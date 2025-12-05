ETV Bharat / bharat

आजम के बेटे अब्दुल्ला को फिर से 7 साल की सजा; 2 पासपोर्ट मामले में रामपुर MP-MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला

अब्दुल्ला आजम पर 50 हजार रुपये का जुर्माना, पिछले महीने भी आजम और उनके बेटे को मिली थी 7-7 साल की सजा.

अब्दुल्ला आजम को फिर से 7 साल की सजा.
अब्दुल्ला आजम को फिर से 7 साल की सजा. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 5, 2025 at 2:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रामपुर : आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को एमपी-एमएलए कोर्ट ने फिर से 7 साल की सजा सुनाई. 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. कोर्ट ने यह फैसला 2 पासपोर्ट मामले में सुनाया. अब्दुल्ला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए. पिछले महीने भी कोर्ट ने दो पैनकार्ड मामले में आजम और उनके बेटे के खिलाफ 7-7 साल की सजा का ऐलान किया था.

अब्दुल्ला आजम पर 2 पासपोर्ट बनवाने का आरोप लगाकर भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था. मामला लंबे समय से कोर्ट में विचाराधीन था. कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी. शुक्रवार को कोर्ट ने इस केस में अपना फैसला सुनाया. वहीं कुछ दिनों के अंदर दो बार अब्दुल्ला को सजा होने पर सियासी गलियारों में भी हलचल मची है.

साल 2019 का है मामला : अभियोजन अधिकारी स्वदेश कुमार शर्मा ने मीडिया को बताया कि कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2019 के एक केस में यह फैसला सुनाया. केस की सुनवाई एसीजेएम फर्स्ट (एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट) जज शोभित बंसल की अदालत में चल रही थी. जज ने अलग-अलग धाराओं में यह सजा सुनाई.

अलग-अलग धाराओं में सुनाई गई सजा : अभियोजन अधिकारी के अनुसार धारा 420 में 3 साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना. न देने पर 3 महीने की अतिरिक्त जेल. धारा 467 में 7 साल की सजा और 20,000 रुपये जुर्माना. न देने पर 6 महीने की अतिरिक्त जेल. धारा 468 में 3 साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना. न देने पर 3 महीने की अतिरिक्त जेल.

इसी तरह धारा 471 में 2 साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना. न देने पर 3 महीने की अतिरिक्त जेल. कुल मिलाकर अधिकतम 7 साल की सजा और लगभग 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. अभियोजन अधिकारी स्वदेश कुमार शर्मा ने बताया कि अभी लिखित जजमेंट की कॉपी नहीं मिली है. कॉपी मिलने पर अवलोकन किया जाएगा. राज्य सरकार की तरफ से या उनकी ओर से अपील दायर करने की संभावनाओं को देखा जाएगा.

कुछ दिनों पहले दो पैनकार्ड मामले में भी हुई थी सजा : यह दूसरी बार है जब अब्दुल्ला के खिलाफ कोर्ट ने 7 साल सजा सुनाई. 17 नवंबर को भी रामपुर कोर्ट ने दो पैन कार्ड केस में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई थी. दोनों को जेल भेज दिया गया था.

यह भी पढ़ें : दो पैन कार्ड केस; आजम खान व अब्दुल्ला को 7-7 साल की कैद, जेल भेजे जाने से पहले आजम बोले- गुनहगार समझा तो सजा सुना दी

TAGGED:

MP MLA COURT RAMPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.