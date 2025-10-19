ETV Bharat / bharat

अयोध्या में सरयू आरती में उमड़े 2100 भक्त, नए गिनीज बुक रिकार्ड के लिए दावा, आज 56 घाटों पर 26 लाख दीप प्रज्ज्वलन संग 2 विश्व रिकार्ड रचेगी राम नगरी

जानकारी के मुताबिक यहां 56 घाटों पर 30 हजार स्वयंसेवकों ने 29 लाख दीये बिछा दिए गए हैं. गिनीज बुक की टीम ड्रोन की मदद से इन दीयों की संख्या गिन रही है. बताया जा रहा है कि दीयों में आज सुबह से ही तेल और बाती लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. शाम तक सभी तैयारियां पूरी हो जाएंगी.

अयोध्या: भगवान राम की नगरी अयोध्या में इस बार एक नहीं बल्कि दो विश्व कीर्तिमान बनाने की तैयारी हो रही है. कल सरयू आऱती में 2100 भक्त जुटे हैं. दावा किया जा रहा है कि यह कीर्तिमान है. गिनीज बुक ऑफ विश्व रिकार्ड की टीम भी इस दौरान मौजूद रही थी. नए कीर्तिमान के लिए दावा कर दिया गया है. वहीं, आज शाम अयोध्या के 56 घाटों पर 26 लाख 11 हजार 101 दीये जला कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी हो रही है.

आज दो रिकार्ड मिल सकते हैं अयोध्या को: गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अधिकारी निश्चल बरोट ने एएनआई को बताया है कि सरयू आरती में कल 2100 भक्त आए थे. पिछली बार आरती में 1774 भक्त शामिल हुए थे. इस बार करीब 300 से अधिक भक्त आए हैं. भक्तों की संख्या को क्यूआर कोड के जरिए काउंट किया गया है. यह भी देखा गया है कि किस भक्त ने कितनी देर तक आऱती में भाग लिया है. गिनीज बुक की टीम इस दौरान मौजूद रही थी. टीम इस संबंध में दावे का विश्लेषण कर रही है. कहा जा रहा है कि आज सीएम योगी शाम के दीप प्रज्जवलन कार्यक्रम में भाग लेंगे. इस दौरान 26 लाख दीपक प्रज्जवलित करने के साथ ही सरयू की आरती का विश्व कीर्तिमान भी अयोध्या रच सकती है. इसकी घोषणा आज शाम गिनीज बुक की टीम करेगी.

छात्र और स्वयंसेवक तैयारी में जुटेः अयोध्या में अवध विश्वविद्यालय के घाट संयोजकों और प्रभारियों की निगरानी में छात्र व स्वयसेवी संस्थाओं के स्वयंसेवकों ने दीये बिछाने का काम जारी रखा है. अब दीयों में तेल औऱ बाती लगाई जा रही है. वहीं, सुरक्षा की दृष्टि से अयोध्या के 56 घाटों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है. बिना आईकार्ड के दीयों के आसपास किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है. अयोध्या में शाम को दीप प्रज्ज्वलन के साथ ही लेजर शो भी आज आकर्षण का केंद्र होगा.





