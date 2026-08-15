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आजादी के गुमनाम सितारे: शिवहर की मिट्टी में आज भी जिंदा है 1942 की वह ज्वाला, आठ सपूतों ने दी थी शहादत

'दस साल का था, लेकिन आज भी सब याद है' : मधुकर कुमार जब अपने दादा को याद करते हैं तो बचपन की तस्वीरें आज भी उनकी आंखों के सामने तैरने लगती हैं. वे बताते हैं कि दादा अनुशासन को लेकर बेहद सख्त थे, लेकिन उनकी सख्ती के पीछे बच्चों के लिए स्नेह और भलाई की भावना होती थी.

अब पोते के हाथों में दादा की विरासत : सिद्धिनाथ झा के पौत्र मधुकर कुमार के लिए दादा सिर्फ परिवार के बुजुर्ग नहीं, बल्कि प्रेरणा के स्रोत हैं. वे बताते हैं कि जिले में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जो उनके दादाजी को नहीं जानता था. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें कई यातनाएं सहनी पड़ीं. एक बार गोली उनके कान को छूकर निकल गई थी, लेकिन उनके हौसले को नहीं डिगा सकी.

अंग्रेजों के दमन के बीच भी नहीं रुकी सेवा : ब्रिटिश शासन के दमन और अत्याचार के बावजूद सिद्धिनाथ झा ने लोगों की सेवा करना नहीं छोड़ा. एक तरफ वे आजादी के आंदोलन में अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दे रहे थे, तो दूसरी तरफ जरूरतमंदों के उपचार में जुटे थे. उनका जीवन इस बात की मिसाल बना कि क्रांति केवल संघर्ष का नाम नहीं, बल्कि समाज के लिए खड़े होने का भी संकल्प है.

क्रांतिकारी थे लेकिन हाथों में मरहम भी था : सिद्धिनाथ झा का जीवन केवल स्वतंत्रता संग्राम तक सीमित नहीं था. वे एक कुशल वैद्य भी थे. उस दौर में जब गांवों तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचना बेहद मुश्किल था, वे गांव-गांव और दहलीज-दहलीज जाकर बीमारों और घायलों का उपचार करते थे. उनके लिए वैद्य धर्म सिर्फ जीविका नहीं, बल्कि समाज सेवा का माध्यम था.

'करो या मरो' की पुकार और कटैया के आठ अमर सपूत : महात्मा गांधी के 'करो या मरो' के आह्वान ने जब पूरे देश को आंदोलित किया, तब कटैया के नौजवान भी पीछे नहीं रहे. अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देने की कीमत उन्हें दमन, प्रताड़ना और अंततः शहादत के रूप में चुकानी पड़ी. इन आठ अमर सपूतों में स्वतंत्रता सेनानी सिद्धिनाथ झा का नाम भी शामिल है, जिनकी कहानी आज उनके परिवार और गांव के बुजुर्गों की स्मृतियों में जीवित है.

शिवहर : बिहार में कुछ ऐसे गांव हैं जो सिर्फ देश के नक्शे पर ही नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों में भी दर्ज हैं. शिवहर जिले के पुरनहिया प्रखंड का कटैया गांव भी ऐसा ही एक गांव है. 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब देशभर में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की लपटें उठ रही थीं, तब इस छोटे से गांव की मिट्टी ने भी क्रांति की वह आग महसूस की थी, जिसने आठ नौजवानों को शहादत के रास्ते पर पहुंचा दिया.

''जब दादा जी का देहांत हुआ, हम सिर्फ दस साल के थे, लेकिन आज भी सब कुछ आंखों के सामने है, जैसे कल की बात हो.'' - मधुकर कुमार, शहीद सिद्धिनाथ झा के पौत्र

सेवा को ही बना दिया गया दादा की याद का स्मारक : सिद्धिनाथ झा की वैद्य परंपरा को परिवार ने आज भी जीवित रखा है. उनके नाम से क्षेत्र में मेडिकल सेवा संचालित हो रही है. यह कोई पत्थर की प्रतिमा नहीं, बल्कि सेवा के रूप में खड़ा वह जीवंत स्मारक है, जो बताता है कि स्वतंत्रता सेनानी की विरासत सिर्फ इतिहास में दर्ज नाम नहीं होती, वह आने वाली पीढ़ियों के काम भी आती है.

शहीदों को दिया गया ताम्रपत्र (ETV Bharat)

पढ़ाई के साथ वैद्य परंपरा को आगे बढ़ा रहे मधुकर : दादा की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश मधुकर कुमार के जीवन में भी दिखाई देती है. उन्होंने बिहार बोर्ड से दसवीं की परीक्षा 80 प्रतिशत और बारहवीं विज्ञान संकाय से 84 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की. इसके बाद अंग्रेजी ऑनर्स से स्नातक किया और अब बीएएमएस की पढ़ाई कर रहे हैं. परिवार के लिए यह सिर्फ शिक्षा की यात्रा नहीं, बल्कि दादा के वैद्य धर्म को आगे ले जाने की एक पीढ़ीगत कड़ी भी है.

आठ शहीदों के लिए एक अदद स्मारक की मांग : कटैया के ग्रामीणों और शहीद परिवारों की सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि जिन आठ सपूतों ने आजादी के लिए अपना जीवन न्योछावर किया, उनकी स्मृति में आज तक भव्य स्मारक या शहीद द्वार नहीं बन सका. वर्षों से ग्रामीण प्रशासन और सरकार से इसकी मांग करते आ रहे हैं. उनका कहना है कि आने वाली पीढ़ियों को यह पता होना चाहिए कि उनके गांव की मिट्टी ने आजादी की लड़ाई में क्या कीमत चुकाई थी.

परिवार जमीन देने को तैयार, अब सरकार की बारी : शहीद परिवार के सदस्य विवेकानंद झा अपने दादा और कटैया के अन्य सात शहीदों की स्मृति में स्मारक बनाने के लिए निजी जमीन तक देने को तैयार हैं. परिवार की मांग है कि सरकार स्मारक के निर्माण और सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी उठाए. यानी जमीन की बाधा भी नहीं, इच्छा की कमी नहीं—जरूरत सिर्फ सरकारी पहल की है.

दादा सिद्धिनाथ झा का ताम्रपत्र दिखाता पोता (ETV Bharat)

'एक द्वार बन जाता तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि होती' : मधुकर कुमार की मांग भी बेहद सीधी है. उनका कहना है कि गांव के चौक पर कम से कम एक स्वतंत्रता सेनानी गेट बनना चाहिए, जो सभी बलिदानियों को समर्पित हो. उनके शब्दों में वर्षों की प्रतीक्षा और एक गहरी टीस है—“एक द्वार भी बन जाता, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती और यही हम सभी चाहते हैं.”

आजादी के उत्सव के बीच गुमनाम सितारों का सवाल : आज जब देश स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगे, राष्ट्रगान और देशभक्ति के उत्साह में डूबता है, तब कटैया के आठ शहीद एक जरूरी सवाल बनकर सामने खड़े हैं. क्या उन लोगों की स्मृति को भी उतना ही सम्मान मिलेगा, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया? क्या उनके नाम पर एक स्मारक आने वाली पीढ़ियों को यह कहानी सुनाएगा?

कटैया की अधूरी कहानी को चाहिए एक सम्मानजनक अंत : आजादी हासिल हुए दशकों बीत चुके हैं, लेकिन कटैया के इन गुमनाम सितारों की स्मृति अब भी एक छोटे से सम्मान की प्रतीक्षा में है. आठ परिवारों की पीढ़ियां गुजर गईं, मगर स्मारक का इंतजार खत्म नहीं हुआ.

अब समय आ गया है कि इतिहास के हाशिये पर छूटे इन नामों को सम्मान की मुख्यधारा में जगह मिले. क्योंकि जिस मिट्टी ने आजादी के लिए आठ सपूत दिए हों, वहां एक शहीद द्वार सिर्फ पत्थर और ईंट से बना ढांचा नहीं होगा- वह आने वाली पीढ़ियों के लिए यह संदेश होगा कि आजादी की कीमत चुकाने वालों को इतिहास कभी भुला नहीं सकता.

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