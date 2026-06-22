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चंदा चोरी विवाद के बीच शुक्रवार को अयोध्या जाएंगे अरविंद केजरीवाल, बीजेपी पर किए तीखे प्रहार

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मं X पर जानकारी साझा करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, "अयोध्या श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की चोरी से हर सनातनी बेहद दुखी है. करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र यह मंदिर है, वहां से धन की चोरी होना आस्था पर प्रहार है." उन्होंने स्पष्ट किया कि वे इस मामले की गंभीरता को देखते हुए शुक्रवार को स्वयं अयोध्या जाएंगे और राम मंदिर में दर्शन करेंगे.

नई दिल्ली: अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर में कथित तौर पर करोड़ों रुपये के चंदे और चढ़ावे की चोरी को लेकर सियासत गरमा गई है. आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है. केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मंदिर से भारी मात्रा में नकद और कीमती आभूषण गायब हुए हैं, बावजूद इसके अब तक कोई प्राथमिकी (FIR) दर्ज नहीं की गई है. इस गंभीर मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने शुक्रवार को अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने का निर्णय लिया है.

केजरीवाल ने इस कथित घोटाले के आंकड़ों को लेकर चौंकाने वाले दावे किए हैं. उन्होंने दावा किया, "बताया जा रहा है कि मंदिर से लगभग 200 करोड़ रुपये नकद और कई हीरे-जवाहरात से भरे बक्से चोरी हुए हैं. इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी न तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की है और न ही केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसे ED या CBI ने कोई कार्रवाई की है."

केजरीवाल ने सवाल उठाया कि जब केंद्र और उत्तर प्रदेश, दोनों ही जगहों पर बीजेपी की सरकार है, तो जांच में इतनी ढिलाई क्यों बरती जा रही है? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसी को बचाने की कोशिश कर रही है.

अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर मंदिर (ETV BHARAT)

केजरीवाल ने इस मामले को सत्ता के गलियारों से जोड़ते हुए कहा कि इसमें बहुत रसूखदार और बड़े नाम शामिल हो सकते हैं. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, "अगर इस मामले में निष्पक्ष और सही तरीके से कार्रवाई की गई, तो बड़े-बड़े चेहरों के नकाब उतर जाएंगे और सरकार तक गिर सकती है. इसीलिए शायद मामले को दबाने का प्रयास हो रहा है."

अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामला: (ETV BHARAT)

अरविंद केजरीवाल ने जनता से सीधा सवाल करते हुए कहा कि देश को तय करना होगा कि प्राथमिकता क्या है? उन्होंने कहा, "सरकार को बचाना जरूरी है या करोड़ों लोगों की आस्था को? इस पाप में शामिल लोग कितने भी प्रभावशाली क्यों न हों, उन्हें तत्काल जेल भेजा जाना चाहिए। आस्था की रक्षा सर्वोपरि है."



केजरीवाल के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है. अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा हमेशा से ही संवेदनशील रहा है. ऐसे में चंदे में अनियमितता के आरोपों ने विपक्षी दलों को सरकार को घेरने का एक बड़ा हथियार दे दिया है. हालांकि, सत्तारूढ़ दल की ओर से अभी तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और तूल पकड़ेगा.

यूपी की राजनीति में मोड़ लेगी केजरीवाल की बयानबाजी?

केजरीवाल का यह दौरा और उनकी बयानबाजी आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकती है. क्या वाकई राम मंदिर के प्रबंधन में कोई बड़ी चूक हुई है या यह केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का हिस्सा है, यह तो निष्पक्ष जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. फिलहाल, राम भक्त इस मामले पर सरकार की चुप्पी से मायूस हैं और जल्द से जल्द दूध का दूध और पानी का पानी होने की अपेक्षा कर रहे हैं.



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