आयुष मंत्रालय 111 चुने हुए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में पोषण वाटिका बनाएगा

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ANI )

नई दिल्ली: आयुष मंत्रालय ने देश भर में 111 चयनित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआर) के लिए राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) के हर्बल गार्डन घटक के तहत पोषण वाटिका स्थापित करने का निर्णय लिया है. स्कूल जाने वाले बच्चों को पोषण संबंधी सहायता देने के लिए हर एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में 2 एकड़ तक कम से कम 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में कम से कम 30 तरह के फल, सब्जियां और औषधीय पौधे (जिनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू हो) उगाए जाएंगे. इससे पहले, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (CCRAS) ने अक्टूबर 2022 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन(MOU) पर साइन होने के बाद 20 राज्यों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में 72 पोषण वाटिकाएं बनाई हैं. इस पहल का मकसद आदिवासियों के विकास के लिए सहयोग, अभिसरण और तालमेल का पता लगाना था. अभी, देश के 25 राज्यों में 402 क्रियाशील एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय हैं. ईटीवी भारत के पास मौजूद एक नए सरकारी आदेश के मुताबिक, आयुष मंत्रालय का नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड, अपनी सेंट्रल सेक्टर स्कीम (CSS) के तहत ‘मेडिसिनल प्लांट्स के संरक्षण, विकास और टिकाऊ प्रबंधन’ के तहत, देश भर में NESTS, जनजातीय मामलों का मंत्रालय के एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में पोषण वाटिका बनाने के लिए सरकारी और प्राइवेट संस्थान को परियोजना आधारित वित्तीय मदद देना चाहता है. आदेश के मुताबिक, 3 साल के लिए वित्तीय खर्च 7,00,000 रुपये है. पहले साल बनाने के लिए 4,50,000 रुपये, दूसरे साल रखरखाव के लिए 1,25,000 रुपये, तीसरे साल रखरखाव के लिए 1,25,000 रुपये है. कुपोषण

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक, कुपोषण का मतलब है कम पोषण, ज्यादा पोषण (ज़्यादा वज़न, मोटापा) और सूक्ष्म पोषक तत्वों की की कमी. भारत के एक सर्वे के अनुसार, भारत में 5 साल से कम उम्र के लगभग 35 प्रतिशत बच्चे छोटे कद के हैं, और लगभग 17 प्रतिशत बच्चे कमजोर हैं. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में हर चार में से एक बच्चा खाने की बहुत ज्यादा कमी में रहता है. पोषण अभियान

पोषण अभियान टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, कई मंत्रालयों के बीच तालमेल और पोषण को बेहतर बनाने के एजेंडे को जन आंदोलन में बदलने पर फोकस करके कुपोषण को दूर करने का एक मिशन मोड तरीका है, ताकि समुदाय को एकजुट करके और जागरूक करके पूरे भारत में पोषण से जुड़े व्यवहार में बदलाव लाया जा सके.