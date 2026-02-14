ETV Bharat / bharat

आयुष मंत्रालय 111 चुने हुए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में पोषण वाटिका बनाएगा

भारत के एक सर्वे के अनुसार, भारत में 5 साल से कम उम्र के लगभग 35 प्रतिशत बच्चे छोटे कद के हैं और लगभग 17 प्रतिशत बच्चे कमजोर हैं.

Ayush Ministry to establish Poshan Vatika in 111 selected Eklavya Model Residential Schools
प्रतीकात्मक तस्वीर (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 14, 2026 at 8:48 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: आयुष मंत्रालय ने देश भर में 111 चयनित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआर) के लिए राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) के हर्बल गार्डन घटक के तहत पोषण वाटिका स्थापित करने का निर्णय लिया है.

स्कूल जाने वाले बच्चों को पोषण संबंधी सहायता देने के लिए हर एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में 2 एकड़ तक कम से कम 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में कम से कम 30 तरह के फल, सब्जियां और औषधीय पौधे (जिनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू हो) उगाए जाएंगे.

इससे पहले, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (CCRAS) ने अक्टूबर 2022 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन(MOU) पर साइन होने के बाद 20 राज्यों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में 72 पोषण वाटिकाएं बनाई हैं. इस पहल का मकसद आदिवासियों के विकास के लिए सहयोग, अभिसरण और तालमेल का पता लगाना था. अभी, देश के 25 राज्यों में 402 क्रियाशील एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय हैं.

ईटीवी भारत के पास मौजूद एक नए सरकारी आदेश के मुताबिक, आयुष मंत्रालय का नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड, अपनी सेंट्रल सेक्टर स्कीम (CSS) के तहत ‘मेडिसिनल प्लांट्स के संरक्षण, विकास और टिकाऊ प्रबंधन’ के तहत, देश भर में NESTS, जनजातीय मामलों का मंत्रालय के एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में पोषण वाटिका बनाने के लिए सरकारी और प्राइवेट संस्थान को परियोजना आधारित वित्तीय मदद देना चाहता है.

आदेश के मुताबिक, 3 साल के लिए वित्तीय खर्च 7,00,000 रुपये है. पहले साल बनाने के लिए 4,50,000 रुपये, दूसरे साल रखरखाव के लिए 1,25,000 रुपये, तीसरे साल रखरखाव के लिए 1,25,000 रुपये है.

कुपोषण
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक, कुपोषण का मतलब है कम पोषण, ज्यादा पोषण (ज़्यादा वज़न, मोटापा) और सूक्ष्म पोषक तत्वों की की कमी. भारत के एक सर्वे के अनुसार, भारत में 5 साल से कम उम्र के लगभग 35 प्रतिशत बच्चे छोटे कद के हैं, और लगभग 17 प्रतिशत बच्चे कमजोर हैं. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में हर चार में से एक बच्चा खाने की बहुत ज्यादा कमी में रहता है.

पोषण अभियान
पोषण अभियान टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, कई मंत्रालयों के बीच तालमेल और पोषण को बेहतर बनाने के एजेंडे को जन आंदोलन में बदलने पर फोकस करके कुपोषण को दूर करने का एक मिशन मोड तरीका है, ताकि समुदाय को एकजुट करके और जागरूक करके पूरे भारत में पोषण से जुड़े व्यवहार में बदलाव लाया जा सके.

पोषण वाटिका
पोषण अभियान के सबसे अनोखे प्रोग्राम में से एक, जिसमें लोग शामिल हैं, 'पोषण वाटिका' या न्यूट्री-गार्डन शुरू करना है. घर की जगह पर या स्कूल के पास बने ये गार्डन ताजे फल और सब्जियां देते हैं. कुछ खास मामलों में, पोषक तत्वों से भरपूर जंगली खाने लायक पौधे और दवा वाले पौधे भी शामिल किए जाते हैं. गार्डन हर पौधे में मौजूद पोषक तत्वों के बारे में बताता है और यह भी बताता है कि वे खास पोषण से जुड़ी समस्याओं को हल करने में कैसे मदद कर सकते हैं.

ईएमआर स्कूलों में मौसमी सब्ज़ियां, फल, दवा वाली जड़ी-बूटियां लगाने से कई तरह के विटामिन और पिगमेंट और दूसरे ज़रूरी पोषक तत्व मिलेंगे और इलाज या दवा की जरूरतें पूरी होंगी. खाने-पीने की आदतों में इस तरह की चीजों को शामिल करने से न सिर्फ कम पोषण की स्थिति में सुधार होगा, बल्कि छात्र की सोचने-समझने की क्षमता, बीमारियों से लड़ने की क्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बेहतर होगी. न्यूट्री-गार्डन छात्र को ताज़े और ऑर्गेनिक फल और सब्जियां देगा और पोषण की कमी को पूरा करने का काम करेगा.

जागरूकता फैलाना
पहचाने गए ईएमआर स्कूल परिसर में अलग-अलग जरूरी फल (इलाके के), दवा वाले पौधे (स्थानीय रूप से मिलने वाले), जड़ी-बूटियां और सब्जियां (मौसमी) लगाकर पोषण वाटिका (न्यूट्री-गार्डन) बनाने का मकसद स्कूल जाने वाले बच्चों की रोज़ाना की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करना है.

यह बच्चों में IEC एक्टिविटीज जैसे क्विज, कैंपेन, ड्राइंग/पेंटिंग कॉम्पिटिशन वगैरह के जरिए अलग-अलग पौधों और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में जागरूकता भी फैलाएगा.

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में पोषण वाटिका के लिए पौधे
आयुष मंत्रालय ने 14 सब्जियों (शाका वर्ग) की एक लिस्ट बनाई है, जिसमें एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस (भिंडी/भिंडी), एलियम सैटिवम एल (लहसुन), एमोर्फोफैलस पेओनीफोलियस (डेन्स्ट.), निकोलसन (सूरन) वगैरह शामिल हैं, जिन्हें ईएमआरएस पोषण वाटिका में लगाया जाएगा।

इसी तरह, 31 फल (फला वर्ग) जिनमें एग्ले मार्मेलोस एल. (बिल्व/बिल्वपत्र), एनोना स्क्वैमोसा एल. (सीताफल/सीताफला), एनोना रेटिकुलेट एल. (रामफल/रामफला), आर्टोकार्पस हेटरोफिलस लैम. (पनास/हलासु) वगैरह और 29 मेडिसिनल पौधे (औहधि वर्ग) जिनमें अल्बिजिया लेबेक (एल.) बेंथ. (शिरीष), एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा (बर्म.एफ.) वाल. (कालमेघ), एस्परैगस रेसमोसस विल्ड. (सतावर), बैकोपा मोनिएरी (एल.) (ब्राह्मी) शामिल हैं, को पोषण वाटिका में लगाने के लिए ऑश मिनिस्ट्री ने चुना है.

ये भी पढ़ें: मौत से हारकर भी 5 जिंदगियों को 'जीता' गई 10 माह की बच्ची, राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार

TAGGED:

EKLAVYA MODEL RESIDENTIAL SCHOOLS
AYUSH MINISTRY
POSHAN VATIKA
HERBAL GARDEN COMPONENT
EKLAVYA MODEL RESIDENTIAL SCHOOLS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.