास्टिक उद्योग के क्षेत्र में लगभग 300 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया गया.
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य प्रतिनिधिमंडल ने वेलस्पन के प्रतिनिधियों को देवघर स्थित प्रस्तावित प्लास्टिक पार्क की जानकारी दी तथा वहां निवेश की संभावनाओं से अवगत कराया. इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से वेलस्पन की टीम शीघ्र ही झारखंड का दौरा कर स्थल निरीक्षण और विस्तृत अध्ययन करेगी.
वेलस्पन वर्ल्ड ने झारखंड में क्रिटिकल मिनरल्स तथा लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भी निवेश की संभावनाओं में रुचि व्यक्त की. राज्य प्रतिनिधिमंडल द्वारा धनबाद स्थित लॉजिस्टिक पार्क, राज्यभर में उपलब्ध वेयरहाउसिंग एवं स्टोरेज सुविधाओं की जानकारी साझा की गई. दोनों पक्षों के बीच निरंतर संवाद बनाए रखते हुए इन प्रस्तावों को धरातल पर उतारने को लेकर सहमति बनी है.
यह भी पढ़ें:
दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बनी सहमति, इंफोसिस ग्लोबल के साथ टेक्नोलॉजी और एआई के क्षेत्र में झारखंड बढायेगा कदम
मुख्यमंत्री के दावोस यात्रा पर बाबूलाल मरांडी का तंज, कहा- हेमंत सोरेन उद्योगपतियों का पैर भी पकड़ लें तब भी नहीं आएगा निवेश
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम: सीएम हेमंत सोरेन ने किया झारखंड पवेलियन का उद्घाटन, 2050 तक समृद्ध राज्य के संकल्प को दोहराया