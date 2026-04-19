आजमगढ़ और आतंकवाद; दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया, विस्फोटक बनाने का सामान बरामद
मुख्य आरोपी मोसैब अहमद उर्फ सोनू मूलरूप से आजमगढ़ के महराजगंज थाना क्षेत्र के सिकंदरपुरआईमा सरदहा का रहने वाला है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 19, 2026 at 7:45 AM IST
आजमगढ़ : आतंकी साजिश में एक बार फिर आजमगढ़ का नाम सामने आया है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चार संदिग्धों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया है, जो देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहे थे. ये संदिग्ध आतंकी बिहार, भुवनेश्वर और मुंबई से पकड़े गए हैं. गिरफ्तार आतंकियों में मोसैब अहमद उर्फ सोनू, मोहम्मद हमाद, शेख इमरान और मोहम्मद सोहेल शामिल हैं. गिरफ्तार आतंकियों में से एक के पास दो रिमोट कंट्रोल, आइईडी बनाने का सामान भी बरामद हुआ है.
दिल्ली पुलिस की सूचना के अनुसार मुख्य आरोपी मोसैब अहमद उर्फ सोनू मूलरूप से आजमगढ़ के महराजगंज थाना क्षेत्र के सिकंदरपुरआईमा सरदहा का रहने वाला है. हालांकि घर पर कोई नहीं रहता है. 15 साल पहले ही घर बेचकर परिवार बाहर रहने लगा है. मोसैब के मुंबई में रहने की जानकारी पड़ोसियों से मिली थी. ये आतंकवादी इंटरनेट पर विभिन्न ग्रुपों के जरिए डिजिटल स्लीपर सेल को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे. इन ग्रुपों में खिलौने वाली कार में बम बनाने की विधि, बाल बेयरिंग, रिमोट और कीलें आदि जानकारी साझा करते थे.
दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के मुताबिक इन आतंकियों के चैट से पता चला है कि वे जिहाद और गजवा-ए हिंद से प्रभावित थे. आरोपी इंटरनेट मीडिया पर आतंकी संगठनों को बढ़ावा देने के साथ-साथ युवाओं को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल करने के लिए भी सक्रिय थे. गिरफ्तार आतंकियों में शेख इमरान ने दिसंबर 2025 में दिल्ली के संवेदनशील इलाकों की रेकी की थी. उसने लाल किले की एक फोटो इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट की थी. जिसमें एडिटिंग के जरिए किले के ऊपर 'काला झंडा' दिखाया गया था.
आजमगढ़ के एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने मोबाइल पर हुई बातचीत में बताया कि मोसैब अहमद को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है, लेकिन गिरफ्तारी आजमगढ़ से नहीं हुई है. मोसैब अहमद महराजगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है, लेकिन कई वर्ष पहले से परिवार बाहर रहता है.
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