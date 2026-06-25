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अयोध्या राम मंदिर दान गबन केस; ट्रस्ट की शिकायत पर FIR, 8 नामजद

अयोध्या राम मंदिर. ( Photo Credit; ETV Bharat )

अयोध्या: अयोध्या राम मंदिर दान गबन मामला में FIR दर्ज कर ली गई है. यूपी सरकार के निर्देश पर BNS की धारा 306, 316 (5), 317 (4), 317 (5), 61 और 3 (5) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. श्री राम जन्म भूमि ट्रस्ट की शिकायत पर यह मुकदमा थाना राम जन्म भूमि में दर्ज किया गया है. दर्ज एफआईआर में आठ लोग नामजद हैं. इसमें अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा ,अविनाश शुक्ला, टिन्नू यादव, मनीष यादव आदि के नाम शामिल हैं. जबकि, कोई बड़ा नाम इसमें नहीं है. इस एफआईआर के साथ ही सपा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. बता दें कि इससे तीन दिन पहले ही एसआईटी ने गबन मामले की प्रारंभिक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश शासन को सौंप दी थी. एसआईटी के प्रमुख सदस्य एवं लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत ने बीते मंगलवार को टीम के अन्य दो सदस्यों के साथ अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद को यह प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी. ACS होम संजय प्रसाद को SIT के सदस्य मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने प्रारम्भिक रिपोर्ट सौंपी है. साथ ही रिपोर्ट सौंपे जाने का आधिकारिक वीडियो जारी किया था.