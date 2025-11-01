लाउडस्पीकर से अजान पर रोक के बाद मस्जिदों की नई पहलः 'अजान ऐप' से नमाज़ की पुकार
नासिक में सरकार और कोर्ट के आदेश से लाउडस्पीकर से अजान देने पर रोक लगा दी गई है. शहर की मस्जिदों ने डिजिटल तरीका अपनाया.
Published : November 1, 2025 at 7:52 PM IST
नासिक: सरकार द्वारा मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाने के बाद, नासिक में बिना किसी विवाद के एक डिजिटल समाधान निकाला गया है. शहर की कुछ मस्जिदों ने 'अज़ान ऐप' लॉन्च किया है. अन्य मस्जिदों में भी पंजीकरण चल रहा है. इस ऐप में नमाज के समय के अनुसार अजान दी जाती है और पंजीकृत सदस्य इसे अपने मोबाइल पर सुन सकते हैं.
कैसे काम करता है ऐपः
सिर्फ़ दो दिनों में 500 से ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस अज़ान ऐप को डाउनलोड किया है. इस ऐप को तमिलनाडु की एक कंपनी ने विकसित किया है. एक बार इंस्टॉल हो जाने पर यह ऐप अपने आप काम करने लगता है.
ऐप से जुड़ीं कई मस्जिदें:
शहर के अशोक मार्ग स्थित 'फ़ातिमा एजुकेशन ट्रस्ट' ने अपनी फ़ातिमा मस्जिद के लिए इस विशेष अज़ान ऐप का इस्तेमाल शुरू कर दिया है. इस ऐप के जरिए शहर के अलग-अलग हिस्सों की मस्जिदें एक-दूसरे से जुड़ गई हैं, जिससे नमाज पढ़ने वालों को अजान का सही समय पता चल जाता है.
क्या कहते हैं लोगः
सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. इजहार खान ने बताया, "काम के दौरान अजान का समय पता नहीं चलता था, लेकिन इस ऐप से नमाज से दो मिनट पहले अलर्ट आता है. इससे हमें बहुत फायदा हुआ है." वहीं, फातिमा मस्जिद ट्रस्ट के ट्रस्टी मोहम्मद खान कहते हैं, "लाउडस्पीकर पर पाबंदी के बाद यह ऐप सीधे नमाज पढ़ने वालों तक जानकारी पहुंचाता है. घर बैठे अजान सुनने की सुविधा मिल गई है."
ऐप से होने वाले फायदे:
राज्य सरकार ने अदालत के आदेश के तहत मस्जिदों पर लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसलिए अक्सर लोग काम में व्यस्त रहते हैं और अज़ान का समय नहीं जान पाते. लाउडस्पीकर बंद होने से पहले जहां अजान की आवाज दूर तक जाती थी, अब मोबाइल पर घर बैठे ही अजान सुन सकते हैं.
इसे भी पढ़ेंः