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अयोध्या राम मंदिर दान गबन केस; ट्रस्ट की शिकायत पर FIR, 8 नामजद

तीन सदस्यीय एसआईटी पहले ही सौंप चुकी है अपनी जांच रिपोर्ट

अयोध्या राम मंदिर.
अयोध्या राम मंदिर. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 8:16 PM IST

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Updated : June 25, 2026 at 8:52 PM IST

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अयोध्या: अयोध्या राम मंदिर दान गबन मामला में FIR दर्ज कर ली गई है. यूपी सरकार के निर्देश पर BNS की धारा 306, 316 (5), 317 (4), 317 (5), 61 और 3 (5) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. श्री राम जन्म भूमि ट्रस्ट की शिकायत पर यह मुकदमा थाना राम जन्म भूमि में दर्ज किया गया है. दर्ज एफआईआर में आठ लोग नामजद हैं. इसमें अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा ,अविनाश शुक्ला, टिन्नू यादव, मनीष यादव आदि के नाम शामिल हैं. जबकि, कोई बड़ा नाम इसमें नहीं है. इस एफआईआर के साथ ही सपा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है.

बता दें कि इससे तीन दिन पहले ही एसआईटी ने गबन मामले की प्रारंभिक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश शासन को सौंप दी थी. एसआईटी के प्रमुख सदस्य एवं लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत ने बीते मंगलवार को टीम के अन्य दो सदस्यों के साथ अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद को यह प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी. ACS होम संजय प्रसाद को SIT के सदस्य मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने प्रारम्भिक रिपोर्ट सौंपी है. साथ ही रिपोर्ट सौंपे जाने का आधिकारिक वीडियो जारी किया था.

बता दें कि राम मंदिर में दान गबन की चर्चा देश ही नहीं, विदेशों में है. इस वक्त इस मामले की जांच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर सरकार द्वारा गठित तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) ने इन्क्वायरी की है. एसआईटी की प्रारंभिक जांच 7 दिन में पूरी हो गई.

इधर, एफआईआर दर्जन होने के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ​​ने एक्स पर पोस्ट किया है. कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे की चोरी के मामले में FIR दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं. इससे यह साफ हो गया है कि मामला बहुत गंभीर है और राम मंदिर में दान की चोरी का आरोप लगने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री के पास एक दिन भी सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री इस्तीफ़ा दें और मामले की निष्पक्ष जांच पूरी हो. दोषियों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और यह पता लगाया जाना चाहिए कि इतनी सुरक्षा और भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद इतनी बड़ी चोरी कैसे हुई. इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है, यह तय किया जाना चाहिए और दोषियों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए.

यह भी पढ़ें : CM योगी दरबार में पहुंचा राम मंदिर दान घोटाले का गोपनीय दस्तावेज़, SIT ने सौंप दी रिपोर्ट

Last Updated : June 25, 2026 at 8:52 PM IST

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