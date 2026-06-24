आजम खान को बड़ा झटका: जौहर ट्रस्ट का 12A टैक्स रजिस्ट्रेशन रद्द, 450 करोड़ की गड़बड़ी में आयकर विभाग का एक्शन
आयकर विभाग (PCIT लखनऊ) की जांच में ट्रस्ट की गतिविधियां संदिग्ध और गैर-जनहितकारी पाई गईं. 450 करोड़ रुपये की वित्तीय गड़बड़ी का आरोप है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 10:37 PM IST
रामपुर: उत्तर प्रदेश की रामपुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को आयकर विभाग से एक बहुत बड़ा झटका लगा है. आजम खान द्वारा संचालित मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को मिलने वाली टैक्स छूट को सरकार द्वारा पूरी तरह रद्द कर दिया गया है. आयकर विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए इस चर्चित ट्रस्ट का प्रतिष्ठित 12A रजिस्ट्रेशन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है. लखनऊ स्थित प्रधान आयकर आयुक्त (PCIT - सेंट्रल) कार्यालय ने इस बड़ी कार्रवाई से संबंधित आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है.
मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की टैक्स छूट खत्म: 12AB रजिस्ट्रेशन किसी भी ट्रस्ट के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. इसके माध्यम से ट्रस्ट को कर छूट मिलती है, दान और अनुदान प्राप्त करने में सुविधा होती है और सरकारी व निजी संस्थाओं के बीच उसकी विश्वसनीयता भी बढ़ती है. इसके अलावा 80G की मंजूरी होने पर दानदाताओं को भी टैक्स में छूट का लाभ मिलता है.
छापेमारी और गहन जांच के बाद फैसला: यह दंडात्मक कार्रवाई मुख्य रूप से असेसमेंट ईयर 2020-21 से लेकर 2023-24 तक की वित्तीय अवधि की विसंगतियों को लेकर की गई है. गौरतलब है कि इससे पहले 13 सितंबर 2023 को आजम खान और उनके तमाम करीबी सहयोगियों के ठिकानों पर आयकर विभाग द्वारा देशव्यापी छापेमारी की गई थी. इस मैराथन सर्च ऑपरेशन के बाद शुरू हुई विस्तृत विभागीय जांच में मिले इनपुट के आधार पर ही यह बड़ा फैसला लिया गया है. रामपुर की प्रसिद्ध मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी इसी जौहर ट्रस्ट के तहत वैधानिक रूप से संचालित की जाती है.
वित्तीय संकट में घिरी जौहर यूनिवर्सिटी: सपा नेता आजम खान खुद इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी हैं और वे इस यूनिवर्सिटी के लाइफटाइम चांसलर (आजीवन कुलाधिपति) भी हैं. आयकर विभाग की केंद्रीय विंग ने ट्रस्ट के खातों और दस्तावेजों की विस्तृत जांच करने के बाद ही यह अंतिम आदेश जारी किया है. इस कड़े फैसले के बाद अब जौहर ट्रस्ट को मिलने वाली सभी तरह की आयकर छूट पर पूरी तरह से संकट मंडराने लगा है. टैक्स लाभ पूरी तरह समाप्त होने से आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट की वित्तीय मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं.
गैर-जनहितकारी गतिविधियों का खुलासा: आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए विस्तृत आदेश में जौहर ट्रस्ट की अधिकांश गतिविधियों को पूरी तरह से गैर-जनहितकारी और अनियमित बताया गया है. इस आदेश के लागू होने के बाद अब संबंधित विभाग द्वारा ट्रस्ट से भारी टैक्स, संचित ब्याज और पेनल्टी की वसूली की जाएगी. आर्थिक प्रतिबंधों के चलते जौहर ट्रस्ट अब भविष्य में आसानी से कोई नई गतिविधि या वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएगा. विभागीय जांच में सामने आया है कि यह ट्रस्ट सामाजिक या जनहित का कोई भी वास्तविक काम नहीं कर रहा था.
450 करोड़ की गड़बड़ी का मामला: जांचकर्ताओं के मुताबिक, ट्रस्ट के नाम पर मिलने वाला अधिकांश डोनेशन (चंदा) लोगों पर अनुचित दबाव डालकर जबरन लिया जा रहा था. इसके अलावा कागजों पर ट्रस्ट को संचालित करने के लिए कई डमी ट्रस्टी भी बनाए गए थे, जो नियमों का खुला उल्लंघन है. इस अंतिम फैसले से ठीक पहले राजधानी लखनऊ स्थित रजिस्टर्ड मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी को बकायदा कानूनी नोटिस भेजा गया था. आयकर विभाग की ओर से 17 जून को जारी यह नोटिस ट्रस्ट के वित्तीय लेनदेन में भारी गड़बड़ियों, टैक्स चोरी और सरकारी धन के कथित दुरुपयोग की जांच के सिलसिले में था.
जब्त दस्तावेजों से बढ़ा तफ्तीश का दायरा: इनकम टैक्स सूत्रों के मुताबिक, कुछ साल पहले हुई शुरुआती तफ्तीश के दौरान विभाग को आजम खान के ठिकानों से काफी पुख्ता सबूत मिले थे. उन्हीं पूर्व जब्त दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों के आधार पर ही विभाग ने अपनी तफ्तीश का दायरा और अधिक बढ़ा दिया था. आजम खान और उनके करीबियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की इस लंबी कार्रवाई के बाद करीब 450 करोड़ रुपये की भारी वित्तीय गड़बड़ी और कर चोरी का मामला आधिकारिक रूप से सामने आया था. अब रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद आजम खान परिवार की कानूनी और आर्थिक मुसीबतें और ज्यादा बढ़ना तय माना जा रहा है.
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