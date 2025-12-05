ETV Bharat / bharat

आजम के बेटे अब्दुल्ला को फिर से 7 साल की सजा; 2 पासपोर्ट मामले में रामपुर MP-MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला

रामपुर : आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को एमपी-एमएलए कोर्ट ने फिर से 7 साल की सजा सुनाई. 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. कोर्ट ने यह फैसला 2 पासपोर्ट मामले में सुनाया. अब्दुल्ला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए. पिछले महीने भी कोर्ट ने दो पैनकार्ड मामले में आजम और उनके बेटे के खिलाफ 7-7 साल की सजा का ऐलान किया था.

अब्दुल्ला आजम पर 2 पासपोर्ट बनवाने का आरोप लगाकर भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था. मामला लंबे समय से कोर्ट में विचाराधीन था. कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी. शुक्रवार को कोर्ट ने इस केस में अपना फैसला सुनाया. वहीं कुछ दिनों के अंदर दो बार अब्दुल्ला को सजा होने पर सियासी गलियारों में भी हलचल मची है.

साल 2019 का है मामला : अभियोजन अधिकारी स्वदेश कुमार शर्मा ने मीडिया को बताया कि कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2019 के एक केस में यह फैसला सुनाया. केस की सुनवाई एसीजेएम फर्स्ट (एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट) जज शोभित बंसल की अदालत में चल रही थी. जज ने अलग-अलग धाराओं में यह सजा सुनाई.

अलग-अलग धाराओं में सुनाई गई सजा : अभियोजन अधिकारी के अनुसार धारा 420 में 3 साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना. न देने पर 3 महीने की अतिरिक्त जेल. धारा 467 में 7 साल की सजा और 20,000 रुपये जुर्माना. न देने पर 6 महीने की अतिरिक्त जेल. धारा 468 में 3 साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना. न देने पर 3 महीने की अतिरिक्त जेल.