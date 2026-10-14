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आजम खान की बढ़ीं मुश्किलें: ED ने दर्ज की नई FIR!

ED ने दर्ज की नई FIR! ( Photo Credit: ETV Bharat )

रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के दस्तावेज में कई गंभीर आरोपों का उल्लेख किया गया है. दस्तावेज में यूनिवर्सिटी के निर्माण पर हुए खर्च, सरकारी धन के कथित इस्तेमाल और ट्रस्ट को मिले चंदे की जांच से जुड़े कई अहम बिंदु सामने आए हैं. साथ ही, संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने और आगे की कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध भी किया गया है.



494 करोड़ का निर्माण, 78 करोड़ का रिटर्न! क्या है पूरा सच? (Video Credit: ETV Bharat)

निर्माण लागत और आयकर रिटर्न में बड़ा अंतर: प्रवर्तन निदेशालय के दस्तावेज के मुताबिक, जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में बनी इमारतों की निर्माण लागत 494 करोड़ 46 लाख रुपये बताई गई है. वहीं, वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2024-25 तक ट्रस्ट के आयकर रिटर्न में कुल पूंजीगत खर्च 78 करोड़ 32 लाख रुपये दर्शाया गया है. इस तरह दोनों आंकड़ों के बीच करीब 416 करोड़ 14 लाख रुपये का अंतर बताया गया है. ED के दस्तावेज में इस अंतर को लेकर सवाल उठाए गए हैं.