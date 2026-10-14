आजम खान की बढ़ीं मुश्किलें: ED ने दर्ज की नई FIR!
494 करोड़ का निर्माण, 78 करोड़ का रिटर्न! क्या है पूरा सच?
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 1:07 PM IST
रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के दस्तावेज में कई गंभीर आरोपों का उल्लेख किया गया है. दस्तावेज में यूनिवर्सिटी के निर्माण पर हुए खर्च, सरकारी धन के कथित इस्तेमाल और ट्रस्ट को मिले चंदे की जांच से जुड़े कई अहम बिंदु सामने आए हैं. साथ ही, संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने और आगे की कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध भी किया गया है.
निर्माण लागत और आयकर रिटर्न में बड़ा अंतर: प्रवर्तन निदेशालय के दस्तावेज के मुताबिक, जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में बनी इमारतों की निर्माण लागत 494 करोड़ 46 लाख रुपये बताई गई है. वहीं, वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2024-25 तक ट्रस्ट के आयकर रिटर्न में कुल पूंजीगत खर्च 78 करोड़ 32 लाख रुपये दर्शाया गया है. इस तरह दोनों आंकड़ों के बीच करीब 416 करोड़ 14 लाख रुपये का अंतर बताया गया है. ED के दस्तावेज में इस अंतर को लेकर सवाल उठाए गए हैं.
हमारे यहां जो थाना अजीम नगर है, जिसके अंतर्गत जौहर यूनिवर्सिटी आती है, वहां पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बहुत ही विस्तृत जांच की थी. जिस संबंध में जो सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है, कोई सरकारी बिल्डिंग कहीं बनी है, दिखा कर और पैसे जौहर यूनिवर्सिटी में लगाए गए हैं, उस संबंध में ED की तहरीर आई थी. जिस पर अपराध संख्या 224/26 और धारा बीएनएस की 61, 316, 318, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13, 13(2) ये सब कायम हुआ है, जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी टांडा द्वारा की जाएगी.- अनिल कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक
सरकारी धन के इस्तेमाल का आरोप: दस्तावेज में आरोप लगाया गया है कि सरकारी ठेकों से जुड़ी निर्माण सामग्री का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी परिसर में किया गया. एक ठेकेदार के बयान के हवाले से करीब 186 करोड़ रुपये के सरकारी ठेकों और उनमें से 30 से 40 प्रतिशत राशि की निर्माण सामग्री खरीद से संबंधित जानकारी का उल्लेख किया गया है. इसके अलावा, उत्तर प्रदेश जल निगम के माध्यम से यूनिवर्सिटी परिसर में पंडाल, छात्रावास और अस्पताल के निर्माण के लिए 23 करोड़ 41 लाख रुपये स्वीकृत होने की बात कही गई है. वहीं, विधायक निधि से भी निजी परिसर में 6 करोड़ 60 लाख रुपये के निर्माण कार्य कराए जाने का उल्लेख है.
चंदे और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल: ED के दस्तावेज में ठेकेदारों और अन्य संस्थाओं से मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को मिले चंदे की भी जांच का जिक्र है. इसमें एक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2016-17 के बीच 6 करोड़ 23 लाख 50 हजार रुपये दान दिए जाने की जानकारी शामिल है. दस्तावेज में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग, ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन और अन्य संभावित अनियमितताओं को लेकर कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता बताई गई है.
ट्रस्ट और आरोपी: ED की विस्तृत जांच के बाद यह मुकदमा कायम हुआ है, जो ट्रस्ट है और दो लोगों का नाम है, अब आगे साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी.
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