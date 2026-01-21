ETV Bharat / bharat

अजीम प्रेमजी ने की झारखंड के विजन 2050 की सराहना, विश्वभर के निवेशकों से की झारखंड में निवेश करने की अपील

रांची: विप्रो लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन और वर्तमान में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के चेयरमैन अजीम प्रेमजी ने झारखंड की प्रकृति के साथ सामंजस्य में विकास की सोच की सराहना की है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दावोस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार के प्रतिनिधिमंडल द्वारा झारखंड के विजन 2050 पर चर्चा की गई. जिस पर अजीम प्रेमजी ने झारखंड की तारीफ की है.

मुख्यमंत्री सचिवालय ने इस संबंध में अजीम प्रेमजी का वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि झारखंड राज्य अपने विकास के लिए गंभीर और संगठित प्रयास कर रहा है. अजीम प्रेमजी फाउंडेशन झारखंड में एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहा है, जो एक बहुत बड़ा निवेश है.

अजीम प्रेमजी ने की झारखंड के विजन 2050 की सराहना (वीडियो - मुख्यमंत्री सचिवालय)

उन्होंने आगे कहा कि झारखंड सरकार से हमें निरंतर सहयोग और एक सक्रिय व सकारात्मक दृष्टिकोण का अनुभव हुआ है. हमारा अनुभव बहुत अनुकूल रहा है, मैं भारत और दुनिया भर के निवेशकों का स्वागत करता हूं कि वे झारखंड में निवेश करने पर विचार करें. मैं राज्य के उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं.

गौरतलब है कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा रांची के इटकी में एक विश्वविद्यालय, 1300 बेड का अस्पताल, एक मेडिकल कॉलेज तथा एक स्कूल की स्थापना की जा रही है, जो राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल है.

