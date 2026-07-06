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राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक आज, दान गबन, चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर चर्चा, कई बड़े फैसले होंगे

मणिराम दास छावनी अयोध्या में ट्रस्ट के सभी सदस्यों का मंथन

चंपत राय और अनिल मिश्र के भविष्य पर फैसला
चंपत राय और अनिल मिश्र के भविष्य पर फैसला (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 9:19 AM IST

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अयोध्या: राम मंदिर चंदा गबन और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बीच आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होगी. मणिराम दास छावनी में अपराहन तीन बजे कड़ी सुरक्षा के बीच मीटिंग होगी. ट्रस्ट के अधिकांश सदस्य बैठक में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंच गए हैं.

चंपत राय और अनिल मिश्र के भविष्य पर फैसला: बैठक में सबसे पहले ट्रस्ट महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉ. अनिल मिश्र के इस्तीफे पर विचार किया जाएगा. बताया जा रहा है कि, बैठक में कोर कमेटी से अलग इनको बिठाया जाएगा. दोनों पदाधिकारियों के इस्तीफे पर निर्णय लेने के बाद एसआईटी द्वारा अब तक की गई कार्रवाई पर विचार किया जाएगा.

बैठक दोपहर 3 बजे मंदिर परिसर में होगी, महंत नृत्य गोपाल दास इसकी अध्यक्षता करेंगे.- गोपाल राव, सहायक, राम मंदिर प्रशासन

बैठक में कौन-कौन शामिल?: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में होगी. इसमें कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी, सदस्यों में विश्व तीर्थप्रसनाचार्य, स्वामी परमानंद गिरी, जगद्गुरु बासुदेवानंद सरस्वती, कृष्ण मोहन, डॉ अनिल मिश्र, महासचिव चंपत राय शामिल होंगे. इसके अलावा पदेन सदस्य जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी, राज्य सरकार के पदेन अधिकारी गृह सचिव संजय प्रसाद, केंद्रीय सरकार के पदेन अधिकारी सचिव प्रशांत लोखंडे, निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र भी मौजूद रहेंगे. वहीं वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से से ट्रस्ट संयोजक के परासन की भी उपस्थिति रहेगी.

मीटिंग का एजेंडा क्या है?: इसमें पांच बिंदुओं पर मंथन किया जाएगा. इसमें न्यास के दान-पात्रों से प्राप्त राशि के संबंध में एसआईटी अंतरिम प्रतिवेदन की जानकारी, उसके बाद आगामी मंदिर प्रबंधन संबंधित व्यवस्थाओं पर विचार किया जाएगा. इसके बाद वित्त वर्ष 2025-26 के अलेखापरीक्षित आय-व्यय पत्रक, तुलनपत्र एवं अन्य वित्तीय विवरण की जानकारी स्वीकृति पर चर्चा होंगे. इसके अतिरिक्त कुछ अन्य आवश्यक विषयों पर भी मंथन हो सकता है.

गबन मामले में बयान दर्ज: इस बैठक से पहले चंदा गबन मामले में जेल में पांच आरोपियों के बयान दर्ज हुए. राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच कर रहे विवेचक सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने जिला कारागार में निरूद्ध पांच आरोपियों के बयान लिए. शनिवार को पुलिस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश रजत वर्मा की अदालत से इसके लिए अनुमति मांगी थी. पुलिस ने पांचों आरोपी रामशंकर यादव टिन्नू, अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्र, करुणेश पांडेय और मनीष यादव के अलग अलग बयान लिए, और उसे कागजों पर दर्ज कर उनके हस्ताक्षर कराए. बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कई अहम राज खोले हैं. अब पुलिस अब इनके रिमांड की मांग कर सकती है.

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