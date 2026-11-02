आजम खान ने नए मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की गिरफ्तारी के खिलाफ SC का दरवाजा खटखटाया
सेंट्रल एजेंसी ने उन पर पब्लिक कामों के लिए दिए गए सरकारी फंड को रामपुर में प्राइवेट जौहर यूनिवर्सिटी बनाने में लगाने का आरोप लगाया.
By Sumit Saxena
Published : November 2, 2026 at 12:37 PM IST
नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने सोमवार को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के एक नए मामले में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच ने खान की तरफ से वकील निजाम पाशा की दलीलों पर ध्यान दिया. बेंच ने इशारा किया कि अर्जी को इस हफ्ते लिस्ट किया जा सकता है. हालांकि, बेंच ने अर्जी को अर्जेंट लिस्ट करने से मना कर दिया.
खान को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने शनिवार को गिरफ्तार किया था. इससे कुछ ही देर पहले उन्हें और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को कथित तौर पर डुअल पैन (PAN) कार्ड मामले में रामपुर जेल से बेल पर रिहा किया गया था. गाजियाबाद की एक स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया था.
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने खान और उनके कथित साथियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस की 58 एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया. सेंट्रल एजेंसी ने उन पर पब्लिक कामों के लिए दिए गए सरकारी फंड को रामपुर में प्राइवेट जौहर यूनिवर्सिटी बनाने में लगाने का आरोप लगाया.
सेंट्रल एजेंसी ने 28 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी की जमीन और बिल्डिंग्स अटैच की, जिनकी अनुमानित मार्केट वैल्यू 1,170 करोड़ रुपये है. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने कथित फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांसफर के बारे में पूछताछ के लिए उनकी कस्टडी मांगी.