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आजम खान ने नए मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की गिरफ्तारी के खिलाफ SC का दरवाजा खटखटाया

सुप्रीम कोर्ट ( IANS )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने सोमवार को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के एक नए मामले में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच ने खान की तरफ से वकील निजाम पाशा की दलीलों पर ध्यान दिया. बेंच ने इशारा किया कि अर्जी को इस हफ्ते लिस्ट किया जा सकता है. हालांकि, बेंच ने अर्जी को अर्जेंट लिस्ट करने से मना कर दिया.