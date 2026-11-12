मुसलमान होना ही आजम खान का दोष, जेल में मुलाकात के बाद बोले शिवपाल यादव
उन्होंने दावा किया कि यूपी में निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी. हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन है और मजबूती से बना रहेगा.
Published : November 12, 2026 at 2:56 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: जिला कारागार गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने गुरुवार को मुलाकात की. जेल परिसर से निकलने के बाद उन्होंने कहा कि आजम खान के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है. आजम खान पर लगातार झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं. हमें न्यायालय में पूरा विश्वास है कि उन्हें राहत दी जाएगी. आजम खान पर लगाए गए सभी मुकदमे झूठे हैं. उनका जुर्म सिर्फ इतना है कि उन्होंने गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए विश्वविद्यालय बनाया.
शिवपाल सिंह यादव ने कहा, आजम खान मुसलमान हैं इसलिए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है. इसी वजह से उनके साथ अन्याय किया जा रहा है. आजम खान 10 बार विधायक रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में चार बार मंत्री रह चुके हैं और दो बार सांसद भी रहे हैं. हम भी मौजूदा विधायक हैं और पिछली सरकारों में मंत्री भी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जाली लगाकर हमारी जेल में आजम खान से मुलाकात हुई है.
उन्होंने आगे कहा, कई बार थाने और विभिन्न स्तरों पर प्रयास किया गया है कि उनकी जान ले ली जाए. लेकिन आजम खान मजबूती के साथ खड़े हैं और समाजवादी पार्टी में है और हमेशा रहेंगे. यही तमाम कारण है कि उनपर अन्याय किया जा रहा है. साथ ही उनके परिवार के साथ गलत किया जा रहा है. वहीं उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी आजम खान से बात हुई है उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि यूपी में निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और प्रदेश में जनता भाजपा के खिलाफ हो चुकी है. आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने कहा, हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन है और आगे भी मजबूती के साथ बना रहेगा.
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शिवपाल सिंह यादव ने यह भी कहा कि सरकार बनने के बाद हम पहले यह काम करेंगे की जेल में जाली के पीछे से मुलाकात हो इसे पूरी तहर खत्म करेंगे. इस दौरान ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर हुए गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि ये भाजपा को हटाना नहीं चाहते, इसलिए यह गठबंधन हुआ है.
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