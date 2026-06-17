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अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद, हरिद्वार के संतों ने दी प्रतिक्रिया, जानिये क्या कहा

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे में कथित गड़बड़ी की खबरें सामने आई हैं. जिस पर हरिद्वार के संतों ने प्रतिक्रिया दी है.

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अयोध्या राम मंदिर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 17, 2026 at 6:34 PM IST

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हरिद्वार: अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर कथित गड़बड़ी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है. विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है. वहीं, इस मामले में हरिद्वर से संतों की प्रतिक्रिया भी आई है.

निरंजनी पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने कहा अयोध्या राम मंदिर में जितने भी ट्रस्टी हैं, उन सभी को वो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, अगर ऐसी कोई बात आई है तो, प्रधानमंत्री खुद इसके लिए चिंतित होंगे. उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण हुआ था, यदि अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट से जो भी कुछ गड़बड़ी हुई, निश्चित रूप से बड़ी जांच कमेटी बैठाकर प्रधानमंत्री खुद जांच कराएंगे.

निरंजनी पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने कहा अयोध्या राम मंदिर, काशी विश्वनाथ और उज्जैन महाकाल समेत किसी भी मंदिर में गड़बड़ी प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं होगी. निश्चित रूप से अयोध्या राम मंदिर के लिए विहिप, पीएम और संत समाज को बैठकर बात करनी होगी.

वहीं, विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय संरक्षक दिनेश चंद्र ने कहा सरकार की ओर से बैठाई गई जांच कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया है. यह वास्तव में बहुत ही निंदनीय विषय है. जिसने भी ऐसा किया है, जांच में उनके नाम सामने आएंगे, वो किसी से छिप नहीं सकते. निश्चित रूप से ऐसा करने वालों को दंड दिया जाएगा. उन्होंने कहा भविष्य में कभी ऐसी गड़बड़ न हो, इसके लिए ट्रस्ट की ओर से सावधानी बरती जाएगी. साथ ही कोई पारदर्शी व्यवस्था भी बनाई जाएगी.

वहीं साधु संतों को भी भरोसा है कि पीएम मोदी के होते हुए अयोध्या तो क्या, देश के किसी भी मंदिर में गड़बड़ी नहीं हो सकती. यदि किसी ने गड़बड़ी की है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी. वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है. एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार, मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई दानराशि के प्रबंधन में कथित अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद यह मामला सुर्खियों में आया. अब सबकी निगाहें जांच पर टिकी हैं.

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