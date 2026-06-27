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अयोध्या से पहले शिरडी, सिद्धिविनायक, जगन्नाथ, तिरुपति में दान की चोरी, स्टाफ ने ही दान पेटी में डाला डाका

Temple Donation Scam: अयोध्या राम मंदिर दान स्कैम इन दिनों सुर्खियों में है. 200 करोड़ रुपए के दान के गबन का आरोप लगा है. 8 लोगों पर एफआईआर भी हुई है. आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भी भेज दिया गया. अब सवाल उठता है कि मंदिर दान चोरी या गबन का ये क्या पहला मामला है? तो इसका जवाब है नहीं...., इससे पहले भी देश के कई प्रसिद्ध मंदिरों में दान की चोरी की घटनाएं हुई हैं.

इनमें शिरडी साईं बाबा मंदिर (महाराष्ट्र), पुरी जगन्नाथ मंदिर (ओडिशा), उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर (मध्य प्रदेश), मदुरै मीनाक्षी मंदिर (तमिलनाडु), केरल का श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर शामिल हैं. आईए जानते हैं इन मंदिरों में दान की चोरी कैसे हुई, आरोपी कौन थे, उन पर क्या कार्रवाई हुई और मंदिरों में दान की गिनती के समय कैसी सिक्योरिटी रहती है?

केरलम के श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर से 266 किलोग्राम सोना गायब: देश के सबसे अमीर मंदिरों में से एक, केरल के पद्मनाभस्वामी मंदिर के तहखाने 2011 में खोले गए थे. इसके बाद एक ऑडिट रिपोर्ट में दावा किया गया कि मंदिर से सैकड़ों किलोग्राम सोना गायब हुआ है. एक रिपोर्ट में तो खास तौर पर 266 किलोग्राम सोना गायब होने की बात कही गई थी. इसी दौरान, केरल के सबरीमाला मंदिर से भी सोना गायब होने की शिकायतें सामने आईं.

यह मामला तब प्रकाश में आया जब मंदिर के गर्भगृह और द्वारपालों की मूर्तियों पर चढ़ी सोने की परत में कमी देखी गई. जांच में पता चला कि मरम्मत के काम के बाद सोने का वजन कम हो गया था. इस मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई गई, जिसके बाद कई गिरफ्तारियां हुईं. यह घटना केरल में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई और मंदिर प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए.

महाराष्ट्र का शिरडी साईं बाबा मंदिर: महाराष्ट्र के शिरडी साईं बाबा मंदिर में साल 2025 में डोनेशन स्कैम यानी दान की चोरी सामने आई थी. चोरी का मामला अप्रैल 2025 में सामने आया था. मंदिर के दान (हुंडी) की गिनती के दौरान 1.5 लाख से 3.25 लाख रुपए के बीच चोरी हुई थी. सीसीटीवी फुटेज में एक कर्मचारी नोटों के बंडल अपनी जांघों और कपड़ों में छिपाते हुए पकड़ा गया था. आरोपी की पहचान बालासाहेब गोंडकर के तौर पर हुई थी, जो ट्रस्ट के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में चपरासी था और 30 साल से सेवा दे रहा था. खुलासे के बाद कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया था.

सिद्धिविनायक मंदिर, महाराष्ट्र: मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में दान पेटी से चढ़ावा चोरी होने का मामला साल 2026 मार्च में सामने आया. मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों के अनुसार कर्मचारी दान पेटियों से रोजाना करीब 10,000 रुपए की चोरी कर रहे थे. सुबह करीब 7 बजे रूटीन CCTV जांच के दौरान आरोपियों की हरकतें संदिग्ध लगीं, जिसके बाद मामले की गहन जांच शुरू की गई. जांच में पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ था. मंदिर के कर्मचारी महीनों से दान का पैसा चुरा रहे थे. दादर पुलिस के अनुसार, फुटेज में कर्मचारियों को पुजारियों के कमरे में रखी दान पेटियों से नकदी निकालते हुए देखा गया था.

जगन्नाथ मंदिर, ओडिशा: श्री जगन्नाथ मंदिर में भी दार पेटी से चोरी हो चुकी है. जगन्नाथ मंदिर के एक कर्मचारी पर गर्भगृह के पास रखे दान-पात्र से कैश चुराने का आरोप लगा था. मामला खुलने के बाद मंदिर प्रशासन ने उस कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया. कर्मचारी की पहचान उमा रथ के तौर पर हुई थी, जो मंदिर ऑफिस में चपरासी का काम करता था. जब रथ से पूछताछ की गई तो उसने खुद को बेगुनाह बताया. लेकिन, मंदिर के अधिकारियों ने CCTV फुटेज की जांच की और उसे नोट चुराते हुए पाया. मंदिर प्रशासन ने इस मामले की सूचना पुलिस को नहीं दी थी.

जगन्नाथ मंदिर के खजाने की चाबी गायब: 2018 में जगन्नाथ मंदिर में एक बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब मंदिर के खजाने यानी 'रत्न भंडार' की चाबियां गायब हो गईं. इस घटना ने पूरे ओडिशा में राजनीतिक हलचल मचा दी. हालांकि, बाद में यह दावा किया गया कि डुप्लिकेट चाबियां मिल गई हैं, फिर भी यह विवाद लंबे समय तक चलता रहा.

तिरुपति बालाजी (तिरुमाला वेंकटेश्वर) मंदिर, आंध्र प्रदेश: तिरुमाला तिरुपति बालाजी मंदिर में साल 2024 में दान पेटी से चोरी का एक मामला सामने आया था. 23 नवंबर 2024 को, पुलिस ने तमिलनाडु के एक व्यक्ति को तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर की 'श्रीवारी हुंडी' से 15,000 रुपए की चोरी करने के आरोप में पकड़ा था. तिरुमाला टाउन सर्कल इंस्पेक्टर ने बताया था कि आरोपी वेणु, लिंगम का रहने वाला था.

वह आदतन अपराधी था और तिरुमाला पुलिस उसे पहले भी कई बार गिरफ्तार कर चुकी थी. हालांकि 'श्रीवारी हुंडी' पर 24 घंटे CCTV से नजर रखी जाती है, लेकिन सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में तैनात विजिलेंस और सुरक्षा कर्मियों को चोरी का पता तब चला, जब आरोपी तिरुमाला मंदिर से बाहर निकल चुका था.

मंदिर से 100 करोड़ रुपए चोरी: तिरुपति बालाजी मंदिर में "परकामणि" (चढ़ावे की गिनती) की प्रक्रिया के दौरान विदेशी मुद्रा और नकदी चोरी होने के गंभीर आरोप लगे हैं. 100 करोड़ रुपए तक की चोरी के मामले भी सामने आए हैं. चूंकि तिरुपति मंदिर को हर साल टन भर सोना और करोड़ों रुपए दान में मिलते हैं, इसलिए इसकी सुरक्षा व्यवस्था राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनी रहती है.