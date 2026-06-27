अयोध्या से पहले शिरडी, सिद्धिविनायक, जगन्नाथ, तिरुपति में दान की चोरी, स्टाफ ने ही दान पेटी में डाला डाका
Temple Corruption: समझिए मंदिरों में दान की चोरी कैसे हुई? दान की गिनती के समय सिक्योरिटी के क्या और कैसे इंतजाम रहते हैं.
Published : June 27, 2026 at 4:10 PM IST
Temple Donation Scam: अयोध्या राम मंदिर दान स्कैम इन दिनों सुर्खियों में है. 200 करोड़ रुपए के दान के गबन का आरोप लगा है. 8 लोगों पर एफआईआर भी हुई है. आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भी भेज दिया गया. अब सवाल उठता है कि मंदिर दान चोरी या गबन का ये क्या पहला मामला है? तो इसका जवाब है नहीं...., इससे पहले भी देश के कई प्रसिद्ध मंदिरों में दान की चोरी की घटनाएं हुई हैं.
इनमें शिरडी साईं बाबा मंदिर (महाराष्ट्र), पुरी जगन्नाथ मंदिर (ओडिशा), उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर (मध्य प्रदेश), मदुरै मीनाक्षी मंदिर (तमिलनाडु), केरल का श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर शामिल हैं. आईए जानते हैं इन मंदिरों में दान की चोरी कैसे हुई, आरोपी कौन थे, उन पर क्या कार्रवाई हुई और मंदिरों में दान की गिनती के समय कैसी सिक्योरिटी रहती है?
केरलम के श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर से 266 किलोग्राम सोना गायब: देश के सबसे अमीर मंदिरों में से एक, केरल के पद्मनाभस्वामी मंदिर के तहखाने 2011 में खोले गए थे. इसके बाद एक ऑडिट रिपोर्ट में दावा किया गया कि मंदिर से सैकड़ों किलोग्राम सोना गायब हुआ है. एक रिपोर्ट में तो खास तौर पर 266 किलोग्राम सोना गायब होने की बात कही गई थी. इसी दौरान, केरल के सबरीमाला मंदिर से भी सोना गायब होने की शिकायतें सामने आईं.
यह मामला तब प्रकाश में आया जब मंदिर के गर्भगृह और द्वारपालों की मूर्तियों पर चढ़ी सोने की परत में कमी देखी गई. जांच में पता चला कि मरम्मत के काम के बाद सोने का वजन कम हो गया था. इस मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई गई, जिसके बाद कई गिरफ्तारियां हुईं. यह घटना केरल में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई और मंदिर प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए.
महाराष्ट्र का शिरडी साईं बाबा मंदिर: महाराष्ट्र के शिरडी साईं बाबा मंदिर में साल 2025 में डोनेशन स्कैम यानी दान की चोरी सामने आई थी. चोरी का मामला अप्रैल 2025 में सामने आया था. मंदिर के दान (हुंडी) की गिनती के दौरान 1.5 लाख से 3.25 लाख रुपए के बीच चोरी हुई थी. सीसीटीवी फुटेज में एक कर्मचारी नोटों के बंडल अपनी जांघों और कपड़ों में छिपाते हुए पकड़ा गया था. आरोपी की पहचान बालासाहेब गोंडकर के तौर पर हुई थी, जो ट्रस्ट के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में चपरासी था और 30 साल से सेवा दे रहा था. खुलासे के बाद कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया था.
सिद्धिविनायक मंदिर, महाराष्ट्र: मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में दान पेटी से चढ़ावा चोरी होने का मामला साल 2026 मार्च में सामने आया. मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों के अनुसार कर्मचारी दान पेटियों से रोजाना करीब 10,000 रुपए की चोरी कर रहे थे. सुबह करीब 7 बजे रूटीन CCTV जांच के दौरान आरोपियों की हरकतें संदिग्ध लगीं, जिसके बाद मामले की गहन जांच शुरू की गई. जांच में पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ था. मंदिर के कर्मचारी महीनों से दान का पैसा चुरा रहे थे. दादर पुलिस के अनुसार, फुटेज में कर्मचारियों को पुजारियों के कमरे में रखी दान पेटियों से नकदी निकालते हुए देखा गया था.
जगन्नाथ मंदिर, ओडिशा: श्री जगन्नाथ मंदिर में भी दार पेटी से चोरी हो चुकी है. जगन्नाथ मंदिर के एक कर्मचारी पर गर्भगृह के पास रखे दान-पात्र से कैश चुराने का आरोप लगा था. मामला खुलने के बाद मंदिर प्रशासन ने उस कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया. कर्मचारी की पहचान उमा रथ के तौर पर हुई थी, जो मंदिर ऑफिस में चपरासी का काम करता था. जब रथ से पूछताछ की गई तो उसने खुद को बेगुनाह बताया. लेकिन, मंदिर के अधिकारियों ने CCTV फुटेज की जांच की और उसे नोट चुराते हुए पाया. मंदिर प्रशासन ने इस मामले की सूचना पुलिस को नहीं दी थी.
जगन्नाथ मंदिर के खजाने की चाबी गायब: 2018 में जगन्नाथ मंदिर में एक बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब मंदिर के खजाने यानी 'रत्न भंडार' की चाबियां गायब हो गईं. इस घटना ने पूरे ओडिशा में राजनीतिक हलचल मचा दी. हालांकि, बाद में यह दावा किया गया कि डुप्लिकेट चाबियां मिल गई हैं, फिर भी यह विवाद लंबे समय तक चलता रहा.
तिरुपति बालाजी (तिरुमाला वेंकटेश्वर) मंदिर, आंध्र प्रदेश: तिरुमाला तिरुपति बालाजी मंदिर में साल 2024 में दान पेटी से चोरी का एक मामला सामने आया था. 23 नवंबर 2024 को, पुलिस ने तमिलनाडु के एक व्यक्ति को तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर की 'श्रीवारी हुंडी' से 15,000 रुपए की चोरी करने के आरोप में पकड़ा था. तिरुमाला टाउन सर्कल इंस्पेक्टर ने बताया था कि आरोपी वेणु, लिंगम का रहने वाला था.
वह आदतन अपराधी था और तिरुमाला पुलिस उसे पहले भी कई बार गिरफ्तार कर चुकी थी. हालांकि 'श्रीवारी हुंडी' पर 24 घंटे CCTV से नजर रखी जाती है, लेकिन सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में तैनात विजिलेंस और सुरक्षा कर्मियों को चोरी का पता तब चला, जब आरोपी तिरुमाला मंदिर से बाहर निकल चुका था.
मंदिर से 100 करोड़ रुपए चोरी: तिरुपति बालाजी मंदिर में "परकामणि" (चढ़ावे की गिनती) की प्रक्रिया के दौरान विदेशी मुद्रा और नकदी चोरी होने के गंभीर आरोप लगे हैं. 100 करोड़ रुपए तक की चोरी के मामले भी सामने आए हैं. चूंकि तिरुपति मंदिर को हर साल टन भर सोना और करोड़ों रुपए दान में मिलते हैं, इसलिए इसकी सुरक्षा व्यवस्था राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनी रहती है.
राम मंदिर दान घोटाला: अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए दिए गए दान और चंदे में गड़बड़ी और घोटाले के आरोप सामने आए हैं. आरोप है कि मंदिर के दान पात्रों से करोड़ों रुपए का गबन किया गया है. 7 जून को उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री पवन पांडे ने दावा किया था कि मंदिर के चढ़ावे से लगभग 7.5 करोड़ रुपए की चोरी हुई थी. आरोप है कि मंदिर के दान पात्रों से चोरी एक साल से ज्यादा समय से चल रही थी.
इस मामले में योगी सरकार की ओर से गठित SIT ने जांच करके अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके आधार पर मंदिर ट्रस्ट से जुड़े 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. इसके साथ ही श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय और कोषाध्यक्ष अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.
मंदिरों में दान की रकम गिनने में कहां हुई चूक
- दान के पैसे से जुड़े घोटाले एक सोची-समझी साजिश का नतीजा हैं. इसमें नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद, सुरक्षा में बड़ी चूक और गिनती की प्रक्रिया में कमियों का फायदा उठाया जाता है.
- दान के पैसों की गिनती की जिम्मेदारी अक्सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को दी जाती है. इसके लिए खास नियुक्तियां की जाती हैं. हालांकि, कभी-कभी गिनती की प्रक्रिया में आउटसोर्सिंग कंपनियों के कर्मचारियों को भी शामिल किया जाता है और यहीं पर मिलीभगत से घोटाला होता है.
- गिनती शुरू होने से पहले, सभी डोनेशन बॉक्स खोले जाते हैं और पूरी रकम को एक साथ मिला दिया जाता है. यानी कुल रकम का पहले से पता नहीं होता. कर्मचारी इसी बात का फायदा उठाकर गिनती के समय हाथ साफ कर देते हैं.
- मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने के बावजूद, ट्रस्ट के कर्मचारी मंदिर के हर कोने में बेरोकटोक और बिना किसी डर के घूमते हैं. ट्रस्ट के कर्मचारी होने के कारण, न तो उनकी तलाशी ली जाती थी और ना ही उनके बैकग्राउंड की जांच की जाती.
- मंदिर परिसर में कैमरे लगे होते हैं. इसके बावजूद निगरानी में अक्सर कमियां देखी जाती हैं. रियल-टाइम मॉनिटरिंग न होने के कारण चोरी का तुरंत पता नहीं चल पाता.
मंदिरों में डोनेशन गिनने की प्रक्रिया क्या है: राम मंदिर से लेकर देश भर के प्रमुख मंदिरों, जैसे तिरुपति बालाजी, शिरडी साई बाबा, सांवलिया सेठ और पद्मनाभस्वामी, में दान की गई धनराशि गिनने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं की गई हैं. आईए समझते हैं कि देश के प्रमुख मंदिरों में करोड़ों रुपए के दान और कीमती आभूषणों का हिसाब-किताब कैसे रखा जाता है?
- राम मंदिर में क्या है दान की रकम की गिनती प्रक्रिया: अयोध्या के राम मंदिर में दान पेटियों से निकले कैश, सोने और चांदी को एक खास कमरे में इकट्ठा करके गिना जाता है. इस प्रक्रिया में ट्रस्ट के कर्मचारी और बैंक की ओर से तय की गई एक एजेंसी शामिल होती है. दान की गई रकम को एक अधिकृत बैंक खाते में जमा किया जाता है और इसका रिकॉर्ड श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अकाउंट्स विभाग रखता है. नोट गिनने वाले कर्मचारियों पर निगरानी बढ़ा दी गई है. गिनती वाले कमरे में CCTV कैमरे लगाए गए हैं. पूरा सिस्टम सेना के एक पूर्व अधिकारी की देखरेख में काम करता है. अब सवाल ये उठता है कि इतने कड़े बंदोबस्त होने के बाद चूक कहां हुई.
- तिरुपति बालाजी में दान की रकम गिनने की प्रक्रिया: तिरुपति बालाजी मंदिर दुनिया में सबसे ज्यादा चढ़ावा पाने वाले मंदिरों में से एक है. यहां रोजाना करोड़ों रुपए नकद, सोना-चांदी और दूसरी कीमती चीजें दान की जाती हैं. मंदिर प्रशासन दान-पात्रों को कड़ी सुरक्षा के बीच पहले से तय एक बिल्डिंग तक ले जाता है, जहां गिनती होती है. पूरे परिसर में आधुनिक CCTV कैमरे लगे हुए हैं. गिनती की प्रक्रिया में शामिल कर्मचारियों के लिए कड़े नियम रहते हैं. उन्हें बिना जेब वाले कपड़े पहनने होते हैं और मोबाइल फोन या वॉलेट ले जाने की इजाजत नहीं होती है. कई स्तरों की सुरक्षा जांच के बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जाता है. खास बात यह है कि श्रद्धालु शीशे की दीवारों के जरिए नोट गिनने की प्रक्रिया को देख भी सकते हैं.
- सांवरिया सेठ मंदिर में दान की रकम की गिनती की प्रक्रिया: राजस्थान के मशहूर सांवरिया सेठ मंदिर में दान की गिनती एक खुले हॉल में होती है. दान-पात्र तय समय पर खोले जाते हैं. गिनती की प्रक्रिया कई दिनों तक चलती है. इसमें आम भक्त भी शामिल होते हैं. यह गिनती प्रशासनिक अधिकारियों, मंदिर बोर्ड और बैंक प्रतिनिधियों की देखरेख में की जाती है. सोना, चांदी और दूसरी कीमती चीजों का अलग-अलग रिकॉर्ड रखा जाता है.
- शिरडी साईं बाबा मंदिर में चढ़ावे की गिनती की प्रक्रिया: महाराष्ट्र के शिरडी साईं बाबा मंदिर में चढ़ावे की गिनती कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच की जाती है. दान-पात्र खोलते समय वरिष्ठ अधिकारी और बैंक प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं. नोटों की गिनती बुलेटप्रूफ शीशे वाले सुरक्षित कमरे में की जाती है. कर्मचारियों को बिना जेब वाले कपड़े पहनने होते हैं और अंदर जाने से पहले मेटल डिटेक्टर से गुजरना पड़ता है. मंदिर के खातों का ऑडिट एक सरकारी एजेंसी करती है.
- पद्मनाभस्वामी मंदिर: केरल के पद्मनाभस्वामी मंदिर में दान के प्रबंधन की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत बनी एक समिति के पास होती है. दान-पात्र CCTV की निगरानी में खोले जाते हैं और पूरी प्रक्रिया के दौरान बैंक अधिकारी, सुरक्षाकर्मी और समिति के सदस्य मौजूद रहते हैं. किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश खत्म करने के लिए समय-समय पर ऑडिट भी किया जाता है.
अयोध्या के राम मंदिर को कितना दान मिलता: फरवरी 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के खाते में 1,511 करोड़ रुपए जमा हुए थे. यह ट्रस्ट यूपी के अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन की देखरेख के लिए बनाया गया था. 2025 में दुनिया भर के राम भक्तों ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए 3 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का दान दिया.
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा के अनुसार अब तक राम मंदिर के निर्माण पर 1,500 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं. काम पूरा होने तक यह आंकड़ा 1,800 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है.
राम मंदिर को रोज कितना दान मिलता: ट्रस्ट के अनुसार 22 जनवरी, 2024 को राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा के बाद से 15 करोड़ भक्तों ने दर्शन किए हैं. 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान मिला है. इसमें से लगभग 150 करोड़ रुपए दान पेटियों से जमा हुए, जबकि बाकी 350 करोड़ रुपए ऑनलाइन माध्यमों और काउंटरों से मिले. राम मंदिर को रोजाना दान पेटियों और काउंटरों से 8 से 10 लाख रुपए का दान मिलता है.
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