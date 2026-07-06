ETV Bharat / bharat

राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक आज, दान गबन, चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर चर्चा, कई बड़े फैसले होंगे

चंपत राय और अनिल मिश्र के भविष्य पर फैसला ( Photo Credit: ETV Bharat )